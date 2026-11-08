Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xây bậc tam cấp theo số chẵn có được hay không?

| | Sống

Bậc tam cấp giúp kết nối sân vườn với nền nhà một cách thuận tiện và an toàn, đồng thời nâng cao cốt nền để chống ngập úng, tạo điểm nhấn thẩm mỹ mặt tiền và thu hút tài lộc theo phong thủy.

Bậc tam cấp là gì?

Bậc tam cấp là khoảng không gian chuyển tiếp gồm các bậc thang nhỏ nằm ở vị trí ngay trước cửa chính để nối liền khu vực sân vườn bên ngoài với cốt nền bên trong ngôi nhà. Tên gọi tam cấp vốn bắt nguồn từ quan niệm phong thủy Á Đông tượng trưng cho sự giao hòa của ba yếu tố cốt lõi là Thiên, Địa và Nhân.

Xây bậc tam cấp theo số chẵn có được hay không?- Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Happynest.vn)

Bên cạnh ý nghĩa tâm linh nhằm thu hút tài lộc và dẫn luồng sinh khí tốt vào nhà, bộ phận này còn giúp nâng cao cốt nền nhà để chống ngập úng, chống ẩm mốc và tạo sự thuận tiện, an toàn cho việc di chuyển đi lại của các thành viên.

Trong kiến trúc hiện đại ngày nay, số lượng bậc của tam cấp không còn giới hạn cứng nhắc ở ba bậc như tên gọi mà có thể linh hoạt điều chỉnh thành năm, bảy hoặc chín bậc tùy thuộc vào độ cao thực tế của nền móng công trình. Vật liệu thường được sử dụng để thi công bậc tam cấp là đá tự nhiên như đá hoa cương, đá marble hoặc gạch giả đá nhằm đảm bảo khả năng chịu lực cao, chống trơn trượt và tăng tính thẩm mỹ sang trọng cho mặt tiền ngôi nhà.

Xây bậc tam cấp theo số chẵn có sao không?

Có một câu hỏi từng được nhiều người thắc mắc, đó là bậc tam cấp có nhất thiết phải xây theo đúng số lẻ hay không? Nếu xây theo số chẵn thì có ảnh hưởng gì không?

Xây bậc tam cấp theo số chẵn có được hay không?- Ảnh 2.

(Ảnh minh họa: Happynest.vn)

Theo các chuyên gia về kiến trúc, về mặt kỹ thuật xây dựng và an toàn đi lại, bậc tam cấp để số chẵn hoàn toàn không có vấn đề gì. Tuy nhiên, xét theo quan niệm phong thủy Á Đông và tâm lý truyền thống, việc này thường bị kiêng kỵ.

Dưới đây là chi tiết hai góc nhìn giúp bạn cân nhắc lựa chọn phù hợp nhất cho ngôi nhà:

1. Góc nhìn Phong thủy & Tâm lý (Lý do nên tránh số chẵn)

Quy luật Sinh - Lão - Bệnh - Tử : Theo phong thủy, các bậc bước chân thường được tính theo chu kỳ 4 bước là Sinh (1), Lão (2), Bệnh (3), Tử (4). Bậc cuối cùng bước lên nền nhà rơi vào cung Sinh (số 1, 5, 9...) hoặc cung Lão (số 2, 6, 10...) được coi là tốt lành, mang lại sinh khí và tài lộc. Số chẵn như 4 bậc sẽ rơi đúng vào cung Tử, mang lại cảm giác bất an về mặt tâm lý cho gia chủ.

Thuyết Thiên - Địa - Nhân: Tên gọi "tam cấp" vốn xuất phát từ 3 yếu tố cốt lõi là Thiên (Trời), Địa (Đất) và Nhân (Người). Vì vậy, số bậc phổ biến nhất thường là số lẻ (3 bậc, 5 bậc, 7 bậc hoặc 9 bậc) để tượng trưng cho sự hòa hợp và sinh sôi (số lẻ thuộc tính Dương).

2. Góc nhìn Kỹ thuật Xây dựng & Nhân trắc học

Độ cao tiêu chuẩn của bậc: Trong kiến trúc hiện đại, chiều cao mỗi bậc tam cấp lý tưởng nhất là từ 15cm đến 18cm, chiều rộng mặt bậc từ 25cm đến 30cm.

