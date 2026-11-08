Đà Nẵng: Phê duyệt dự án Luồng Cửa Lở hơn 7.585 tỷ đồng

Một góc cảng Chu Lai. Ảnh: TD.

Ngày 7/11, UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định số 5136/QĐ-UBND phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng Luồng Cửa Lở theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT).

Dự án thuộc nhóm A, công trình giao thông hàng hải cấp I, có thời hạn sử dụng theo thiết kế 50 năm. Nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi là Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh; Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai là đơn vị tiếp nhận hồ sơ và được giao làm bên mời thầu, cơ quan ký kết hợp đồng.

Theo quyết định, dự án được triển khai tại các xã Tam Anh, Tam Hải và Núi Thành, với mục tiêu xây dựng tuyến luồng hàng hải qua Cửa Lở cùng hệ thống công trình bảo vệ luồng và báo hiệu hàng hải đồng bộ, đáp ứng khả năng tiếp nhận tàu có trọng tải đến 50.000 DWT.

Quy mô tuyến luồng dài khoảng 6,58km, rộng 140m, cao độ đáy luồng -13,2m. Dự án còn đầu tư hai tuyến đê chắn sóng, chắn cát phía biển với tổng chiều dài 2.530m; hệ thống kè bảo vệ hai bên bờ Cửa Lở dài 2.037m, cùng hệ thống báo hiệu hàng hải và vùng đón trả hoa tiêu cho tàu trọng tải đến 50.000 DWT.

Khối lượng nạo vét dự kiến khoảng 17,97 triệu m³. Vật liệu nạo vét được đưa về hai khu vực bãi chứa phía Tây và phía Đông, có tổng sức chứa khoảng 22 triệu m³.

Về công suất khai thác, luồng hàng hải dự kiến đáp ứng nhu cầu vận chuyển khoảng 7,5-9 triệu tấn hàng hóa/năm vào năm 2030; 14 triệu tấn/năm vào năm 2040 và 22 triệu tấn/năm vào năm 2050. Lưu lượng tàu vận tải tương ứng khoảng 1.251-1.500 lượt/năm vào năm 2030, 1.860 lượt vào năm 2040 và 2.580 lượt vào năm 2050.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 7.585,764 tỷ đồng, bao gồm chi phí lãi vay và giải phóng mặt bằng. Trong đó, chi phí xây dựng hơn 5.064 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, trồng rừng thay thế và di dời hạ tầng điện, nước hơn 482 tỷ đồng; chi phí khác hơn 920 tỷ đồng và chi phí dự phòng gần 973 tỷ đồng.

Dự án được thực hiện theo hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất, không sử dụng vốn nhà nước. Quỹ đất dự kiến thanh toán gồm Khu công nghiệp cảng và hậu cần cảng Tam Hòa (744,04ha) và Khu dân cư đô thị, dịch vụ, du lịch Tam Hòa - Tam Tiến (khu vực 1) với diện tích 590,56ha.

Thời gian xây dựng công trình dự kiến từ quý IV/2026 đến quý IV/2028. Việc lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, dự kiến tổ chức trong quý IV/2026.

Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần khai thác đồng bộ hệ thống cảng biển khu vực phía Nam Đà Nẵng, giảm chi phí logistics, thu hút đầu tư và hình thành đầu mối giao thương quan trọng của miền Trung, Tây Nguyên với các khu vực Nam Lào, Đông Bắc Campuchia và Thái Lan.