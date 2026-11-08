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Phát hiện ô tô tải màu xám lạ trên Quốc lộ 15, công an Việt Nam lập tức theo dõi giám sát, kiểm tra

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Công an Hà Tĩnh phát hiện xe tải có dấu hiệu nghi vấn.

Phát hiện ô tô tải màu xám lạ trên Quốc lộ 15, công an Việt Nam lập tức theo dõi giám sát, kiểm tra - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện 01 xe ô tô tải vận chuyển khoảng 1,4 tấn mỡ bò và móng chân bò có dấu hiệu ôi thiu, bốc mùi hôi thối. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa. Lực lượng Công an phát hiện khoảng 1,4 tấn mỡ bò, móng chân bò trên xe tải.

Theo đó, khoảng 15 giờ 50 phút ngày 05/11/2026, tại Km396+100 Quốc lộ 15, đoạn qua xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô tải thùng có biểu hiện nghi vấn.

Phát hiện ô tô tải màu xám lạ trên Quốc lộ 15, công an Việt Nam lập tức theo dõi giám sát, kiểm tra - Ảnh 2.
Phát hiện ô tô tải màu xám lạ trên Quốc lộ 15, công an Việt Nam lập tức theo dõi giám sát, kiểm tra - Ảnh 3.

Lực lượng Công an phát hiện khoảng 1,4 tấn mỡ bò, móng chân bò trên xe tải.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 19 bao mỡ bò và 02 bao móng chân bò, với tổng trọng lượng khoảng 1,4 tấn. Số hàng hóa trên đang trong tình trạng ôi thiu, bốc mùi hôi thối. Tại thời điểm làm việc, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng.

Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao phương tiện và toàn bộ số hàng hóa cho Công an xã Toàn Lưu phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đại Phú

Việt Nam hàng ngày

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