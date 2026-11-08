Ngắm các nút giao tuyến đường kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành
Dự kiến ngày 24/12/2026, sân bay Long Thành sẽ chính thức bước vào khai thác thương mại. Để bảo đảm khả năng kết nối, phục vụ hành khách và vận chuyển hàng hóa, hàng loạt tuyến cao tốc, quốc lộ và đường tỉnh liên kết TPHCM với Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ, hướng tới hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ quanh sân bay lớn nhất cả nước.
- 07-11-2026Cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp chú ý khuyến cáo quan trọng từ Công an
- 06-11-2026Nam nghệ sĩ 28 năm sống trên đảo, từng bị nói là 'khùng', U70 trở lại màn ảnh với phim trăm tỷ
- 06-11-2026Đồng Nai sẽ đề nghị UNESCO công nhận Vườn quốc gia Cát Tiên là Di sản thiên nhiên thế giới
Với hàng loạt tuyến cao tốc được đầu tư xây dựng trong thời gian qua, hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược tại TP Đồng Nai đang từng bước hoàn thiện, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường kết nối liên vùng. Đáng chú ý, những nút giao liên thông quy mô lớn, hiện đại giữa các tuyến cao tốc, quốc lộ không chỉ mở thêm các hướng lưu thông mà còn góp phần định hình mạng lưới giao thông đường bộ đồng bộ, hiện đại.
Tiền phong