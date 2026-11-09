3 cây ăn quả tốt nhất để trồng trước nhà

Dưới đây là 3 loại cây ăn quả vừa có giá trị sử dụng, vừa được nhiều người ưa chuộng để trồng trước nhà.

Cây lựu

Cây lựu là một trong những loại cây ăn quả được nhiều gia đình lựa chọn trồng trong sân vườn. Cây có dáng không quá lớn, hoa màu đỏ hoặc đỏ cam nổi bật, quả khi chín có màu sắc bắt mắt. Nhờ đặc điểm này, cây lựu vừa có thể làm cảnh, vừa cho quả để sử dụng.

Trong văn hóa phương Đông, quả lựu thường được xem là biểu tượng của sự sinh sôi, đông con nhiều cháu và gia đình đông vui. Đặc điểm bên trong quả có nhiều hạt được liên tưởng đến sự phát triển, sung túc và phúc lộc dồi dào.

Hoa lựu màu đỏ cũng thường gắn với quan niệm về may mắn, niềm vui và những điều tốt đẹp. Vì vậy, trồng lựu trước nhà được nhiều người gửi gắm mong muốn gia đình hòa thuận, con cháu khỏe mạnh, cuộc sống ngày càng đủ đầy.

Xét về đặc điểm sinh trưởng, cây lựu tương đối dễ chăm sóc, có khả năng chịu nắng và thích hợp với những vị trí có nhiều ánh sáng. Cây không đòi hỏi diện tích quá lớn, có thể trồng trực tiếp xuống đất hoặc trồng trong chậu.

Để cây ra hoa, đậu quả tốt, gia chủ nên chọn nơi có ánh nắng, đất thoát nước và thường xuyên cắt tỉa cành già, cành sâu bệnh.

Cây lựu là một trong những loại cây ăn quả được nhiều gia đình lựa chọn trồng trong sân vườn.

Cây cam, quýt

Đây là những loại cây ăn quả được nhiều người yêu thích khi lựa chọn trồng trước nhà. Cây có tán lá xanh, quả tròn, khi chín chuyển sang màu vàng cam hoặc vàng óng, tạo điểm nhấn cho không gian sân vườn.

Theo quan niệm phong thủy dân gian, màu vàng thường gắn với tiền tài, sự sung túc và thịnh vượng. Những cây cam, quýt sai quả vì thế được xem là hình ảnh tượng trưng cho thành quả lao động, cuộc sống đủ đầy và tài lộc dồi dào.

Không chỉ có ý nghĩa tượng trưng, cam và quýt còn là nguồn cung cấp vitamin C, chất xơ cùng một số hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe. Gia đình có thể thu hoạch quả để ăn tươi, làm nước ép hoặc chế biến món ăn.

Một ưu điểm khác là có nhiều giống cam, quýt với kích thước khác nhau. Những gia đình có sân rộng có thể trồng cây xuống đất, trong khi nhà phố có diện tích hạn chế có thể lựa chọn giống lùn, giống trồng chậu.

Tuy nhiên, cam, quýt là nhóm cây cần được chăm sóc tương đối kỹ để hạn chế sâu bệnh, đặc biệt là sâu vẽ bùa, rệp và các bệnh gây hại trên lá, quả. Cây cũng cần đủ ánh sáng để sinh trưởng và cho quả chất lượng.

Cây bưởi

Cây bưởi là hình ảnh quen thuộc trong nhiều khu vườn của gia đình Việt Nam. Cây có tán lá xanh quanh năm, hoa màu trắng, hương thơm đặc trưng và quả tròn lớn. Khi vào mùa, những quả bưởi sai trĩu cành tạo cảm giác sung túc, đủ đầy.

Trong quan niệm dân gian, hình dáng tròn đầy của quả bưởi thường được liên tưởng đến sự viên mãn, đoàn tụ và hòa thuận. Cây bưởi sai quả cũng tượng trưng cho thành quả, sự no đủ và cuộc sống ổn định.

Bởi vậy, nhiều gia đình lựa chọn trồng bưởi với mong muốn các thành viên luôn gắn kết, gia đạo bình an, cuộc sống ngày càng sung túc.

Bên cạnh ý nghĩa phong thủy, cây bưởi còn có giá trị sử dụng cao. Quả bưởi cung cấp vitamin C, chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa. Vỏ bưởi có thể tận dụng để chế biến thực phẩm hoặc sử dụng trong một số sản phẩm chăm sóc tóc theo kinh nghiệm dân gian.

Tuy nhiên, bưởi là cây thân gỗ, có thể phát triển thành cây có tán rộng. Vì vậy, gia chủ nên cân nhắc diện tích sân trước khi trồng, tránh để cành lá che kín cửa chính hoặc ảnh hưởng đến lối đi.