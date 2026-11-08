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Lào Cai thu hơn 45.000 tỷ đồng từ du lịch trong 10 tháng đầu năm 2026

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Chạm mốc 10,85 triệu lượt khách với tổng doanh thu vượt 45.150 tỷ đồng chỉ sau 10 tháng, du lịch Lào Cai đang tiến sát đích đến năm 2026.

Theo số liệu từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, bức tranh du lịch tháng 10/2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khởi sắc với hơn 1 triệu lượt khách (trong đó khách quốc tế đạt khoảng 170.000 lượt, chiếm 16,7%), mang về doanh thu ước đạt 4.270 tỷ đồng.

Tính chung 10 tháng năm 2026, toàn tỉnh đã đón 10,85 triệu lượt khách, hoàn thành 96,2% kế hoạch năm (mục tiêu 11,28 triệu lượt); tổng thu du lịch đạt 45.150 tỷ đồng, tương đương 88,4% kế hoạch (51.100 tỷ đồng).

Lào Cai thu hơn 45.000 tỷ đồng từ du lịch trong 10 tháng đầu năm 2026- Ảnh 1.

Những hoạt động văn hóa, trò chơi truyền thống của đồng bào các dân tộc luôn tạo sức hút lớn, giữ chân du khách khi đến với Lào Cai

Mặc dù các chỉ tiêu cơ bản so với kế hoạch năm đã gần chạm đích, nhưng nếu soi chiếu với kịch bản tăng trưởng mục tiêu thì tỷ lệ thực hiện 10 tháng mới đạt khoảng 85,12% về lượng khách và 86,4% về doanh thu.

Để hoàn thành mục tiêu theo kịch bản tăng trưởng trong hai tháng cuối năm, toàn ngành cần thu hút thêm khoảng 1,9 triệu lượt khách. Để kích cầu du lịch, trong tháng 11 và tháng 12, Lào Cai đang dồn lực kích cầu thông qua chuỗi sự kiện, lễ hội văn hóa - du lịch quy mô lớn trên toàn địa bàn.

Điểm nhấn tâm điểm là Tuần văn hóa “Sa Pa tinh hoa hội tụ” diễn ra từ ngày 21 đến 24/11 tại khu vực Sân Quần, kết hợp với chuỗi hoạt động trải nghiệm mùa đông, không gian văn hóa bản địa của đồng bào các dân tộc và các chương trình xúc tiến thị trường khách quốc tế.

Sự kết hợp giữa những sản phẩm du lịch đặc trưng có chiều sâu văn hóa, các gói kích cầu hấp dẫn cùng sự chủ động đổi mới từ cơ sở chính là cơ sở để du lịch Lào Cai hướng tới mục tiêu về đích thắng lợi các chỉ tiêu chiến lược của năm 2026.

Theo Hà An/VTC News

VTC News

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