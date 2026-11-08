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Bộ phận của lợn chứa lượng cholesterol cao gấp 7 lần thịt thăn: Nhiều người thích ăn để "bồi bổ"

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Được nhiều người yêu thích nhờ hương vị đặc trưng và quan niệm “ăn gì bổ nấy”, nhưng ít ai ngờ bộ phận này của lợn chứa lượng cholesterol cao gấp hơn 7 lần thịt thăn.

Cật lợn là món ăn quen thuộc, được nhiều người yêu thích và chế biến thành các món luộc, xào, nướng hoặc hầm. Không ít người còn cho rằng ăn cật lợn giúp bổ thận, tăng cường sinh lý theo quan niệm “ăn gì bổ nấy”.

Tuy nhiên, tờ The Paper (Trung Quốc) thông tin, quan niệm này chưa có cơ sở khoa học. Đáng chú ý, cật lợn còn chứa lượng cholesterol, chất béo bão hòa và purin khá cao, cần thận trọng khi sử dụng thường xuyên.

Cật lợn chứa lượng cholesterol cao gấp 7 lần thịt thăn

Bộ phận của lợn chứa lượng cholesterol cao gấp 7 lần thịt thăn: Nhiều người thích ăn để "bồi bổ"- Ảnh 1.

Cật lợn (Ảnh: Meat Mall)

Cật lợn thực chất là thận của lợn, một bộ phận thuộc hệ tiết niệu, có chức năng lọc máu và đào thải các chất cặn bã qua nước tiểu. Cật lợn còn được gọi là bầu dục lợn, bồ dục lợn.

Theo The Paper, cật lợn cung cấp protein, chất béo cùng nhiều vitamin và khoáng chất. Một quả cật lợn tươi trung bình chứa khoảng 16g protein và 8g chất béo. Tuy nhiên, bên cạnh những dưỡng chất có lợi, cật lợn cũng chứa lượng cholesterol đáng chú ý.

The Paper trích dẫn dữ liệu từ Bảng thành phần thực phẩm Trung Quốc cho thấy, trong 100g cật lợn có tới 392mg cholesterol, trong khi 100g thịt thăn lợn chỉ chứa 55mg. Như vậy, lượng cholesterol trong cật lợn cao gấp khoảng 7,1 lần thịt thăn.

Không chỉ vượt thịt thăn, hàm lượng cholesterol trong cật lợn còn cao hơn nhiều loại nội tạng khác như gan, tim và dạ dày lợn.

Bên cạnh đó, khoảng 1/3 lượng chất béo trong cật lợn là chất béo bão hòa. Việc tiêu thụ quá nhiều chất béo bão hòa có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị, lượng chất béo bão hòa trong chế độ ăn của người trưởng thành và trẻ em nên chiếm dưới 10% tổng năng lượng tiêu thụ mỗi ngày.

Ngoài cholesterol và chất béo bão hòa, cật lợn còn thuộc nhóm thực phẩm giàu purin. Ăn quá nhiều thực phẩm chứa purin có thể làm tăng axit uric trong máu, từ đó gia tăng nguy cơ mắc bệnh gout hoặc khiến bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Ăn cật lợn có thực sự giúp bổ thận, tăng cường sinh lý?

Bộ phận của lợn chứa lượng cholesterol cao gấp 7 lần thịt thăn: Nhiều người thích ăn để "bồi bổ"- Ảnh 2.

Sơ chế cật lợn (Ảnh: SJ Pork)

Theo The Paper, cật lợn được nhiều người lựa chọn để bồi bổ, đặc biệt là nam giới, do quan niệm ăn thận động vật có thể giúp bổ thận và tăng cường sinh lý. Tuy nhiên, quan niệm “ăn gì bổ nấy” chủ yếu dựa trên sự liên tưởng về hình dạng và chức năng của các bộ phận cơ thể, chưa có bằng chứng khoa học đầy đủ chứng minh hiệu quả.

Protein và chất béo trong cật lợn có thể cung cấp dinh dưỡng, năng lượng nhưng không có tác dụng điều trị tình trạng suy giảm chức năng thận hay cải thiện sinh lý nam giới.

Dù thận động vật có thể chứa một số hormone sinh dục nam, nhưng những hormone này phần lớn bị phá hủy trong quá trình chế biến bằng nhiệt và tiêu hóa, nên không thể mang lại tác dụng tăng cường sinh lý như nhiều người kỳ vọng.

Đáng chú ý, do thận là cơ quan tham gia quá trình đào thải chất cặn bã, bộ phận này còn có khả năng tích lũy một số kim loại nặng như thủy ngân, asen, chì và cadimi nếu động vật bị phơi nhiễm. Vì vậy, ăn cật lợn thường xuyên với số lượng lớn không những không mang lại hiệu quả bồi bổ như quan niệm dân gian mà còn tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe.

2 lưu ý khi ăn cật lợn

1. Ăn ít, không ăn thường xuyên

Bộ phận của lợn chứa lượng cholesterol cao gấp 7 lần thịt thăn: Nhiều người thích ăn để "bồi bổ"- Ảnh 3.

Một món ăn từ cật lợn (Ảnh: Sohu)

Theo The Paper, người thích ăn cật lợn chỉ nên sử dụng khoảng 2-3 lần mỗi tháng, mỗi lần khoảng 50g.

Nên lựa chọn cật lợn có nguồn gốc rõ ràng, đã qua kiểm dịch, đồng thời rửa và ngâm kỹ trước khi chế biến nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

2. Người bị gout hoặc tăng axit uric máu nên tránh ăn

Cật lợn thuộc nhóm thực phẩm có hàm lượng purin cao. Vì vậy, người mắc bệnh gout hoặc tăng axit uric máu nên ưu tiên chế độ ăn ít purin và hạn chế tối đa những loại nội tạng như cật lợn.

Đối với người khỏe mạnh, thỉnh thoảng ăn cật lợn với lượng vừa phải không phải vấn đề quá đáng lo ngại. Tuy nhiên, không nên coi đây là thực phẩm có tác dụng bổ thận hoặc tăng cường sinh lý để ăn thường xuyên.

Nguồn: The Paper

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Theo Lam Chi

Đời sống & Pháp luật

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