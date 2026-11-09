Những Quán quân Olympia về nước

Phần thưởng dành cho mỗi nhà vô địch Đường Lên Đỉnh Olympia là một suất học bổng du học nước ngoài. Chính vì vậy, câu hỏi "Các Quán quân có về nước không?" luôn được khán giả quan tâm qua từng mùa. Trong lịch sử hơn 26 năm của chương trình, phần lớn Quán quân chọn ở lại nước ngoài để học tiếp và làm việc. Tuy vậy, cũng có những người quyết định quay về sau nhiều năm xa quê.

Lương Phương Thảo, Quán quân Olympia năm thứ 3 (2002) đến từ Vĩnh Long, là một trong những nhà vô địch đầu tiên về nước. Chị theo học ngành Kinh doanh quốc tế và Marketing tại Đại học Monash (Australia), rồi hoàn thành chương trình thạc sĩ. Năm 2016, Phương Thảo về TP.HCM làm việc cho một công ty quảng cáo của Anh, sau đó chuyển sang một công ty của Mỹ. Khi ấy, chị được nhắc đến như Quán quân duy nhất đã về nước làm việc. Đến nay, nữ Quán quân vẫn giữ cuộc sống khá kín tiếng.

Cuối năm 2017, Lê Viết Hà, Quán quân năm thứ 7 của Trường THPT chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi), cũng về nước. Anh tốt nghiệp loại xuất sắc hai bằng cử nhân ngành Robot và Khoa học máy tính tại Đại học Công nghệ Swinburne, rồi làm việc ở Sydney một thời gian. Về Việt Nam, Viết Hà làm chuyên viên đầu tư cho một công ty lớn, đồng thời học thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Đại học Deakin.

Lê Viết Hà - Quán quân Olympia năm thứ 7

Năm 2022, Hồ Ngọc Hân - cựu học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế (Huế), Quán quân Olympia năm thứ 9 gây chú ý khi quyết định về nước. Anh tốt nghiệp ngành Hóa học tại Swinburne năm 2014, rồi nhận bằng Tiến sĩ Công nghệ sinh học tại Đại học Wollongong năm 2020. Sau gần 9 năm ở Australia, Ngọc Hân sang Anh, làm việc tại Viện Francis Crick ở London, một viện nghiên cứu y sinh hàng đầu.

Từ tháng 10/2022, anh về làm việc tại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế, phụ trách phòng thí nghiệm sinh học phân tử. Giải thích về quyết định ấy, Ngọc Hân chia sẻ: "Sau bao năm ở nước ngoài, ít khi tôi cảm thấy đó là nơi tôi thuộc về, dù là ở Anh hay ở Australia". Với anh, Việt Nam vẫn là nơi có cảm giác là nhà.

Phan Minh Đức, Quán quân năm thứ 10 của Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, cũng có hơn 10 năm sống ở Australia. Anh tốt nghiệp ngành Tài chính, Kế toán tại Swinburne với thành tích xuất sắc, rồi được nhận thẳng lên chương trình tiến sĩ ngành Kinh tế năng lượng. Sau một thời gian nghiên cứu, Minh Đức dừng chương trình tiến sĩ và chuyển sang học thạc sĩ Hệ thống thông tin kinh doanh.

Năm 2024, Minh Đức về nước. Đến tháng 7/2025, anh đồng sáng lập một trung tâm luyện thi SAT và ngoại ngữ tại Hà Nội. Chia sẻ về hành trình khởi nghiệp, anh thẳng thắn: "Khó khăn trong quá trình khởi nghiệp không phải điều đáng xấu hổ".

Quán quân Olympia năm thứ 10 Phan Minh Đức cũng chọn về nước lập nghiệp

Người mới nhất trong danh sách là Phan Đăng Nhật Minh, Quán quân Olympia năm thứ 17. Nhật Minh đến từ Trường THPT Hải Lăng (Quảng Trị). Sau khi tốt nghiệp cử nhân Hóa học và Hóa sinh tại Swinburne, Nhật Minh về nước vào tháng 2/2026 và sắp nhận bằng Thạc sĩ Khoa học vào cuối năm nay. Từ tháng 7/2026, "cậu bé Google" năm nào trở thành giáo viên, giảng dạy trực tuyến tại chính trung tâm của đàn anh Phan Minh Đức. Được biết, hai người gặp nhau ở Huế vào tháng 6/2026. Sau gần hai tuần suy nghĩ, Nhật Minh đồng ý lời mời của Minh Đức.

Mỗi quán quân có một lý do riêng để trở về, người vì cảm giác thuộc về, người muốn bắt đầu một hành trình mới. Nhưng điểm chung của họ là đều mang những kiến thức, trải nghiệm tích lũy ở nước ngoài về phục vụ công việc tại Việt Nam.

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