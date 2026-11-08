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Chiều tối nay, không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa tràn về: Nơi rét dưới 13 độ, nơi mưa lớn kéo dài

| | Sống

Một bộ phận không khí lạnh mạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, dự kiến ảnh hưởng đến nhiều khu vực trên cả nước từ chiều tối và tối 8/11.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (8/11), bộ phận không khí lạnh mạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ đã xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ ghi nhận lúc 7h phổ biến 22-25 độ C.

Miền Bắc chuyển rét, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C

Dự báo khoảng chiều tối và tối 8/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4. Khu vực ven biển có gió cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Về nhiệt độ, từ đêm 8/11, vùng núi Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bắt đầu chuyển rét từ ngày 9/11.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C, riêng vùng núi cao có nơi xuống dưới 13 độ C.

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Miền Trung có thể mưa lớn diện rộng đến ngày 11/11, biển động mạnh

Không khí lạnh tràn xuống cũng khiến tình hình thời tiết trên biển diễn biến phức tạp. Từ tối và đêm 8/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10. Sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 4-6m. Từ ngày 9/11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Đáng chú ý, từ chiều tối 8/11 đến sáng 9/11, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong khi đó, từ khoảng đêm 8/11 đến đêm 11/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong các cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng này có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông, cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Mưa lớn cũng tiềm ẩn nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực sườn dốc và ngập úng tại những vùng trũng, thấp. Trên biển, gió mạnh, gió giật và sóng lớn có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền cũng như các hoạt động hàng hải khác.

Theo Phạm Trang

Đời sống & Pháp luật

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