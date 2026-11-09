Thói quen buổi sáng có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận

Theo EatingWell, uống nước sau khi thức dậy là thói quen đơn giản giúp cơ thể bù lại lượng chất lỏng đã mất. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là duy trì đủ nước trong suốt cả ngày.

Vì sao thiếu nước làm tăng nguy cơ sỏi thận?

Tiến sĩ Arthur L. Burnett II, chuyên gia tiết niệu, cho biết uống nước vào buổi sáng có thể hỗ trợ phòng ngừa sỏi thận. Khi cơ thể được cung cấp đủ nước, lượng nước tiểu tăng lên, giúp pha loãng các chất có khả năng kết tinh thành sỏi.

Theo chuyên gia tiết niệu Prasanna Sooriakumaran, khi cơ thể thiếu nước, thận giữ lại nhiều nước hơn, khiến lượng nước tiểu giảm. Nồng độ các chất như canxi, oxalat và axit uric vì thế tăng lên, tạo điều kiện để chúng kết tinh và hình thành sỏi.

Các chuyên gia nhấn mạnh nguy cơ sỏi thận không phụ thuộc vào việc uống nước tại một thời điểm cụ thể, mà chủ yếu liên quan đến tình trạng thiếu nước kéo dài.

Những thói quen giúp giảm nguy cơ sỏi thận

Hạn chế thực phẩm nhiều muối

Các món ăn sáng chế biến sẵn như thịt xông khói, xúc xích hay bánh mì kẹp đóng gói thường chứa nhiều natri.

Theo tiến sĩ Sooriakumaran, ăn quá nhiều muối có thể làm tăng lượng canxi bài tiết qua nước tiểu, từ đó làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận chứa canxi. Vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và giảm lượng muối trong bữa ăn.

Bổ sung thực phẩm giàu nước

Dưa hấu, dưa chuột, cam và dâu tây là những thực phẩm có hàm lượng nước cao, góp phần bổ sung chất lỏng cho cơ thể.

Những loại trái cây và rau củ này có thể dùng trong bữa sáng hoặc bữa phụ. Tuy nhiên, nước từ thực phẩm chỉ góp một phần vào nhu cầu chất lỏng hằng ngày, không thay thế hoàn toàn việc uống nước.

Bổ sung đủ canxi từ thực phẩm

Nhiều người cho rằng cần hạn chế canxi để tránh sỏi thận. Tuy nhiên, bổ sung đủ canxi từ thực phẩm có thể giúp giảm nguy cơ hình thành sỏi canxi oxalat, một trong những loại sỏi thận phổ biến.

Canxi trong đường tiêu hóa có khả năng liên kết với oxalat từ thực phẩm, làm giảm lượng oxalat được hấp thu vào cơ thể và đào thải qua nước tiểu.

Sữa, sữa chua, phô mai tươi và các loại sữa thực vật được bổ sung canxi là những nguồn cung cấp canxi có thể đưa vào chế độ ăn hằng ngày.

Theo EatingWell, phần lớn người trưởng thành cần khoảng 1.000–1.200 mg canxi mỗi ngày, tùy theo độ tuổi và giới tính. Đây là nhu cầu dinh dưỡng thông thường, không phải khuyến nghị tự ý sử dụng viên bổ sung canxi.

Uống đủ nước quan trọng hơn thời điểm uống

Uống một cốc nước sau khi thức dậy là cách đơn giản để bắt đầu bổ sung chất lỏng cho cơ thể. Tuy nhiên, chỉ riêng thói quen này không đủ để phòng ngừa sỏi thận nếu lượng nước uống trong ngày vẫn quá ít.

Duy trì đủ nước, hạn chế ăn mặn và bổ sung canxi hợp lý từ thực phẩm là những biện pháp giúp giảm nguy cơ hình thành sỏi.

Nhu cầu nước có thể thay đổi tùy theo thể trạng, mức độ vận động, thời tiết và tình trạng sức khỏe. Người có tiền sử sỏi thận nên tham khảo ý kiến bác sĩ để được hướng dẫn lượng nước uống và chế độ ăn phù hợp.