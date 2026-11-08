Lần đầu tiên, Việt Nam có quỹ đầu tư mạo hiểm với các 'cá mập' đều là cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội: Đã trải qua 2 lần nâng vốn, đạt 35 tỷ đồng

Việt Nam có một quỹ đầu tư mạo hiểm được thành lập trên nền tảng trường đại học, quy tụ các doanh nhân từng trưởng thành từ Đại học Bách khoa Hà Nội. Không chỉ góp vốn, những nhà đầu tư này còn mang đến mạng lưới quan hệ, kinh nghiệm quản trị và khả năng kết nối thị trường cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Đó là Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo Bách khoa Hà Nội (BK Fund), được thành lập với mục tiêu kết nối nguồn lực tài chính từ cộng đồng cựu sinh viên với các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đặc biệt là những ý tưởng xuất phát từ môi trường nghiên cứu và đào tạo đại học.

Các nhà đầu tư của Quỹ BK Fund đa phần đều là cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội

Quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tiên tại Việt Nam được thành lập trên nền tảng trường đại học

Theo giới thiệu trên website chính thức, BK Fund là quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tiên tại Việt Nam được thành lập trên nền tảng trường đại học. Quỹ ra đời từ sự phối hợp giữa Đại học Bách khoa Hà Nội và Mạng lưới Cựu sinh viên của trường, hướng tới hình thành một hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

BK Fund chính thức ra mắt vào tháng 1/2021, với 16 nhà đầu tư sáng lập. Điểm đặc biệt là những nhà đầu tư - ‘cá mập’ đa phần là cựu sinh viên tiêu biểu của Đại học Bách khoa Hà Nội, hiện đang giữ những vị trí lãnh đạo tại nhiều doanh nghiệp.

Một trong những gương mặt nổi bật gắn với BK Fund là ông Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái Holdings, là 1 trong 4 thành viên đại diễn Quỹ.

Ông Phạm Đình Đoàn là cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, ông từng làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu trước khi chuyển sang kinh doanh và xây dựng Phú Thái Holdings, một tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực phân phối, bán lẻ và dịch vụ.

Một doanh nhân khác là ông Dương Quốc Tuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Austdoor. Ông là cựu sinh viên khóa 32, ngành Hóa - Thực phẩm của Đại học Bách khoa Hà Nội. Austdoor hiện hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm cửa, vật liệu xây dựng.

Danh sách những doanh nhân xuất thân từ Bách khoa là những nhà đầu tư của quỹ còn có ông Lữ Thành Long, Chủ tịch HĐQT CTCP MISA. Ông là cựu sinh viên khóa 34, khoa Tin học.

Ngoài ra, ông Nguyễn Đoàn Thăng, Chủ tịch HĐQT CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông; ông Đỗ Duy Hưng, lãnh đạo CTCP Máy tính - Truyền thông - Điều khiển 3C; ông Lê Quang Khải, Chủ tịch HĐQT CTCP Công nghệ thực phẩm Châu Á, ông Ngô Quế Lâm, Tổng Giám đốc Habeco… cũng là những cựu sinh viên có tên trong danh sách các nhà đầu tư của quỹ.

Quy mô vốn từng được nâng lên 35 tỷ đồng, đầu tư tối đa 3 tỷ đồng cho mỗi dự án

Sau khi đi vào hoạt động, BK Fund từng bước mở rộng quy mô huy động vốn. Tháng 11/2021, Đại hội các nhà đầu tư thống nhất nâng quy mô vốn của quỹ lên 35 tỷ đồng, gấp đôi mức vốn ban đầu 17,5 tỷ đồng.

Cùng với việc tăng quy mô vốn, hạn mức đầu tư tối đa cho mỗi dự án cũng được nâng từ 1 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng.

Định hướng của BK Fund tập trung vào các doanh nghiệp khởi nghiệp ở giai đoạn sớm, đặc biệt là vòng hạt giống. Đây là giai đoạn nhiều startup có ý tưởng hoặc sản phẩm ban đầu nhưng còn thiếu nguồn lực tài chính để hoàn thiện công nghệ, thử nghiệm thị trường và xây dựng mô hình kinh doanh.

Tính đến hết năm 2023, BK Fund đã tiếp xúc với hơn 400 dự án khởi nghiệp, tổ chức 5 buổi thuyết trình gọi vốn cho hơn 20 startup và hoàn tất đầu tư vào 7 công ty khởi nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau như: Công nghệ giáo dục, công nghệ tài chính, công nghệ sinh học, Tin sinh, robotics, ứng dụng công nghệ trong.

1 buổi buổi thuyết trình gọi vốn của BK Fund

Mới đây nhất, tháng 7/2026, BK Fund tiếp tục công bố khoản đầu tư vào Udata, doanh nghiệp phát triển nền tảng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo phục vụ hoạt động vận hành, quản trị doanh nghiệp.



