Quảng Ngãi thu ngân sách hơn 29.700 tỷ đồng sau 10 tháng

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm yêu cầu các cấp, ngành quyết liệt thực hiện nhiệm vụ trong 2 tháng cuối năm. Ảnh: BT.

Ngày 7/11, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tình hình kinh tế-xã hội trong 10 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì ổn định, đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ và xuất khẩu tiếp tục là những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng.

Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng 10,45% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế 10 tháng tăng 13,85%, cao hơn mức tăng 12,4% của cả nước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 125.000 tỷ đồng, tăng 15,26%. Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 3,45 tỷ USD, tăng 40,2% và vượt kế hoạch năm. Hoạt động du lịch đón khoảng 6 triệu lượt khách, đạt 98% kế hoạch.

Đáng chú ý, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt hơn 29.700 tỷ đồng, bằng 87,8% dự toán năm và tăng 5,2% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 12.600 tỷ đồng, vượt dự toán được giao.

Ở lĩnh vực đầu tư công, trong tháng 10, toàn tỉnh giải ngân thêm khoảng 1.006 tỷ đồng. Tuy nhiên, lũy kế tỷ lệ giải ngân mới đạt 64,3% kế hoạch vốn sau khi thực hiện tiết kiệm 5%, thấp hơn mức bình quân chung cả nước (74,1%).

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Toàn tỉnh đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho hơn 1,47 triệu người, đạt 67,77% chỉ tiêu. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, giải quyết việc làm được triển khai; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

Bên cạnh kết quả đạt được, Quảng Ngãi vẫn đối mặt với một số khó khăn, nhất là tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng còn chậm, giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu, hiệu quả thu hút đầu tư còn hạn chế. Số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng giảm, đặt ra yêu cầu tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Trước tình hình này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành, địa phương, đồng thời yêu cầu tập trung cao độ trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong 2 tháng cuối năm, phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng GRDP cả năm đạt 9,3-9,5%.

Trong đó, giải ngân vốn đầu tư công được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, có vai trò quan trọng thúc đẩy tăng trưởng. Các chủ đầu tư phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đăng ký chỉ tiêu giải ngân hằng tháng, rà soát và đề xuất điều chuyển vốn giữa các dự án, ưu tiên những công trình có khả năng giải ngân tốt.

Đặc biệt, các ban quản lý dự án và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, những đơn vị được giao khoảng 65% tổng vốn đầu tư công, phải nỗ lực giải ngân hết số vốn được giao; khẩn trương tháo gỡ vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đối với dự án đường cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, Sở Xây dựng được giao chủ động triển khai các bước chuẩn bị đầu tư; các địa phương tăng cường quản lý đất đai tại khu vực dự kiến thực hiện dự án, phấn đấu hoàn thành công trình trong năm 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành tăng cường đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy nhanh giải quyết thủ tục hành chính, xử lý dứt điểm hồ sơ tồn đọng. Cơ quan thuế cần rà soát các nguồn thu còn dư địa, tăng cường quản lý thuế trong lĩnh vực khoáng sản, thương mại điện tử, bất động sản, bảo đảm thu đúng, thu đủ, không gây phiền hà cho doanh nghiệp.