Cách Phan Đăng Nhật Minh san bằng kỷ lục ở Đường Lên Đỉnh Olympia

Sau 26 mùa phát sóng, Đường Lên Đỉnh Olympia đã chứng kiến hàng trăm trận đấu, với không ít màn thể hiện ấn tượng. Thế nhưng 460 điểm vẫn là tổng điểm cao nhất mà một thí sinh từng đạt được trong một trận đấu. Đến nay, chỉ có 3 nhà leo núi chạm tới con số này và một trong số đó là Phan Đăng Nhật Minh, Quán quân Olympia năm thứ 17.

Từ Quán quân Chinh phục đến kỷ lục Olympia

Năm thứ 17 của Đường Lên Đỉnh Olympia, Phan Đăng Nhật Minh, học sinh Trường THPT Hải Lăng (Quảng Trị), gây chú ý ngay từ khi lộ diện. Trước đó, năm 2014, khi mới học lớp 8, Nhật Minh đã trở thành quán quân Chinh Phục, một cuộc thi trên truyền hình dành cho học sinh THCS. Cũng từ đây, cậu gắn với những biệt danh như "cậu bé Google", "cậu bé mặt trời" hay "thánh Minh".

Bước vào Olympia với danh tiếng ấy, Nhật Minh nhận được rất nhiều kỳ vọng từ khán giả. Và nam sinh Quảng Trị đã không khiến mọi người thất vọng. Ở màn chào sân tại cuộc thi Tuần 1 Tháng 3 Quý 1, phát sóng tháng 10/2016, Nhật Minh đã giành vòng nguyệt quế với 400 điểm, điểm số cao nhất của năm thứ 17 tính đến thời điểm đó. Riêng ở phần Vượt chướng ngại vật, cậu tìm ra từ khóa "Số Pi" ngay sau câu hỏi hàng ngang thứ hai.

Tuy nhiên, ấn tượng nhất phải kể đến cuộc thi Tháng 3 Quý 1, phát sóng ngày 13/11/2016, khi Nhật Minh chạm tới con số 460 điểm. Ở phần Khởi động, cậu trả lời đúng 11 trên 12 câu hỏi. Sang phần Vượt chướng ngại vật, Nhật Minh tiếp tục tìm ra từ khóa chỉ sau gợi ý đầu tiên.

Phan Đăng Nhật Minh tại cuộc thi Tháng 3 Quý 1 Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 17

Phần Tăng tốc là lúc "cậu bé Google" bỏ xa các đối thủ. Kết thúc phần thi này, Nhật Minh đã có 350 điểm. Bước vào Về đích, cậu chọn gói câu hỏi 80 điểm. Ở lượt thi của đối thủ Nguyễn Thanh Tú, Nhật Minh giành thêm 60 điểm từ hai câu hỏi cuối, nâng tổng điểm lên 460. Đây là tổng điểm cao nhất mà một thí sinh từng đạt được trong một trận đấu Olympia, tính đến thời điểm hiện tại. Với con số này, Nhật Minh đã san bằng kỷ lục do thí sinh Huỳnh Nguyễn Hồng Chiến lập năm 2015.

Kết thúc phần thi Về đích của mình, Nhật Minh đã có 400 điểm

Sau đó cậu giành thêm 60 điểm từ đối thủ, nâng tổng điểm lên 460 điểm, thành tích này giúp Phan Đăng Nhật Minh là một trong 3 nhà leo núi đạt 460 điểm, tổng điểm cao nhất lịch sử Olympia tính đến thời điểm hiện tại

Ba nhà leo núi cùng giữ kỷ lục

Người đầu tiên chạm mốc 460 điểm là Huỳnh Nguyễn Hồng Chiến, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận (cũ). Ở cuộc thi Tuần 2 Tháng 3 Quý 2, phát sóng ngày 11/1/2015, Hồng Chiến giành 80 điểm Khởi động, 60 điểm Vượt chướng ngại vật, 150 điểm Tăng tốc và 170 điểm Về đích. Dù lập kỷ lục, Hồng Chiến lại chỉ về nhì ở cuộc thi quý sau đó.

Gần 2 năm sau, Nhật Minh trở thành người thứ hai san bằng kỷ lục này. Khác với Hồng Chiến, hành trình của Nhật Minh kéo dài đến tận trận Chung kết năm và kết thúc bằng chức vô địch.

Người thứ 3 chạm đến cột mốc 460 điểm là Nguyễn Bá Vinh, học sinh Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (Cần Thơ). Ở cuộc thi Tuần 3 Tháng 2 Quý 3 năm thứ 19, phát sóng ngày 28/4/2019, Bá Vinh dẫn đầu ở cả 4 phần thi và cũng cán mốc 460 điểm.

Ngoài Nhật Minh, chỉ có 2 thí sinh Olympia khác từng chạm đến mốc 460 điểm, đó là Huỳnh Hồng Chiến của Olympia năm thứ 15

Và Nguyễn Bá Vinh của Olympia năm thứ 19

Những năm gần đây, Olympia vẫn có những thí sinh đạt điểm số rất cao. Tuy nhiên, chưa ai chạm tới mốc 460 điểm. Có lẽ chính những màn thể hiện như vậy đã khiến Phan Đăng Nhật Minh, gần 10 năm sau, vẫn được nhiều người nhắc đến như một trong những nhà vô địch mạnh nhất lịch sử Olympia.

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