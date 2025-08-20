Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ăn cải bó xôi, 2 nhóm người này phải chần để tránh gây sỏi thận

20-08-2025 - 12:13 PM | Sống

Chuyên gia cho biết có 2 nhóm người nên chần rau chân vịt trước khi ăn để tránh nguy cơ hình thành sỏi thận và không nên dùng quá nhiều loại rau này.

Rau bina (cải bó xôi, rau chân vịt) từ lâu đã được biết đến là nguồn dinh dưỡng dồi dào trong số các loại rau xanh và là thực phẩm phổ biến trên bàn ăn gia đình. Tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng Liu Boren (Đài Loan, Trung Quốc) khuyên rằng mặc dù rau bina rất bổ dưỡng, nhưng những người có tiền sử sỏi thận hoặc bệnh gút nên chần trước khi ăn để tránh những tác hại.

Trong bài viết gần đây, chuyên gia này cho biết, cải bó xôi rất giàu vitamin và khoáng chất, bao gồm beta-carotene giúp bảo vệ thị lực và duy trì sức khỏe làn da; vitamin C tăng cường khả năng miễn dịch và thúc đẩy hấp thụ sắt; vitamin K có lợi cho xương chắc khỏe.

Loại rau này cũng cung cấp lượng khá lớn axit folic - dưỡng chất không thể thiếu đối với phụ nữ mang thai, có thể hỗ trợ quá trình tạo máu và thúc đẩy sự phát triển thần kinh của thai nhi.

Ăn cải bó xôi, 2 nhóm người này phải chần để tránh gây sỏi thận- Ảnh 1.

Người thận yếu hoặc mắc bệnh gút không nên ăn quá nhiều cải bỏ xôi. (Ảnh: Botanichealthcare)

Magiê và kali có nhiều trong loại rau này giúp điều hòa co cơ và duy trì huyết áp.

Cải bó xôi cũng là nguồn cung cấp chất sắt tốt cho người ăn chay. Tuy nhiên, đây là loại sắt không heme nên tỷ lệ hấp thụ thấp hơn sắt từ nguồn động vật. Do đó, chuyên gia dinh dưỡng Liu Boren khuyên nên kết hợp rau chân vịt với các thực phẩm giàu vitamin C, chẳng hạn như nước chanh hoặc cà chua để tăng khả năng hấp thu sắt.

Tuy nhiên, TS Liu Boren lưu ý rằng mặc dù rau bina rất bổ dưỡng, nó cũng chứa lượng axit oxalic cao. Axit oxalic có thể dễ dàng liên kết với canxi trong cơ thể, làm tăng nguy cơ hình thành sỏi canxi oxalat ở những người có chức năng thận kém, tiền sử sỏi thận hoặc bệnh gút. Ông cảnh báo rằng người mắc các bệnh lý này nên cẩn thận không tiêu thụ quá nhiều cải bó xôi cùng một lúc.

Ăn cải bó xôi, 2 nhóm người này phải chần để tránh gây sỏi thận- Ảnh 2.

Việc chần cải bỏ xôi trước khi ăn giúp giảm nguy cơ hình thành sỏi thận. (Ảnh: Botanichealthcare)

Ngoài ra, để làm giảm tác động của axit oxalic, giảm thiểu nguy cơ hình thành sỏi tiết niệu, TS Liu Boren khuyên nên chần rau bina và bỏ nước luộc.

Rau chân vịt có thể được chế biến theo nhiều cách khác nhau, phổ biến nhất là salad, ngoài ra có thể dùng rau chân vịt đánh với trứng, thêm vào súp miso, trộn với tương mè...

Ví dụ, với món salad rau bina, bạn chần sơ rồi trộn với tỏi băm, nước tương và dầu mè, mang đến món ăn có hương vị tươi mát. Rau bina xào trứng cung cấp lượng protein và sắt cân bằng, vừa bổ dưỡng vừa gần gũi. Thêm đậu phụ và rau bina vào súp miso tạo nên một món ăn ấm áp và no bụng theo phong cách gia đình. Với món ăn kiểu Nhật, bạn có thể trộn cải bó xôi với mè rang và nước tương để có hương vị đậm đà hơn.

Một số người trộn rau bina với thịt lợn xay hoặc các nguyên liệu chay để làm nhân bánh bao, tạo thêm vị ngọt.

