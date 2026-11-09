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Bộ Y tế vào cuộc vụ 29 người nhập viện sau bữa ăn trưa

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Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản (Công văn số 2368/ATTP-NĐTT) đề nghị Sở Y tế tỉnh Tây Ninh khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm trên địa bàn xã Cần Giuộc.

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm cho biết, ngày 7/11, đơn vị này nhận được thông tin ngày 7/11/2026 trên địa bàn xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh ghi nhận 29 trường hợp nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bữa trưa tại Công ty TNHH Yura Corporation Tây Ninh – Khu Công nghiệp Long Hậu 3 (GĐ1) và đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè (xã Nhà Bè, Tp.Hồ Chí Minh).

Để chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý sự cố ngộ độc thực phẩm nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người dân, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Tây Ninh khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp Sở Y tế Tp.Hồ Chí Minh và Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè trong công tác khám chữa bệnh, tập trung nguồn lực điều trị cho các bệnh nhân nghi ngờ ngộ độc thực phẩm đang nằm viện, không để xảy ra tình trạng nguy hiểm đến tính mạng; đồng thời tăng cường theo dõi, giám sát, phát hiện những người liên quan xuất hiện tình trạng nghi ngộ độc thực phẩm tương tự để kịp thời đưa đi điều trị.

Bộ Y tế vào cuộc vụ 29 người nhập viện sau bữa ăn trưa - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Cùng đó, tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh bảo cho cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Sở Y tế Tây Ninh tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các cơ sở kinh doanh dịch vụ bếp ăn tập thể, cung cấp suất ăn tập thể phải tuân thủ, bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển, bảo quản, phục vụ ăn uống; thực hiện nghiêm việc lưu mẫu, kiểm thực ba bước, bảo đảm kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm.

Thực hiện nghiêm các nội dung tại Chỉ thị số số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; Công văn số 2236/BYT-ATTP ngày 1/4/2026 của Bộ Y tế về việc tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm ở các bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học.

Đồng thời, theo dõi, cập nhật, báo cáo diễn biến tình hình vụ ngộ độc thực phẩm, chủ động truyền thông thông tin vụ việc và sớm công khai kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm; đồng thời thực hiện báo cáo vụ ngộ độc thực phẩm về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.


Theo Minh Hoa (t/h)

Người đưa tin

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