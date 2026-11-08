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Cầu hơn 3.400 tỷ đồng nối Hà Nội với Phú Thọ qua sông Hồng đang thành hình

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sau khoảng 15 tháng triển khai, đại công trường cầu Vân Phúc bắc qua sông Hồng đang bước vào giai đoạn tăng tốc với nhịp độ thi công khẩn trương.

Từ những mũi khoan nhồi đến hệ thống dầm cầu cạn, công trình đang thành hình, cho thấy sự quyết tâm về đích đúng, vượt tiến độ của các nhà thầu.

Cầu hơn 3.400 tỷ đồng nối Hà Nội với Phú Thọ qua sông Hồng đang thành hình- Ảnh 1.

Cầu Vân Phúc là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội, kết nối khu vực huyện Phúc Thọ cũ với tỉnh Phú Thọ qua sông Hồng.

Cầu hơn 3.400 tỷ đồng nối Hà Nội với Phú Thọ qua sông Hồng đang thành hình- Ảnh 2.

Dự án được khởi công vào ngày 19-8-2025, với tổng mức đầu tư 3.443 tỷ đồng.

Cầu hơn 3.400 tỷ đồng nối Hà Nội với Phú Thọ qua sông Hồng đang thành hình- Ảnh 3.

Công trình có điểm đầu giao với quốc lộ 32 thuộc xã Phúc Thọ, điểm cuối kết nối với tuyến giao thông từ đê tả sông Hồng đến cầu Vân Phúc tại ranh giới giữa Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Cầu hơn 3.400 tỷ đồng nối Hà Nội với Phú Thọ qua sông Hồng đang thành hình- Ảnh 4.

Theo thiết kế, toàn tuyến có chiều dài 7,77km, đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với vận tốc thiết kế 80km/h.

Cầu hơn 3.400 tỷ đồng nối Hà Nội với Phú Thọ qua sông Hồng đang thành hình- Ảnh 5.

Trong đó, đoạn đường kết nối từ cầu đến quốc lộ 32 dài 4,81km được xây dựng với quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Riêng cầu Vân Phúc dài gần 3km, gồm: Cầu cạn, cầu dẫn và cầu chính vượt sông Hồng, có quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Hiện tại, máy móc, nhân lực của nhà thầu chia thành 8 mũi thi công trải đều toàn công trình.

Cầu hơn 3.400 tỷ đồng nối Hà Nội với Phú Thọ qua sông Hồng đang thành hình- Ảnh 6.

Đến nay, các nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ 102 cọc khoan nhồi phần cầu chính dưới sông.

Cầu hơn 3.400 tỷ đồng nối Hà Nội với Phú Thọ qua sông Hồng đang thành hình- Ảnh 7.

Những hạng mục đã hoàn thành tạo điều kiện thuận lợi để nhà thầu tiếp tục triển khai kết cấu phần trên trụ cầu.

Cầu hơn 3.400 tỷ đồng nối Hà Nội với Phú Thọ qua sông Hồng đang thành hình- Ảnh 8.

Tại các hạng mục cầu cạn, cầu dẫn và cầu trên tuyến, đơn vị thi công vẫn tích cực triển khai khoan cọc nhồi, đúc dầm, bệ trụ và lao lắp nhịp dầm Super T.

Cầu hơn 3.400 tỷ đồng nối Hà Nội với Phú Thọ qua sông Hồng đang thành hình- Ảnh 9.

Máy móc thiết bị thi công khoan cọc nhồi…

Cầu hơn 3.400 tỷ đồng nối Hà Nội với Phú Thọ qua sông Hồng đang thành hình- Ảnh 10.

… cùng các công nhân làm dầm thép với tinh thần đưa công trình về đích sớm nhất.

Cầu hơn 3.400 tỷ đồng nối Hà Nội với Phú Thọ qua sông Hồng đang thành hình- Ảnh 11.

Tính đến hết tháng 10, giá trị sản lượng thi công công trình đạt hơn 35% giá trị hợp đồng.

Cầu hơn 3.400 tỷ đồng nối Hà Nội với Phú Thọ qua sông Hồng đang thành hình- Ảnh 12.

Sau khi hoàn thành, cầu Vân Phúc được kỳ vọng tạo thêm hướng lưu thông giữa Hà Nội và Phú Thọ, góp phần giảm áp lực cho những tuyến giao thông hiện hữu và mở rộng liên kết vùng.

Cầu hơn 3.400 tỷ đồng nối Hà Nội với Phú Thọ qua sông Hồng đang thành hình- Ảnh 13.

Phối cảnh cầu Vân Phúc.

Theo Quang Thái - Phạm Hùng

Hà Nội Mới

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