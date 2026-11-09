Thông tin mới liên quan giấy phép lái xe, người dân cần biết

Công an tỉnh Cao Bằng vừa phát đi cảnh báo liên quan đến giấy phép lái xe, trong bối cảnh một loại giấy tờ giả đang được rao bán với nhiều lời quảng cáo hấp dẫn trên không gian mạng.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng, thời gian gần đây, tình trạng mua bán, sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) giả trên không gian mạng có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Người dân tự g giấy phép lái xe giả cho lực lượng Công an. (Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng)

Lợi dụng tâm lý ngại tham gia thi sát hạch nhưng muốn nhanh chóng có GPLX để điều khiển phương tiện, các đối tượng đã đưa ra nhiều lời quảng cáo nhằm thu hút người mua. Trong đó, phổ biến là những lời cam kết làm giấy phép nhanh, giá rẻ, thậm chí có thể tích hợp thông tin trên ứng dụng VNeID.

Tuy nhiên, cơ quan công an cảnh báo đây là những thủ đoạn nhằm tạo lòng tin, che giấu hành vi vi phạm pháp luật. Người mua không chỉ có nguy cơ bị lừa đảo, mất tiền mà còn có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu sử dụng giấy tờ giả.

Đáng chú ý, việc sử dụng GPLX giả không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người điều khiển phương tiện có thể chưa được đào tạo, kiểm tra và sát hạch theo quy định. Đồng thời, hành vi này còn tiếp tay cho hoạt động làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Qua công tác nắm tình hình và vận động quần chúng, thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các xã, phường thu hồi 11 GPLX giả do người dân tự giác giao nộp.

Về chế tài xử lý, theo Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), người có hành vi làm giả hoặc sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Mức hình phạt cao nhất đối với tội danh này lên đến 7 năm tù.

Trước tình trạng trên, Công an tỉnh Cao Bằng khuyến cáo người dân tuyệt đối không làm, tham gia làm, mua bán hoặc sử dụng GPLX giả dưới bất kỳ hình thức nào.

Khi phát hiện các hành vi làm giả, mua bán hoặc sử dụng GPLX giả, người dân cần nâng cao cảnh giác, kịp thời cung cấp thông tin, tố giác với cơ quan công an để xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.