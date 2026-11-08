Ngắm các nút giao tuyến đường kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành

Với hàng loạt tuyến cao tốc được đầu tư xây dựng trong thời gian qua, hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược tại TP Đồng Nai đang từng bước hoàn thiện, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường kết nối liên vùng. Đáng chú ý, những nút giao liên thông quy mô lớn, hiện đại giữa các tuyến cao tốc, quốc lộ không chỉ mở thêm các hướng lưu thông mà còn góp phần định hình mạng lưới giao thông đường bộ đồng bộ, hiện đại.

Nút giao TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là tuyến cao tốc chính kết nối trung tâm TPHCM đến sân bay Long Thành.

Tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây đang được mở rộng đoạn từ TPHCM đến nút giao Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Nút giao này kết nối hệ thống giao thông từ đường 25B và khu vực phường Long Thành, Nhơn Trạch vào sân bay Long Thành.

Nút giao kết nối đường 25C và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào thẳng nhà ga T1, T2 sân bay Long Thành.

Nút giao đường 25C và quốc lộ 51 đến nay đã được hoàn thiện, đây là nút giao kết nối từ đường 25B vào đường quốc lộ 51 vào sân bay Long Thành.

Đường 25C đang phấn đấu hoàn thành kết nối, thông xe từ Vành đai 3 TPHCM vào thẳng nhà ga T1, T2 sân bay Long Thành.

Đường 25B với 10 làn xe kết nối từ cầu Cát Lái (TPHCM), Vành đai 3 TPHCM đi đến quốc lộ 51 kết nối vào sân bay Long Thành.

Nút giao đường 25B và Vành đai 3 TPHCM đang hoàn thiện các khâu cuối cùng cho sự kết nối đồng bộ vào tháng 12.

Nút giao Vành đai 3 và cao tốc Bến Lức - Long Thành đang tăng tốc theo kịp tiến độ.

Nút giao Cao tốc Bến Lức - Long Thành vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nối vào sân bay Long Thành dự kiến đưa vào khai thác ngay trong tháng 11/2026. Sau khi vào khai thác tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành kết nối các tỉnh miền Tây, tỉnh Tây Ninh, và phía Tây TPHCM về sân bay Long Thành.