Cầu hơn 3.400 tỷ đồng nối Hà Nội với Phú Thọ qua sông Hồng đang thành hình

Trong đó, đoạn đường kết nối từ cầu đến quốc lộ 32 dài 4,81km được xây dựng với quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Riêng cầu Vân Phúc dài gần 3km, gồm: Cầu cạn, cầu dẫn và cầu chính vượt sông Hồng, có quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Hiện tại, máy móc, nhân lực của nhà thầu chia thành 8 mũi thi công trải đều toàn công trình.