Chính phủ thông qua đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính Hà Nội và Phú Thọ

Ngày 6/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký Nghị quyết số 351/NQ-CP về hồ sơ Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Cụ thể, Chính phủ quyết nghị thông qua hồ sơ Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ theo đề nghị của Bộ Nội vụ.

Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Chính phủ, hoàn thiện tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký tờ trình, đề án, báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý hồ sơ đề án.

Xã Yên Xuân, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Trang thông tin điện tử xã Yên Xuân).

Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung hồ sơ đề án, các dự thảo Nghị quyết và các vấn đề đề xuất, báo cáo; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu gửi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bảo đảm chất lượng, thời hạn theo quy định.

Đồng thời, Bộ Nội vụ cũng chủ động báo cáo, giải trình với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Theo dự kiến chương trình, ngày 11/11, nội dung này sẽ được Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến và ngày 21/11 sẽ biểu quyết thông qua.

Cuối tháng 10/2026, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Diện tích đất tự nhiên từ Phú Thọ về Hà Nội là hơn 4.000 ha, trong đó hơn 2.170 ha và 1.057 người thuộc xã Thịnh Minh, hơn 742 ha thuộc xã Lương Sơn và hơn 1.090 ha thuộc phường Kỳ Sơn.

Hai xã của TP Hà Nội tiếp nhận, bổ sung diện tích đất tự nhiên là Yên Xuân nhận hơn 2.600 ha, Ba Vì nhận gần 1.340 ha và 1.057 người từ xã Thịnh Minh.