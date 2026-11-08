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Chân dung nữ sinh Việt Nam đầu tiên giành HCV Olympic Vật lý quốc tế

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Năm 2005, Nguyễn Thị Phương Dung trở thành nữ sinh Việt Nam đầu tiên giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế.

Ở các kỳ Olympic quốc tế, khoảnh khắc tên Việt Nam được xướng lên luôn khiến người xem tự hào. Nhưng có những lần, khoảnh khắc ấy còn mang ý nghĩa đặc biệt hơn thế. Mùa hè năm 2005, tại lễ trao giải Olympic Vật lý quốc tế, một nữ sinh Việt Nam trong tà áo dài đã bước lên nhận Huy chương Vàng giữa tràng pháo tay của khán phòng. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử, một nữ sinh Việt chạm tới vị trí cao nhất ở đấu trường vốn được xem là “sân chơi của con trai”.

Cô gái ấy là Nguyễn Thị Phương Dung, học sinh Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc - người giành Huy chương Vàng tại Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 36 tổ chức ở Tây Ban Nha. Thành tích này đưa cô trở thành nữ sinh Việt Nam đầu tiên đạt Huy chương Vàng tại đấu trường trí tuệ dành cho học sinh giỏi Vật lý trên toàn thế giới.

Cụ thể, Phương Dung đạt 45,6 điểm, trong khoảng 400 thí sinh đến từ 74 đoàn tham dự, chỉ có hai nữ sinh giành huy chương gồm Phương Dung đoạt Huy chương Vàng và một thí sinh Hà Lan nhận Huy chương Đồng. Đây cũng là tấm Huy chương Vàng duy nhất của đội tuyển Việt Nam tại kỳ thi năm đó.

Sinh năm 1987 trong gia đình có truyền thống làm nghề giáo, Phương Dung sớm bộc lộ năng khiếu với môn Toán. Tuy nhiên, khi lên THPT, cô lựa chọn theo học chuyên Vật lý. Trong những năm học phổ thông, Dung từng giành giải Nhất học sinh giỏi Vật lý cấp tỉnh năm lớp 10 và hai giải Nhì học sinh giỏi quốc gia ở những năm tiếp theo. Nguyễn Thị Phương Dung có tính cách khá quyết liệt trong học tập. Mẹ cô từng kể con gái thường khó chịu khi phát hiện thầy giáo giảng sai, dù chỉ là một phép tính hay dấu cộng, trừ.

Chân dung nữ sinh Việt Nam đầu tiên giành HCV Olympic Vật lý quốc tế- Ảnh 1.

Nguyễn Thị Phương Dung là nữ sinh Việt Nam đầu tiên giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế

Trước khi giành Huy chương Vàng quốc tế, cô từng tham dự Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương tại Indonesia vào tháng 5/2005 và chỉ nhận giải khuyến khích. Tại kỳ thi đó, cô gặp khó khăn ở phần thi thực hành, từ đó dành thời gian bổ sung kiến thức và rèn luyện kỹ năng thực nghiệm. Nỗ lực này đã mang lại kết quả tại kỳ thi quốc tế diễn ra sau đó.

Tại Olympic Vật lý quốc tế năm 2005, Phương Dung đạt 28,3/30 điểm lý thuyết và 17,3/20 điểm thực hành, tổng cộng 45,6 điểm. Sau thành tích này, cô được tuyển thẳng vào lớp Cử nhân tài năng, khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tháng 3/2006, Phương Dung tiếp tục được vinh danh trong danh sách 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2005, đồng thời là đại diện nữ duy nhất trong danh sách. Khi đó, cô chia sẻ mong muốn tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu để trở thành một nhà vật lý giỏi. Hiện tại, cô không còn xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng và tập trung hoàn toàn cho cuộc sống riêng.

Tổng hợp

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Theo Nhật Linh

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