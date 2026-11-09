Nhiều nơi sẽ có mưa to trong 3 ngày liên tiếp

Nhiệt độ thấp nhất giảm xuống xuống dưới 12 độ C

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng sớm nay (9/11), không khí lạnh đã tác động đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to; nhiệt độ lúc 01 giờ sáng phổ biến từ 22-25 độ, vùng núi từ 18-21 độ.

Hôm nay (9/11), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Miền Bắc mưa rét do tác động của không khí lạnh mạnh (Ảnh: Việt Hùng).

Do tác động của đợt không khí lạnh mạnh, trong sáng nay, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam tỉnh Nghệ An ngày hôm nay có mưa to đến rất to và dông.

Từ ngày 9/11 đến đêm 11/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Nhiều tỉnh, thành tại miền Bắc và miền Trung chủ động ứng phó với không khí lạnh mạnh, mưa lớn

Trước diễn biến thời tiết được dự báo, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành Công văn số 60 yêu cầu các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Trung Bộ chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai trong 10 ngày tới.

Cụ thể, theo dự báo xu thế thiên tai trong 10 ngày tới của Cục Khí tượng Thủy văn, khoảng ngày 8/11 đến ngày 9/11, khu vực Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh, trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét với nhiệt độ thấp nhất có khả năng dưới 13 độ; đây là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa Đông năm 2026-2027.

Do tác động của không khí lạnh, từ ngày 9/11 đến ngày 12/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Để chủ động ứng phó các hình thái thiên tai có thể xảy ra trong 10 ngày tới, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố:

Đối với gió mạnh trên biển (các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng): Theo dõi bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Đối với mưa lớn, lốc, sét, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ: Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp; chủ động rà soát, sơ tán người dân khu vực nguy cơ cao ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạ du theo quy định, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Đối với không khí lạnh, rét (khu vực Bắc Bộ): Rà soát, chủ động triển khai phương án ứng phó với rét, nhất là đảm bảo sức khỏe cho người dân, tránh thiệt hại do dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kính và chủ động biện pháp ứng phó trong chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp.

Tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nhân dân kỹ năng ứng phó rét, mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, gió mạnh trên biển để chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.