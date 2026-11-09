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Chân dung người đầu tiên giành vòng nguyệt quế Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 27

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Cuộc đua đầu tiên của Olympia năm thứ 27 chứng kiến màn tranh tài của 4 thí sinh đến từ Nghệ An, Hà Nội, Thái Nguyên và Gia Lai.

Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 27 đã chính thức khởi tranh với cuộc thi tuần 1, tháng 1, quý I, quy tụ 4 nhà leo núi đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Sau những màn tranh tài gay cấn, Nguyễn Trung Thực, đại diện Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế với tổng điểm 340.

Bốn thí sinh góp mặt trong trận thi mở màn mùa mới gồm Phan Minh Hoàng (Trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên), Mai Nhật Quang Long (Trường THPT Ngô Lê Tân, Gia Lai), Nguyễn Trung Thực (Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) và Nguyễn Hải Lâm (Trường THPT Quốc Oai, Hà Nội).

Olympia năm thứ 27 đã chính thức khởi tranh với cuộc thi tuần 1, tháng 1, quý I, quy tụ 4 nhà leo núi

Đây là những gương mặt đầu tiên bước vào hành trình chinh phục đỉnh Olympia năm thứ 27. Trải qua bốn phần thi Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc và Về đích, các thí sinh đã mang đến cuộc cạnh tranh kiến thức hấp dẫn.

Chung cuộc, Nguyễn Trung Thực là người giành chiến thắng với 340 điểm, trở thành chủ nhân đầu tiên của vòng nguyệt quế mùa thi mới.

Nam sinh Nguyễn Trung Thực (Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An)

Không chỉ gây chú ý bởi màn thể hiện trên sân chơi kiến thức, Trung Thực còn mang đến một vài chia sẻ thú vị trong phần giao lưu với MC. Khi được hỏi về không gian yêu thích để học tập, nam sinh cho biết mình thích một môi trường càng ồn ào càng tốt.

Giải thích về lựa chọn có phần khác biệt này, Trung Thực chia sẻ rằng khi học trong không gian có bạn bè xung quanh, nam sinh có thể trao đổi và tiếp nhận nhiều phương pháp tư duy khác nhau. Mỗi người có cách tiếp cận một bài toán riêng, từ đó giúp Trung Thực nhìn nhận vấn đề dưới nhiều góc độ và khiến việc học trở nên dễ dàng hơn. Nam sinh cũng bày tỏ sự vui mừng khi được gặp những người bạn tại trường quay trong ngày thi đấu.

Chung cuộc, Nguyễn Trung Thực là người giành chiến thắng với 340 điểm, trở thành chủ nhân đầu tiên của vòng nguyệt quế mùa thi mới

Bên cạnh việc học, Trung Thực còn có niềm yêu thích với thể dục, thể thao. Khi MC hỏi về môn sở trường, nam sinh tự tin giới thiệu Calisthenics - bộ môn tập luyện sử dụng trọng lượng cơ thể để thực hiện các động tác sức mạnh, giữ thăng bằng và kiểm soát cơ thể. Được MC đề nghị biểu diễn ngay tại sân khấu, Trung Thực cũng hào hứng thực hiện một vài động tác trước sự cổ vũ của mọi người.

Với 340 điểm trong trận mở màn, Nguyễn Trung Thực đã có khởi đầu ấn tượng tại Olympia năm thứ 27. Chiếc vòng nguyệt quế đầu tiên của mùa thi cũng là dấu mốc đáng nhớ đối với nam sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An.

Thí sinh duy nhất trong lịch sử Đường Lên Đỉnh Olympia về nhì vẫn được trao vòng nguyệt quế

Theo Nhật Linh

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