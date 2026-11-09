2 loại cây "hút" vượng khí và may mắn, rất nên trồng trước cửa nhà

Theo quan niệm phong thủy, khu vực cửa chính là nơi đón nhận những nguồn năng lượng từ bên ngoài vào ngôi nhà. Vì vậy, việc lựa chọn cây xanh và các vật dụng trang trí trước cửa cũng được nhiều gia đình quan tâm.

Theo Homes and Gardens, một số loại cây không chỉ giúp làm đẹp không gian sống mà còn được tin rằng có khả năng thu hút năng lượng tích cực, mang đến may mắn và sự thịnh vượng cho gia chủ.

Trong đó, cây chanh và cây trúc phát tài là hai loại cây được các chuyên gia về phong thủy và đời sống tinh thần đặc biệt đề xuất đặt ở khu vực cửa chính.

2 loại cây tượng trưng cho vượng khí, may mắn nên trồng trước cửa nhà

1. Cây chanh

Cây chanh vàng (Ảnh: Plants Express)

Cây chanh là loại cây quen thuộc, được yêu thích nhờ tán lá xanh, hoa có hương thơm dễ chịu và những quả chanh có thể sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày.

Không chỉ mang giá trị trang trí, cây chanh còn gắn với nhiều ý nghĩa tốt đẹp trong quan niệm phong thủy.

Chia sẻ trên Homes and Gardens, Tara Bennet, chuyên gia tư vấn về đời sống tinh thần thuộc Mediumchat Group, cho biết: "Cây chanh được xem là biểu tượng của khả năng sinh sôi, sự thịnh vượng và sức khỏe".

Theo bà, đặt một cây chanh trước cửa chính được tin là có thể bảo vệ ngôi nhà, đồng thời thu hút nguồn năng lượng tích cực từ bên ngoài.

Bên cạnh ý nghĩa phong thủy, cây chanh còn mang lại những lợi ích thiết thực. Hoa chanh tỏa hương thơm dễ chịu, trong khi quả chanh có thể được sử dụng để pha chế đồ uống và chế biến món ăn.

Vì vậy, đây là một trong những lựa chọn được chuyên gia gợi ý để trang trí khu vực hiên nhà hoặc lối vào.

2. Cây trúc phát tài

Cây trúc phát tài (Ảnh: Secret Garden)

Trúc phát tài là loại cây cảnh gắn liền với quan niệm phong thủy trong văn hóa Trung Quốc. Nhờ hình dáng thanh thoát, màu xanh tươi và ý nghĩa tốt đẹp, loại cây này được nhiều người lựa chọn để trang trí không gian sống.

Theo Homes and Gardens, chuyên gia Michele Lefler, người sáng lập Living Moon Meditation, đặc biệt khuyến khích đặt một chậu trúc phát tài ở khu vực trước cửa nhà.

Bà cho rằng loại cây này tượng trưng cho may mắn, tài lộc và sự thịnh vượng. Trong quan niệm phong thủy, việc đặt trúc phát tài gần lối vào được tin là giúp thu hút những điều tốt đẹp đến với gia đình.

Ngoài ý nghĩa tinh thần, trúc phát tài còn có vẻ ngoài đẹp mắt và tương đối dễ chăm sóc, phù hợp để sử dụng làm cây cảnh trang trí.

3 vật dụng được cho là giúp thu hút may mắn trước cửa nhà

Bên cạnh hai loại cây trên, các chuyên gia được Homes and Gardens phỏng vấn còn gợi ý một số vật dụng trang trí được tin là mang đến nguồn năng lượng tích cực.

1. Chuông gió

Chuông gió (Ảnh: Alamy)

Theo chuyên gia Tara Bennet, chuông gió được đánh giá cao trong phong thủy nhờ khả năng thu hút khí, tức nguồn năng lượng được nhắc đến trong quan niệm truyền thống.

Bà cho rằng chuông gió với nhiều kiểu dáng, màu sắc khác nhau đều mang ý nghĩa tích cực. Tuy nhiên, việc lựa chọn vị trí treo cũng rất quan trọng.

Chuyên gia này gợi ý kết hợp chuông gió với một chiếc gương đặt đối diện cửa chính khi mở cửa, với quan niệm phản chiếu những nguồn năng lượng xấu ra ngoài.

2. Đèn ánh sáng trắng

Đèn ánh sáng trắng (Ảnh: Sadolin)

Ánh sáng cũng được xem là một yếu tố quan trọng trong việc trang trí cửa chính. Theo chuyên gia Tara Bennet, những chiếc đèn có ánh sáng trắng không chỉ giúp chiếu sáng lối vào mà còn mang ý nghĩa dẫn đường, thu hút các cơ hội và những điều may mắn đến với ngôi nhà.

3. Chuông treo cửa

Chuông (Ảnh: Getty)

Chuyên gia Michele Lefler khuyến khích treo chuông nhỏ ở tay nắm cửa như một vật tượng trưng cho sự bảo vệ. Theo quan niệm tâm linh được bà chia sẻ, âm thanh của chuông có thể xua đuổi những nguồn năng lượng tiêu cực và mang đến may mắn cho các thành viên trong gia đình.

Dù vậy, những ý nghĩa về tài lộc, vượng khí và may mắn kể trên chủ yếu xuất phát từ quan niệm phong thủy và tín ngưỡng dân gian, chưa có bằng chứng khoa học chứng minh cây xanh hay vật dụng trang trí có thể trực tiếp quyết định vận may của gia chủ.

Nguồn: Homes and Gardens