Miền Bắc, Miền Trung đón mưa dữ dội

Đêm qua và sáng sớm nay (9/11), không khí lạnh đã tác động đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Dự báo hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm qua và sáng sớm nay, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa, phía Bắc Nghệ An đã xuất hiện mưa lớn diện rộng.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 8/11 đến 3 giờ ngày 9/11 có nơi trên 150mm như tại trạm Thanh Tân 1 (Thanh Hóa) 267mm, Nông Trường 15 (Nghệ An) 172mm.

Dự báo trong sáng 9/11, mưa lớn tiếp tục ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 200mm. Từ chiều nay, mưa giảm dần.

Ngoài ra, trong ngày 9/11, các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Miền Trung đối mặt với đợt mưa lớn nhất từ đầu mùa.

Ngày và đêm nay, khu vực phía Nam tỉnh Nghệ An có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông và địa hình đón gió, trong ngày và đêm nay, Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ) có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 350mm. Từ ngày mai, mưa giảm ở khu vực này.

Nam Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi là khu vực có thể hứng chịu mưa dữ dội nhất trong đợt mưa lớn lần này. Mưa lớn sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay đến đêm 11/11.

Trong đó, từ ngày 9/11 đến đêm 10/11, khu vực này có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Ngày và đêm 11/11, Nam Quảng Trị giảm mưa, Huế, Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Tại Đông Gia Lai (Bình Định cũ) và Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) cũng hứng chịu mưa lớn kéo dài do tác động của không khí lạnh. Trong đó, ngày 9-10/11, khu vực này có mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Ngày và đêm 11/11, Bình Định cũ và Phú Yên cũ tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ hôm nay, toàn bộ miền Bắc và các tỉnh/thành phố Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Hà Nội sáng nay nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, từ chiều mưa giảm. Gió đông bắc cấp 3-4. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ.