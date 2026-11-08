Nền kinh tế lớn top đầu thế giới ngỏ ý chia sẻ công nghệ 50 năm cho nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam

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Dự án ĐHN Ninh Thuận được đánh giá là vấn đề lớn, đại sự quốc gia, vấn đề khó, nhạy cảm nên cần có sự tập trung, đầu tư công sức, trí tuệ tương xứng, phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và cần thiết thành lập Tổ công tác, tổ giúp việc chuyên trách giúp Ban Chỉ đạo.

Theo Bộ KH&CN, ngày 6/11/2026, Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân tiếp bà Lee Miyon, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, trao đổi về các định hướng hợp tác KH,CN&ĐMST. Hai bên thống nhất thúc đẩy các chương trình hợp tác theo hướng thực chất, tập trung vào những lĩnh vực có tiềm năng tạo giá trị lâu dài như trí tuệ nhân tạo (AI), điện hạt nhân, sở hữu trí tuệ, đào tạo nhân lực và kết nối khởi nghiệp.

Đánh giá Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam trong lĩnh vực KH,CN&ĐMST, Bộ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh yêu cầu chuyển các cam kết, thỏa thuận hợp tác thành những chương trình cụ thể, mang lại kết quả thiết thực, đóng góp trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội.

Với dự án Viện KH&CN Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST), Bộ trưởng cho biết, giai đoạn 2 của dự án dự kiến hoàn tất vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12/2026, chuyển trọng tâm từ đầu tư hạ tầng sang triển khai các dự án nghiên cứu, tạo ra sản phẩm có khả năng ứng dụng thực tiễn. Bộ trưởng kỳ vọng giai đoạn này sẽ tạo ra những kết quả nghiên cứu thiết thực, đóng góp trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội.

Trong lĩnh vực AI, Bộ trưởng đề xuất tăng cường các nhiệm vụ nghiên cứu chung, thúc đẩy dự án xây dựng trung tâm trình diễn mô hình nhà máy thông minh tại Việt Nam, giúp doanh nghiệp tiếp cận và làm chủ công nghệ AI, chuyển đổi số trong sản xuất.

Đối với năng lượng nguyên tử, Bộ KH&CN đã trình cấp có thẩm quyền Đề án phát triển năng lượng nguyên tử và công nghiệp năng lượng nguyên tử. Bộ trưởng đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi kinh nghiệm và công nghệ, nhất là về an toàn bức xạ, hạt nhân và đào tạo chuyên gia.

Về sở hữu trí tuệ, hai nước cần tăng cường chia sẻ kinh nghiệm thương mại hóa sáng chế, nghiên cứu vận dụng mô hình mỗi địa phương, mỗi xã một sản phẩm của Hàn Quốc. Bộ trưởng đồng thời nhấn mạnh yêu cầu kết nối nguồn nhân lực chất lượng cao, các nhà nghiên cứu và hệ sinh thái khởi nghiệp hai nước. Để duy trì hiệu quả phối hợp, Bộ trưởng đề xuất hai bên tổ chức trao đổi định kỳ 3-4 tháng một lần nhằm cập nhật tiến độ, tháo gỡ vướng mắc và thống nhất các nội dung hợp tác mới.

Đáp lại các đề xuất, Đại sứ Lee Miyon khẳng định Hàn Quốc sẽ phối hợp chuẩn bị các điều kiện để VKIST trở thành tổ chức nghiên cứu bền vững, đóng góp lâu dài cho KH&CN Việt Nam.

Về AI, Hàn Quốc sẽ thúc đẩy thành lập nhóm công tác, tìm kiếm đơn vị triển khai và tiến tới ký thỏa thuận nghiên cứu và phát triển (R&D). Hàn Quốc cũng đang khảo sát nhu cầu hỗ trợ phát triển hệ sinh thái và ứng dụng AI tại Việt Nam thông qua nguồn vốn ODA. Với mục tiêu trở thành một trong ba cường quốc AI hàng đầu thế giới, Hàn Quốc mong muốn chia sẻ thành tựu công nghệ và mở rộng hợp tác với Việt Nam.

Theo Đại sứ Lee Miyon, Hàn Quốc đã có khoảng 50 năm kinh nghiệm phát triển và vận hành các nhà máy điện hạt nhân thương mại. ĐHN hiện đóng góp khoảng 30% tổng sản lượng điện của nước này. Bà bày tỏ mong muốn chia sẻ năng lực công nghệ, kinh nghiệm vận hành với Việt Nam, trong đó có dự án ĐHN Ninh Thuận 2.

Đối với sở hữu trí tuệ, Đại sứ đề xuất mở rộng hợp tác về dữ liệu, ứng dụng AI, thương mại hóa tài sản trí tuệ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và phòng, chống hàng giả; đồng thời nghiên cứu vận dụng sáng kiến K-Brand để bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp.

Về nhân lực và khởi nghiệp, Đại sứ cho biết, sinh viên Việt Nam hiện chiếm khoảng 25% tổng số sinh viên quốc tế theo học các ngành khoa học, kỹ thuật tại Hàn Quốc. Trong tháng tới, Đại sứ quán Hàn Quốc dự kiến tổ chức sự kiện kết nối các nhà nghiên cứu, chuyên gia công nghệ Việt Nam từng học tập tại Hàn Quốc và Ngày hội kết nối khởi nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp với quỹ đầu tư và đối tác công nghệ.

Tại buổi tiếp, hai bên cũng trao đổi về công nhận kết quả thử nghiệm, chứng nhận sản phẩm và thỏa thuận công nhận lẫn nhau (MRA) trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, hướng tới ký lại thỏa thuận vào năm 2027.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp, phát huy thế mạnh công nghệ và kinh nghiệm của mỗi nước, đưa các thỏa thuận hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc đi vào triển khai thực chất, đóng góp cho phát triển KH,CN&ĐMST.