Xây bậc tam cấp theo số chẵn có được hay không?- Ảnh 3.

Nên ưu tiên sự thoải mái khi bước trong việc xây dựng bậc tam cấp. (Ảnh minh họa: Happynest.vn)

Ưu tiên sự thoải mái khi bước: Nếu khoảng cách từ sân lên tới nền nhà của bạn cao khoảng 60cm, việc chia thành 4 bậc (mỗi bậc cao 15cm) sẽ giúp bước chân cực kỳ êm ái, đặc biệt an toàn cho người già và trẻ nhỏ. Nếu cố ép thành 3 bậc (mỗi bậc cao 20cm) thì bậc sẽ bị dốc, gây mỏi chân và dễ vấp ngã; còn nếu làm 5 bậc (mỗi bậc cao 12cm) thì bậc lại quá thấp, dễ gây hụt chân.

Cách hóa giải nếu bắt buộc phải làm số bậc chẵn

Nếu chiều cao nền nhà thực tế buộc bạn phải làm 4 bậc để đảm bảo độ dốc an toàn, bạn hoàn toàn có thể áp dụng các mẹo sau để yên tâm về mặt phong thủy:

Thay đổi cách tính bậc: Trong phong thủy có hai cách tính bậc tam cấp: cách 1 chỉ tính các bậc ở giữa (không tính sân và nền nhà), cách 2 tính cả mặt sân là bậc 1 và mặt nền nhà là bậc cuối cùng. Với 4 bậc xây dựng thực tế, nếu tính cả sân và nền nhà thì tổng cộng là 6 bậc (rơi vào cung Lão - rất tốt), hoặc nếu chỉ tính nền nhà là bước cuối thì rơi vào 5 bậc (cung Sinh - đại cát).

Sử dụng thảm chùi chân: Đặt một tấm thảm lớn ngay trước cửa chính (trên bậc trên cùng) để tạo thành một "bước đệm" chuyển tiếp, giúp hóa giải cảm giác kết thúc ở số chẵn.

Gia Linh (Tổng hợp)

Theo Gia Linh

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lần đầu tiên, Việt Nam có quỹ đầu tư mạo hiểm với các 'cá mập' đều là cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội: Đã trải qua 2 lần nâng vốn, đạt 35 tỷ đồng

Lần đầu tiên, Việt Nam có quỹ đầu tư mạo hiểm với các 'cá mập' đều là cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội: Đã trải qua 2 lần nâng vốn, đạt 35 tỷ đồng Nổi bật

Tất cả người dân có khách sạn, nhà nghỉ lưu ý quy định liên quan mức phạt lên tới 20 triệu đồng sắp được áp dụng

Tất cả người dân có khách sạn, nhà nghỉ lưu ý quy định liên quan mức phạt lên tới 20 triệu đồng sắp được áp dụng Nổi bật

Chiều tối nay, không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa tràn về: Nơi rét dưới 13 độ, nơi mưa lớn kéo dài

Chiều tối nay, không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa tràn về: Nơi rét dưới 13 độ, nơi mưa lớn kéo dài

12:50 , 08/11/2026
Việt Nam có loại cá từng đem cho lợn ăn nay 1 triệu đồng một ký mà vẫn cháy hàng, lọt top 100 đặc sản cả nước

Việt Nam có loại cá từng đem cho lợn ăn nay 1 triệu đồng một ký mà vẫn cháy hàng, lọt top 100 đặc sản cả nước

12:27 , 08/11/2026
Tin mới nhất về đợt không khí lạnh mạnh và cảnh báo mưa trên 700mm ở miền Trung

Tin mới nhất về đợt không khí lạnh mạnh và cảnh báo mưa trên 700mm ở miền Trung

12:26 , 08/11/2026
Hà Nội sẽ di dời, phá dỡ 136 căn hộ và nhà thấp tầng tại CT6 Kiến Hưng

Hà Nội sẽ di dời, phá dỡ 136 căn hộ và nhà thấp tầng tại CT6 Kiến Hưng

12:03 , 08/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên