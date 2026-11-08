Xây bậc tam cấp theo số chẵn có được hay không?

Bậc tam cấp là gì?

Bậc tam cấp là khoảng không gian chuyển tiếp gồm các bậc thang nhỏ nằm ở vị trí ngay trước cửa chính để nối liền khu vực sân vườn bên ngoài với cốt nền bên trong ngôi nhà. Tên gọi tam cấp vốn bắt nguồn từ quan niệm phong thủy Á Đông tượng trưng cho sự giao hòa của ba yếu tố cốt lõi là Thiên, Địa và Nhân.

(Ảnh minh họa: Happynest.vn)

Bên cạnh ý nghĩa tâm linh nhằm thu hút tài lộc và dẫn luồng sinh khí tốt vào nhà, bộ phận này còn giúp nâng cao cốt nền nhà để chống ngập úng, chống ẩm mốc và tạo sự thuận tiện, an toàn cho việc di chuyển đi lại của các thành viên.

Trong kiến trúc hiện đại ngày nay, số lượng bậc của tam cấp không còn giới hạn cứng nhắc ở ba bậc như tên gọi mà có thể linh hoạt điều chỉnh thành năm, bảy hoặc chín bậc tùy thuộc vào độ cao thực tế của nền móng công trình. Vật liệu thường được sử dụng để thi công bậc tam cấp là đá tự nhiên như đá hoa cương, đá marble hoặc gạch giả đá nhằm đảm bảo khả năng chịu lực cao, chống trơn trượt và tăng tính thẩm mỹ sang trọng cho mặt tiền ngôi nhà.

Xây bậc tam cấp theo số chẵn có sao không?

Có một câu hỏi từng được nhiều người thắc mắc, đó là bậc tam cấp có nhất thiết phải xây theo đúng số lẻ hay không? Nếu xây theo số chẵn thì có ảnh hưởng gì không?

(Ảnh minh họa: Happynest.vn)

Theo các chuyên gia về kiến trúc, về mặt kỹ thuật xây dựng và an toàn đi lại, bậc tam cấp để số chẵn hoàn toàn không có vấn đề gì. Tuy nhiên, xét theo quan niệm phong thủy Á Đông và tâm lý truyền thống, việc này thường bị kiêng kỵ.

Dưới đây là chi tiết hai góc nhìn giúp bạn cân nhắc lựa chọn phù hợp nhất cho ngôi nhà:

1. Góc nhìn Phong thủy & Tâm lý (Lý do nên tránh số chẵn)

Quy luật Sinh - Lão - Bệnh - Tử : Theo phong thủy, các bậc bước chân thường được tính theo chu kỳ 4 bước là Sinh (1), Lão (2), Bệnh (3), Tử (4). Bậc cuối cùng bước lên nền nhà rơi vào cung Sinh (số 1, 5, 9...) hoặc cung Lão (số 2, 6, 10...) được coi là tốt lành, mang lại sinh khí và tài lộc. Số chẵn như 4 bậc sẽ rơi đúng vào cung Tử, mang lại cảm giác bất an về mặt tâm lý cho gia chủ.

Thuyết Thiên - Địa - Nhân: Tên gọi "tam cấp" vốn xuất phát từ 3 yếu tố cốt lõi là Thiên (Trời), Địa (Đất) và Nhân (Người). Vì vậy, số bậc phổ biến nhất thường là số lẻ (3 bậc, 5 bậc, 7 bậc hoặc 9 bậc) để tượng trưng cho sự hòa hợp và sinh sôi (số lẻ thuộc tính Dương).

2. Góc nhìn Kỹ thuật Xây dựng & Nhân trắc học

Độ cao tiêu chuẩn của bậc: Trong kiến trúc hiện đại, chiều cao mỗi bậc tam cấp lý tưởng nhất là từ 15cm đến 18cm, chiều rộng mặt bậc từ 25cm đến 30cm.

Nên ưu tiên sự thoải mái khi bước trong việc xây dựng bậc tam cấp. (Ảnh minh họa: Happynest.vn)

Ưu tiên sự thoải mái khi bước: Nếu khoảng cách từ sân lên tới nền nhà của bạn cao khoảng 60cm, việc chia thành 4 bậc (mỗi bậc cao 15cm) sẽ giúp bước chân cực kỳ êm ái, đặc biệt an toàn cho người già và trẻ nhỏ. Nếu cố ép thành 3 bậc (mỗi bậc cao 20cm) thì bậc sẽ bị dốc, gây mỏi chân và dễ vấp ngã; còn nếu làm 5 bậc (mỗi bậc cao 12cm) thì bậc lại quá thấp, dễ gây hụt chân.

Cách hóa giải nếu bắt buộc phải làm số bậc chẵn

Nếu chiều cao nền nhà thực tế buộc bạn phải làm 4 bậc để đảm bảo độ dốc an toàn, bạn hoàn toàn có thể áp dụng các mẹo sau để yên tâm về mặt phong thủy:

Thay đổi cách tính bậc: Trong phong thủy có hai cách tính bậc tam cấp: cách 1 chỉ tính các bậc ở giữa (không tính sân và nền nhà), cách 2 tính cả mặt sân là bậc 1 và mặt nền nhà là bậc cuối cùng. Với 4 bậc xây dựng thực tế, nếu tính cả sân và nền nhà thì tổng cộng là 6 bậc (rơi vào cung Lão - rất tốt), hoặc nếu chỉ tính nền nhà là bước cuối thì rơi vào 5 bậc (cung Sinh - đại cát).

Sử dụng thảm chùi chân: Đặt một tấm thảm lớn ngay trước cửa chính (trên bậc trên cùng) để tạo thành một "bước đệm" chuyển tiếp, giúp hóa giải cảm giác kết thúc ở số chẵn.

Gia Linh (Tổng hợp)