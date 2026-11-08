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Ai sẽ có thể được nhận trợ cấp xã hội 1,62 triệu đồng/tháng từ năm 2027?

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ai sẽ có thể được nhận trợ cấp xã hội 1,62 triệu đồng/tháng từ năm 2027?

Từ năm 2027, một số người cao tuổi sinh năm 1967 có thể được hưởng mức trợ cấp xã hội hằng tháng lên tới 1,62 triệu đồng.

Ảnh minh họa: daibieunhandan.vn

Theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 335/2026/NĐ-CP, mức chuẩn trợ giúp xã hội được quy định là 540.000 đồng/tháng. Đây là căn cứ để tính mức trợ cấp xã hội hằng tháng đối với các nhóm đối tượng đủ điều kiện.

Đối với người cao tuổi, điểm đ khoản 1 Điều 6 Nghị định 335/2026/NĐ-CP quy định các mức trợ cấp dựa trên độ tuổi và hoàn cảnh cụ thể như sau:

810.000 đồng/tháng: Áp dụng với người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi, thuộc hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người phụng dưỡng nhưng người đó đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. Mức hưởng được tính bằng 540.000 đồng x hệ số 1,5.

1.080.000 đồng/tháng: Áp dụng với người từ đủ 75 tuổi trở lên, thuộc hộ nghèo và đáp ứng điều kiện về người phụng dưỡng nêu trên. Mức hưởng được tính bằng 540.000 đồng x hệ số 2.

1.620.000 đồng/tháng: Áp dụng với người cao tuổi thuộc hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống tại cộng đồng và đủ điều kiện được tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng. Mức hưởng được tính bằng 540.000 đồng x hệ số 3.

Theo các quy định trên, từ năm 2027, người sinh năm 1967 (đủ 60 tuổi) có thể được hưởng mức trợ cấp 1,62 triệu đồng/tháng nếu đồng thời đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

Là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên.

Thuộc hộ nghèo.

Không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng.

Không có điều kiện sống tại cộng đồng và đủ điều kiện được tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội.

Có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng.

Cần lưu ý, không phải tất cả người sinh năm 1967 đều được nhận khoản trợ cấp này. Người dân phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về độ tuổi, hoàn cảnh kinh tế và điều kiện chăm sóc theo quy định.

Về mức hưởng tại địa phương, khoản 3 Điều 4 Nghị định 335/2026/NĐ-CP quy định UBND cấp tỉnh có thể trình HĐND cùng cấp quyết định mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội cao hơn mức chung, nếu địa phương có đủ điều kiện kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, theo Điều 9 Nghị định 335/2026/NĐ-CP, người đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng sẽ bị thôi hưởng khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Đối tượng chết hoặc bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật;

- Đối tượng không còn đủ điều kiện hưởng theo quy định tại Điều 5 Nghị định 335/2026/NĐ-CP

- Đối tượng đang chấp hành án phạt tù tại trại giam, hoặc có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thôi hưởng;

- Đối tượng từ chối nhận chế độ, chính sách;

- Sau 3 tháng kể từ ngày có quyết định tạm dừng chi trả mà đối tượng vẫn không thực hiện thủ tục xác định lại mức độ khuyết tật, xác định lại điều kiện hưởng, hoặc không cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Minh Hoa (t/h theo Lao Động, Sức khỏe & Đời sống)

PV

Đời sống & Pháp luật

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