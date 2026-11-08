Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lê Cao Phước SN 1977 chuyển khoản 15.000.000 đồng vào tài khoản của Bùi Quang Hùng SN 2007: Công an rà soát, xác minh giáo dịch

| | Sống

Bất ngờ nhận được 15.000.000 đồng từ tài khoản lạ, chiến sĩ nghĩa vụ ở Quảng Trị lập tức đến cơ quan Công an trình báo, tìm người chuyển nhầm để trả lại tiền.

Trước đó, ngày 5/11/2026, anh Bùi Quang Hùng (SN 2007, trú tại thôn Thượng Phước, xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), hiện là chiến sĩ nghĩa vụ tại Phân trại tạm giam Triệu Phong, thuộc Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Quảng Trị, phát hiện tài khoản ngân hàng cá nhân bất ngờ nhận được 15.000.000 đồng.

Nhận thấy số tiền trên có thể do người khác chuyển nhầm trong quá trình giao dịch, anh Hùng đã chủ động đến trụ sở Công an xã Triệu Phong trình báo sự việc, đồng thời đề nghị hỗ trợ xác minh để hoàn trả cho người gửi.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Triệu Phong tiến hành kiểm tra, xác minh và xác định người chuyển nhầm tiền là anh Lê Cao Phước (SN 1977, trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP. Hà Nội). Sau khi đối chiếu, xác nhận chính xác các thông tin liên quan đến giao dịch, Công an xã Triệu Phong đã hướng dẫn các bên thực hiện thủ tục hoàn trả số tiền theo quy định.

Chiến sĩ nghĩa vụ Bùi Quang Hùng trả lại 15.000.000 đồng cho người chuyển khoản nhầm.

Hành động của chiến sĩ nghĩa vụ Bùi Quang Hùng thể hiện tinh thần trung thực, ý thức tôn trọng tài sản của người khác, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân.

Qua sự việc, Công an xã Triệu Phong khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người thụ hưởng, số tài khoản và số tiền trước khi thực hiện giao dịch chuyển khoản.

Đối với trường hợp bất ngờ nhận được tiền từ tài khoản không quen biết, người dân không nên tự ý sử dụng hoặc chuyển trả khi chưa xác minh rõ thông tin. Thay vào đó, cần liên hệ ngân hàng hoặc trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn giải quyết, tránh nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng vào những thủ đoạn lừa đảo.

(Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Trị)

Lê Anh

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có 1 đại học đạt doanh thu hơn 1.800 tỷ đồng, trả lương giảng viên 799 tỷ, quy tụ đến 1.186 Tiến sĩ, Phó Giáo sư, Giáo sư

Việt Nam có 1 đại học đạt doanh thu hơn 1.800 tỷ đồng, trả lương giảng viên 799 tỷ, quy tụ đến 1.186 Tiến sĩ, Phó Giáo sư, Giáo sư Nổi bật

Tất cả người dân có khách sạn, nhà nghỉ lưu ý quy định liên quan mức phạt lên tới 20 triệu đồng sắp được áp dụng

Tất cả người dân có khách sạn, nhà nghỉ lưu ý quy định liên quan mức phạt lên tới 20 triệu đồng sắp được áp dụng Nổi bật

3 loại cây lá tốt bất ngờ, rất dễ trồng trong nhà

3 loại cây lá tốt bất ngờ, rất dễ trồng trong nhà

08:30 , 08/11/2026
6 loại cây khiến rắn "sợ"

6 loại cây khiến rắn "sợ"

08:17 , 08/11/2026
Đang sửa hàng rào, người nông dân bất ngờ phát hiện vật giống khúc gỗ dài 2m, vừa đến gần phải gọi cứu hộ

Đang sửa hàng rào, người nông dân bất ngờ phát hiện vật giống khúc gỗ dài 2m, vừa đến gần phải gọi cứu hộ

08:00 , 08/11/2026
Bức thư tay gây sốt cộng đồng mạng của giám đốc sở ở Điện Biên

Bức thư tay gây sốt cộng đồng mạng của giám đốc sở ở Điện Biên

07:52 , 08/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên