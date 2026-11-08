Tập trung hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền Đề án cải cách chính sách tiền lương và BHXH

Nội dung trên tại Nghị quyết số 353/NQ-CP ngày 06/11/2026 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026.



Kịp thời có giải pháp phù hợp, xử lý quan hệ lao động, tình trạng nợ lương, chậm trả lương

Cũng tại Nghị quyết này, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương theo dõi, đánh giá, dự báo sát tình hình thị trường lao động, nhất là quan hệ lao động, tiền lương, tiền thưởng dịp cuối năm, kịp thời có giải pháp phù hợp, xử lý quan hệ lao động, tình trạng nợ lương, chậm trả lương, tranh chấp lao động.

Chủ động ứng phó với các tình huống phức tạp phát sinh, không để bị động, bất ngờ, mất an ninh công nhân, phát sinh điểm nóng; tăng cường kết nối cung - cầu lao động, vận hành hiệu quả Sàn giao dịch việc làm quốc gia; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu về lao động.

Hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương đề xuất biên chế giai đoạn 2027 - 2031

Bảo đảm tiến độ xây dựng, trình cấp có thẩm quyền Đề án mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư. Hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Trình Chính phủ ban hành 34 nghị quyết công bố diện tích tự nhiên của 3.321 đơn vị hành chính cấp xã và nghị quyết phân định ranh giới quản lý hành chính trên biển.

Chủ động, khẩn trương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương trong việc đề xuất biên chế giai đoạn 2027 - 2031; tổng hợp phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 của các bộ, cơ quan ngang bộ, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định; tham mưu các giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Trước 30/11, hoàn thành báo cáo về quy định khung danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, tiêu chuẩn, định mức

Hoàn thành báo cáo về quy định khung đối với danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, tiêu chuẩn, định mức trước ngày 30 tháng11 năm 2026; hướng dẫn thống nhất các bộ, cơ quan, địa phương xây dựng vị trí việc làm; trình Ban Chỉ đạo xem xét, gửi Ban Tổ chức Trung ương.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ về Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh số 05/2026/UBTVQH16 sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo kết luận, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ và tính khả thi.

Đẩy nhanh việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 26/2026/NQ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong tổ chức lấy mẫu, giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN, phù hợp với thực tiễn triển khai.

Chuẩn bị tốt công tác tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo quốc gia và Sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, trong đó có công tác khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, trực tiếp tham gia thực hiện các nhiệm vụ của Chiến dịch.