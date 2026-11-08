Thông tin quan trọng về 115 triệu thùng dầu của Việt Nam

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Bộ KH&CN cho biết, từ một mỏ dầu đối mặt với suy giảm sản lượng và hiệu quả kinh tế, Đại Hùng từng bước được khôi phục, mở rộng nhờ những giải pháp khoa học và công nghệ sáng tạo do đội ngũ kỹ thuật dầu khí Việt Nam nghiên cứu, làm chủ và ứng dụng. Cụm công trình vừa được Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xem xét, đánh giá để đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ đợt 7.

Ngày 28/8/2026, tại Hà Nội, Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 7 đã họp xem xét, đánh giá cụm công trình "Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ có tính sáng tạo đột phá để khôi phục, mở rộng và nâng cao hiệu quả thăm dò khai thác mỏ Đại Hùng".

Đối mặt với tình trạng suy giảm sản lượng, hiệu quả kinh tế, mỏ Đại Hùng đòi hỏi các giải pháp khoa học và công nghệ phù hợp để khôi phục, duy trì và mở rộng hoạt động khai thác. Trên cơ sở đó, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và Chi nhánh Thăm dò Khai thác Dầu khí Nam Côn Sơn (PVEP-NCS) đã nghiên cứu triển khai cụm công trình với 4 định hướng kỹ thuật trọng tâm, gồm: Tái thiết mô hình địa chất; thích ứng công nghệ khoan - khai thác; xây dựng chiến lược phát triển mỏ (FDP) bền vững; tự chủ công nghệ.

Điểm nổi bật của cụm công trình là cách tiếp cận tích hợp đa lĩnh vực, phát triển các giải pháp công nghệ phù hợp với điều kiện thực tế của mỏ Đại Hùng.

Việc ứng dụng công nghệ xử lý, minh giải địa chấn và mô hình hóa địa chất đã góp phần chính xác hóa cấu trúc tầng chứa, gia tăng hơn 155 triệu thùng dầu tài nguyên tại chỗ, tạo cơ sở mở rộng hoạt động thăm dò, khai thác.

Kết quả nghiên cứu được ứng dụng trực tiếp trong hoạt động khoan, khai thác và phát triển công trình biển. Việc chuyển đổi từ mô hình khai thác ngầm sang sử dụng giàn đầu giếng cố định góp phần tối ưu chi phí đầu tư, vận hành và nâng cao sản lượng.

Sau khi giàn Đại Hùng 02 đi vào hoạt động, sản lượng toàn mỏ tăng từ 1,93 triệu thùng năm 2011 lên 4,66 triệu thùng năm 2012. Hiệu quả kinh tế còn thể hiện qua việc làm chủ công nghệ, giảm phụ thuộc vào dịch vụ nước ngoài và tiết giảm chi phí.

Theo hồ sơ, giải pháp kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa giàn bán tiềm thủy ngay tại mỏ (Wet Dock) giúp hạn chế gián đoạn khai thác; tối ưu thiết kế chân đế ba giàn đầu giếng tiết kiệm khoảng 30 triệu USD; sử dụng đường ống cứng thay thế phương án ống mềm tiết kiệm khoảng 25 triệu USD.

Từ những kết quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, hoạt động khai thác mỏ Đại Hùng từng bước được khôi phục, mở rộng, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, đóng góp nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Cụm công trình đồng thời khẳng định năng lực làm chủ công nghệ của đội ngũ kỹ thuật dầu khí Việt Nam, tạo cơ sở khoa học và kinh nghiệm thực tiễn cho việc phát triển các mỏ có điều kiện địa chất phức tạp, phục vụ bảo đảm an ninh năng lượng và chủ quyền biển, đảo.