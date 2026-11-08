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Trường hợp nào lao động hợp đồng được phụ cấp công vụ?

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ông Trần Xuân Sơn là nhân viên lái xe theo hợp đồng 68 tại Hội nhà báo tỉnh, hưởng lương hệ số 2,05 từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2022. Tháng 1/2023-6/2024, ông ký hợp đồng vị trí tạp vụ, hưởng lương khoán. Tháng 7-9/2024, ông ký hợp đồng vị trí nhân viên phục vụ, hưởng lương khoán.

Từ tháng 10/2024 đến tháng 6/2025, ông Sơn chuyển công tác sang Thành ủy, được ký hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP, hưởng lương khoán.

Từ tháng 7/2025 đến tháng 5/2026, ông chuyển công tác về Đảng ủy phường, được ký hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP, hưởng lương khoán.

Tháng 6/2026, ông Sơn được chuyển sang hưởng lương theo hệ số.

Ông Sơn hỏi, ông có được hưởng phụ cấp công vụ không?

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Ngày 30/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2022/NĐ-CP về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó tại khoản 2 Điều 8 Nghị định này quy định:

"Người lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này được hưởng tiền lương và các chế độ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Tiền lương trong hợp đồng lao động áp dụng một trong hai hình thức: Áp dụng mức tiền lương theo thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật lao động hoặc áp dụng tiền lương theo bảng lương của công chức, viên chức phù hợp với khả năng ngân sách của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trường hợp thỏa thuận áp dụng tiền lương theo bảng lương của công chức, viên chức thì các loại phụ cấp được hưởng (nếu có) được tính vào tiền lương, chế độ nâng bậc lương và các chế độ, chính sách khác có liên quan đến tiền lương thực hiện như công chức, viên chức".

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị ông liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức (Sở Nội vụ) để được giải quyết theo thẩm quyền.

Theo PV

Báo Chính phủ

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