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Từ 1/7/2026, trẻ em dưới 18 tuổi có thể nhận trợ cấp 1.771.000 đồng/tháng: Điều kiện cụ thể ra sao?

| | Sống

Theo chính sách bảo hiểm xã hội áp dụng từ ngày 1/7/2026, một số trẻ em dưới 18 tuổi có thể được hưởng mức trợ cấp đáng chú ý nếu đáp ứng những điều kiện đặc biệt theo quy định pháp luật.

Từ ngày 1/7/2026, một số trẻ em dưới 18 tuổi có thể được hưởng khoản trợ cấp hằng tháng cao hơn trước, tùy thuộc vào hoàn cảnh gia đình và các điều kiện theo quy định.

Câu 1: Điều kiện để trẻ dưới 18 tuổi nhận trợ cấp tuất 1.771.000 đồng/tháng từ 1/7/2026 là gì?

A. Thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo tại địa phương cư trú

B. Thuộc diện không người nuôi dưỡng trực tiếp khi cha mẹ qua đời ✔

C. Người nuôi dưỡng trẻ đứng ra làm đơn đề nghị với chính quyền

D. Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ đang theo học tại trường công lập

Giải thích:

Theo khoản 1 Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 và Thông tư 12/2025/TT-BNV, từ ngày 1/7/2026 khi lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng/tháng, mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức tham chiếu (tương ứng 1.771.000 đồng/tháng) áp dụng đối với thân nhân chưa đủ 18 tuổi không có người trực tiếp nuôi dưỡng (như trường hợp cả cha và mẹ đều đã qua đời). Nếu trẻ còn người trực tiếp nuôi dưỡng, mức trợ cấp bằng 50% mức tham chiếu (1.265.000 đồng/tháng).

Đáp án đúng là: B. Thuộc diện không người nuôi dưỡng trực tiếp khi cha mẹ qua đời

Câu 2: Điều kiện về thời gian đóng BHXH của cha/mẹ đã mất để con được hưởng trợ cấp tuất là gì?

A. Đóng BHXH bắt buộc từ đủ 5 năm trở lên tính đến thời điểm qua đời

B. Đóng BHXH bắt buộc từ đủ 10 năm trở lên hoặc đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

C. Đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên hoặc mất do tai nạn lao động ✔

D. Đóng BHXH bắt buộc từ đủ 20 năm trở lên để đủ điều kiện hưởng lương hưu

Giải thích:

Theo khoản 1 Điều 86 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, người tham gia BHXH bắt buộc khi qua đời sẽ làm phát sinh quyền hưởng trợ cấp tuất hằng tháng cho thân nhân nếu có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên, hoặc đang hưởng/tạm dừng hưởng lương hưu, hoặc qua đời do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Đáp án đúng là: C. Đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên hoặc mất do tai nạn lao động

Từ 1/7/2026, trẻ em dưới 18 tuổi có thể nhận trợ cấp 1.771.000 đồng/tháng: Điều kiện cụ thể ra sao?- Ảnh 1.

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, mức trợ cấp tuất hằng tháng được điều chỉnh tăng tương ứng với mức lương cơ sở mới. (Ảnh: VTV)

Câu 3: Quy định đóng bù BHXH áp dụng thế nào khi người lao động qua đời còn thiếu tối đa 6 tháng đóng?

A. Thân nhân được đóng một lần cho số tháng thiếu để nhận trợ cấp tuất hằng tháng ✔

B. Hồ sơ tự động chuyển sang hưởng chế độ trợ cấp tuất hằng tháng mức tối đa

C. Thân nhân bắt buộc phải nhận trợ cấp tuất một lần và không được đóng thêm

D. Quỹ bảo hiểm xã hội tự động bù số tháng thiếu cho người lao động đã mất

Giải thích:

Theo khoản 1 Điều 18 Thông tư 12/2025/TT-BNV, nếu người lao động qua đời khi còn thiếu tối đa 6 tháng để đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc, thân nhân được phép đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu để giải quyết trợ cấp tuất hằng tháng. Nếu thân nhân không đóng tiếp thì chế độ sẽ được giải quyết theo hình thức trợ cấp tuất một lần.

Đáp án đúng là: A. Thân nhân được đóng một lần cho số tháng thiếu để nhận trợ cấp tuất hằng tháng

Câu 4: Mức trợ cấp tối đa một trẻ dưới 18 tuổi có thể nhận nếu cả cha và mẹ đều đủ điều kiện là bao nhiêu?

A. 1.771.000 đồng/tháng

B. 2.530.000 đồng/tháng

C. 3.542.000 đồng/tháng ✔

D. 5.060.000 đồng/tháng

Giải thích:

Theo khoản 2 Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, trường hợp có từ hai người qua đời trở lên và đều thuộc diện làm phát sinh quyền hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, thân nhân được hưởng hai lần mức trợ cấp tương ứng. Do đó, nếu trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, đáp ứng điều kiện không người trực tiếp nuôi dưỡng và cả cha mẹ đều đủ điều kiện BHXH, trẻ có thể nhận 2 lần mức 1.771.000 đồng, tổng cộng là 3.542.000 đồng/tháng.

Đáp án đúng là: C. 3.542.000 đồng/tháng

Câu 5: Thời điểm bắt đầu tính hưởng trợ cấp tuất hằng tháng cho thân nhân được quy định ra sao?

A. Tính từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ cho cơ quan bảo hiểm xã hội

B. Tính từ ngày đầu tiên của tháng liền kề sau tháng người tham gia qua đời ✔

C. Tính từ ngày có quyết định chi trả chính thức của cơ quan có thẩm quyền

D. Tính từ ngày đầu tiên của năm tài chính tiếp theo sau khi làm thủ tục

Giải thích:

Theo khoản 3 Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, trợ cấp tuất hằng tháng được tính hưởng từ ngày đầu tiên của tháng liền kề sau tháng người tham gia hoặc người hưởng chế độ qua đời. Đối với trường hợp con sinh ra sau khi người cha qua đời, thời điểm bắt đầu hưởng được tính từ tháng trẻ được sinh ra.

Đáp án đúng là: B. Tính từ ngày đầu tiên của tháng liền kề sau tháng người tham gia qua đời


Theo Nguyệt Phạm

Đời sống & Pháp luật

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