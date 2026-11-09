Đang sửa nhà máy bia cũ, 8 công nhân đào trúng kho báu trị giá hơn 270 tỷ đồng, cảnh sát lập tức vào cuộc

Nhóm công nhân phát hiện điều bất thường dưới nền nhà máy bia cũ

Nhóm công nhân đang cải tạo một công trình từng là nhà máy bia tại thành phố Dendermonde, Bỉ, bất ngờ gặp sự cố khi đào đất để lắp đặt đường ống thoát nước. Ban đầu, mọi người cho rằng dụng cụ thi công chỉ va phải một vật cứng nằm trong nền móng. Tuy nhiên, khi kiểm tra kỹ hơn, họ phát hiện những vật thể có hình dáng khác thường, nằm sát nhau bên dưới lớp đất và gạch cũ. Không ai ngờ rằng công việc tưởng chừng bình thường vào một buổi sáng tháng 8/2026 lại dẫn đến một phát hiện khiến cả cảnh sát phải vào cuộc.

Theo CNN, sự việc xảy ra tại một tòa nhà ở Sint-Gillis-Dendermonde, cách thủ đô Brussels khoảng 30km về phía tây bắc. Nhóm thi công gồm 8 người, trong đó có Kobe Phillips, một sinh viên 18 tuổi đang làm thêm trong kỳ nghỉ hè. Khi đào rãnh, Kobe nhận thấy một số vật nhỏ nằm thành hàng khá ngay ngắn. Thoạt nhìn, chúng giống những đồng xu thông thường nên anh không nghĩ nhiều đến giá trị của chúng. Nhưng khi tiếp tục đào, nhóm công nhân nhận thấy số lượng vật thể lớn hơn dự đoán, đồng thời xuất hiện thêm một khối kim loại có hình dạng hoàn toàn khác.

Theo The Guardian, sự việc xảy ra tại tầng hầm một căn biệt thự cũ ở Bỉ. Công trình này từng thuộc sở hữu của Theophilus Van Assche, một người kinh doanh bia tại địa phương. Công trình được xây dựng từ cuối thế kỷ XIX, trong khi hoạt động sản xuất bia tại đây bắt đầu năm 1899 và kết thúc năm 1970. Tòa nhà sau đó được một tổ chức xã hội tiếp quản và tiến hành cải tạo để phục vụ các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Chính trong quá trình tháo dỡ, đào nền móng và lắp đặt hệ thống thoát nước, bí mật nằm sau lớp gạch cũ mới dần được hé lộ.

Kho báu trị giá hàng trăm tỷ đồng khiến cảnh sát phải vào cuộc

Theo People, sau khi phát hiện những vật thể đầu tiên, nhóm công nhân tiếp tục kiểm tra và nhận ra chúng không phải những đồng xu 1 euro như suy nghĩ ban đầu. Những thứ được lấy ra từ nền móng có màu vàng, bao gồm cả các khối kim loại hình chữ nhật. Khi xác định đây có thể là tài sản có giá trị lớn, nhóm thi công lập tức thông báo cho người phụ trách công trình và cơ quan chức năng. Cảnh sát Dendermonde nhanh chóng có mặt để tiếp nhận, kiểm kê và bảo vệ toàn bộ số hiện vật.

Kết quả kiểm tra khiến nhiều người kinh ngạc. Theo CBS News, lực lượng chức năng ghi nhận khoảng 49 thỏi vàng cùng hơn 4.000 đồng tiền vàng, với tổng giá trị ước tính khoảng 9 triệu euro, tương đương 10,5 triệu USD, tức hơn 270 tỷ đồng theo mức quy đổi tham khảo. Một số thỏi vàng có ký hiệu và số hiệu riêng, trong khi những đồng tiền được đúc dưới nhiều triều đại khác nhau. Cảnh sát cho biết đây là một phát hiện đặc biệt hiếm gặp, không chỉ vì giá trị tài sản mà còn bởi cách chúng được cất giấu bên trong kết cấu công trình.

Theo The Guardian, số vàng được giấu trong một chiếc túi, nằm phía sau phần tường tầng hầm đã được xây kín bằng gạch. Điều này cho thấy chúng có thể đã được ai đó cố tình cất giữ thay vì vô tình thất lạc. Sau khi tiếp nhận, cảnh sát tiến hành kiểm kê dưới sự giám sát của camera trước khi chuyển tài sản đến nơi bảo quản an toàn. Tuy nhiên, việc tìm thấy số vàng mới chỉ là khởi đầu của một câu chuyện phức tạp hơn: Ai đã giấu khối tài sản khổng lồ này và ai mới là người có quyền sở hữu hợp pháp?

Ai sẽ được sở hữu số vàng hơn 270 tỷ đồng?

Theo CNN, một số thỏi vàng mang dấu đóng từ thập niên 1960, trong khi những đồng tiền vàng có niên đại và hình ảnh các vị quân chủ khác nhau. Sự chênh lệch về thời gian khiến việc xác định nguồn gốc toàn bộ tài sản không hề đơn giản. Nhà chức trách cũng ghi nhận những người tự nhận là hậu duệ của chủ sở hữu trước đây xuất hiện với các giấy tờ nhằm chứng minh quyền lợi. Cơ quan công tố Đông Flanders đã mở cuộc điều tra để xác định liệu số vàng có liên quan đến hoạt động phạm pháp hay không.

Theo The Guardian, biệt thự từng thuộc gia đình Van Assche, một dòng họ kinh doanh bia giàu có trong vùng. Tuy nhiên, mối liên hệ lịch sử giữa gia đình này và công trình chưa đủ để kết luận họ là chủ nhân của kho báu. Tòa nhà hiện do tổ chức CAW Oost-Vlaanderen quản lý, vì vậy quyền lợi của chủ sở hữu bất động sản, những người trực tiếp tìm thấy tài sản và các bên có thể chứng minh quyền thừa kế đều cần được xem xét theo quy định pháp luật Bỉ.

Theo People, cảnh sát đã cảnh báo người dân không tự ý vào công trường để tìm kiếm thêm vàng vì khu vực đang thi công có nhiều hố đào nguy hiểm. Toàn bộ số tài sản phát hiện được đã được đưa đi bảo quản, còn việc phân chia hoặc trao trả sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra và xác định quyền sở hữu. Với nhóm công nhân, đặc biệt là chàng sinh viên 18 tuổi đang làm thêm trong kỳ nghỉ hè, đây chắc chắn là một ngày làm việc khó quên. Từ một sự cố mắc kẹt dụng cụ thi công, nhóm công nhân đã phát hiện kho báu trị giá hơn 270 tỷ đồng, nhưng câu hỏi ai sẽ được nhận số tài sản ấy vẫn chưa có lời giải cuối cùng.

Theo CNN, The Guardian, CBS News, People