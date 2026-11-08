Tỉnh duy nhất của Việt Nam giáp cả Trung Quốc và Lào dự kiến có thêm cửa khẩu quốc tế, kết nối với đô thị cổ được UNESCO ghi danh tại nước láng giềng

Một góc Luang Prabang

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên, sáng 7/11, Đoàn công tác liên bộ do ông Nguyễn Hoàng Hải - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao) làm Trưởng đoàn khảo sát thực tế và làm việc với UBND tỉnh Điện Biên về phương án nâng cấp cửa khẩu chính Huổi Puốc (Việt Nam) - Na Son (Lào) lên cửa khẩu quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đoạt chia sẻ, Điện Biên là tỉnh có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, là tỉnh duy nhất trên cả nước có đường biên giới tiếp giáp với Lào và Trung Quốc. Trong đó, tuyến biên giới giáp với tỉnh Luang Prabang có chiều dài gần 60km.

Theo ông Đoạt, việc nâng cấp cặp cửa khẩu Huổi Puốc - Na Son có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy giao thương, kết nối các địa phương và tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Bên cạnh đó, Điện Biên có thế mạnh về du lịch lịch sử, văn hóa, sinh thái, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa các dân tộc; đồng thời có nhiều sản phẩm nông, lâm nghiệp như cà phê, chè, mắc ca và nông sản hàng hóa.

Trong khi đó, Luang Prabang là điểm đến du lịch nổi tiếng với đô thị cổ được UNESCO ghi danh Di sản thế giới, cảnh quan và di sản văn hóa đặc sắc; có lợi thế kết nối đường bộ, đường sắt Lào - Trung Quốc và cảng hàng không quốc tế.

Đoàn công tác liên bộ và lãnh đạo tỉnh Điện Biên khảo sát tại cặp cửa khẩu Huổi Puốc - Na Son (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên)

Vì vậy, việc nâng cấp cặp cửa khẩu sẽ mở thêm cửa ngõ kết nối Điện Biên, vùng Tây Bắc Việt Nam với Luang Prabang, Bắc Lào và Thái Lan; tạo điều kiện hình thành các tuyến du lịch quốc tế, phát triển thương mại biên giới, vận tải, dịch vụ logistics, thu hút đầu tư, nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới, đồng thời giữ vững quốc phòng, an ninh.

Ông Nguyễn Văn Đoạt thông tin, khu vực cửa khẩu chính Huổi Puốc đã được xác định phạm vi 80ha; các công trình thiết yếu như: Nhà kiểm soát liên hợp, hệ thống kiểm soát, quảng trường, bãi đỗ xe, trụ sở lực lượng chức năng, điện, nước và thông tin liên lạc đã được quan tâm đầu tư.

Cửa khẩu kết nối với các tuyến quốc lộ 279C, 279, quốc lộ 12 và mạng lưới giao thông khu vực. Ngày 30/9/2026, tỉnh Điện Biên và tỉnh Luang Prabang đã ký Biên bản ghi nhớ về việc nâng cấp cặp cửa khẩu Huổi Puốc - Na Son thành cửa khẩu quốc tế.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia đề nghị tỉnh Điện Biên tiếp tục rà soát, bổ sung và làm rõ cơ sở pháp lý liên quan đến quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và các quy hoạch có liên quan; trong đó, chú trọng phương án kết nối giao thông từ cửa khẩu Huổi Puốc với tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên và cửa khẩu quốc tế Tây Trang.

Đồng thời, hoàn thiện quy hoạch chi tiết khu vực cửa khẩu, xác định cụ thể vị trí, phương án xây dựng Quốc môn, bảo đảm tính đồng bộ và phù hợp với định hướng phát triển lâu dài.

Bên cạnh đó, tỉnh cần nghiên cứu định hướng xây dựng cửa khẩu thông minh, từng bước ứng dụng công nghệ số trong quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu và thông quan hàng hóa; chủ động đề xuất các giải pháp phối hợp, hỗ trợ phía Lào nâng cấp hạ tầng cửa khẩu Na Son và các tuyến giao thông kết nối, bảo đảm sự đồng bộ về hạ tầng giữa hai bên biên giới.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, Đoàn công tác sẽ tiếp tục trao đổi với các bộ, ngành liên quan, đồng thời phối hợp với cơ quan có thẩm quyền của phía Lào để thúc đẩy hoàn thiện hạ tầng, thống nhất các điều kiện cần thiết, báo cáo cấp có thẩm quyền của hai nước xem xét, quyết định việc nâng cấp cặp cửa khẩu Huổi Puốc - Na Son thành cửa khẩu quốc tế theo quy định.