Đẩy lùi gánh nặng ung thư trong cộng đồng: Hơn 1.000 phụ nữ Vĩnh Long được hỗ trợ tầm soát sớm

‏Chương trình "Khám sức khỏe sinh sản - Tầm soát ung thư vú, ung thư cổ tử cung và nội mạc tử cung cho phụ nữ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long" được triển khai với sự phối hợp giữa Long Châu, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, Gene Solutions và các đơn vị chuyên môn; mang cơ hội nhận diện sớm nguy cơ cho hơn 1.000 phụ nữ tại phường Long Châu (Vĩnh Long).‏

‏Hơn 1.000 phụ nữ tại Vĩnh Long được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát miễn phí ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư nội mạc tử cung. Ảnh: Ngô Lộc‏

‏VĐV Châu Tuyết Vân: Yêu thương bản thân bắt đầu từ việc quan tâm sức khỏe‏

‏Trong cuộc sống hiện đại, phụ nữ cùng lúc đảm nhận nhiều vai trò và trách nhiệm, từ chăm lo gia đình, phát triển sự nghiệp đến vun đắp các mối quan hệ. Giữa những bộn bề ấy, sức khỏe của bản thân đôi khi chưa được ưu tiên đúng mức, việc thăm khám định kỳ hay tầm soát bệnh dễ bị trì hoãn.‏

‏Với vai trò thành viên "Liên minh phụ nữ vì phụ nữ", đồng hành cùng dự án "Vì Phụ nữ Việt Nam - Không còn nỗi lo ung thư", vận động viên Châu Tuyết Vân mong muốn góp tiếng nói, khuyến khích phụ nữ quan tâm đến sức khỏe hơn.‏

‏Với vai trò thành viên "Liên minh phụ nữ vì phụ nữ", VĐV Châu Tuyết Vân mong muốn truyền cảm hứng để phụ nữ quan tâm hơn đến sức khỏe chính mình, chủ động thăm khám và tầm soát ung thư. Ảnh: Ngô Lộc‏

‏Châu Tuyết Vân chia sẻ: ‏‏"Là phụ nữ, Tuyết Vân hiểu rằng chúng ta luôn có rất nhiều điều phải quan tâm và chăm lo mỗi ngày. Nhưng Vân nghĩ rằng, bên cạnh việc yêu thương gia đình, chúng ta cũng cần học cách yêu thương bản thân. Hãy dành một chút thời gian để thăm khám, lắng nghe cơ thể và chủ động tầm soát sức khỏe. Đừng đợi đến khi có vấn đề mới bắt đầu quan tâm đến chính mình. Tuyết Vân rất xúc động khi đồng hành cùng chương trình. Điều ý nghĩa nhất là từ hôm nay có thêm ngàn phụ nữ được tầm soát ung thư sớm, tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng ngay tại địa phương."‏

‏Yêu thương bản thân chỉ cần bắt đầu từ những hành động đơn giản như dành thời gian lắng nghe những thay đổi của cơ thể. Khi biết trân trọng và bảo vệ sức khỏe, phụ nữ có nền tảng vững vàng để tiếp tục yêu thương, theo đuổi đam mê và sống trọn vẹn với những điều mình mong muốn.‏

‏Châu Tuyết Vân giao lưu, thăm hỏi người dân Vĩnh Long tham gia chương trình khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí. Ảnh: Ngô Lộc‏

‏Tại Vĩnh Long, những thông điệp ấy đã được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể. Tham dự chương trình "Khám sức khỏe sinh sản - Tầm soát ung thư vú, ung thư cổ tử cung và nội mạc tử cung cho phụ nữ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long", nữ vận động viên đã trực tiếp gặp gỡ, giao lưu và đồng hành cùng phụ nữ địa phương trong quá trình khám sức khỏe, tầm soát ung thư. Đây cũng là điểm khởi đầu cho hành trình bền bỉ nâng cao sức khỏe cho phụ nữ, góp phần đẩy lùi gánh nặng ung thư trong cộng đồng.‏

‏Hơn 1.000 phụ nữ Vĩnh Long cùng hành động vì sức khỏe chính mình‏

‏Theo thống kê từ GLOBOCAN, ung thư tiếp tục là mối nguy sức khỏe của phụ nữ trên thế giới cũng như Việt Nam với khoảng 97.656 ca mắc mới mỗi năm. Trong đó, ung thư vú và ung thư cổ tử cung chiếm 37% số ca mới mắc và 30% số ca tử vong do ung thư ở phụ nữ. Độ tuổi 30 - 60 tuổi chiếm 60% số ca được chẩn đoán. Đây là những bệnh ung thư có giai đoạn tiền ung thư kéo dài. Với tiến bộ khoa học, việc chủ động phòng ngừa, tầm soát sớm sẽ giúp người bệnh có thể phát hiện sớm, tạo cơ hội điều trị hiệu quả hơn. ‏

‏TS.BS Hồ Thị Thu Hằng - Giám Đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Ngô Lộc‏

‏Trong ngày 07/11, hàng nghìn phụ nữ tại Vĩnh Long đã được khám sức khỏe và tầm soát miễn phí ung thư vú, ung thư cổ tử cung và ung thư nội mạc tử cung, đánh giá nguy cơ bằng phương pháp tiên tiến hàng đầu. Đặc biệt, người dân có cơ hội tư vấn chuyên sâu cùng bác sĩ và chuyên gia đầu ngành, được giải đáp những băn khoăn về sức khỏe và hướng dẫn chăm sóc theo hướng khoa học. ‏

‏Phát biểu khai mạc sự kiện, TS.BS Hồ Thị Thu Hằng - Giám Đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long bày tỏ kỳ vọng, thông qua chương trình, đội ngũ nhân viên y tế có thêm cơ hội tiếp cận kiến thức chuyên môn, từ đó nâng cao năng lực tư vấn cho người dân một cách đầy đủ, rõ ràng và chính xác. Đặc biệt, phụ nữ tại địa phương được tiếp cận các phương pháp xét nghiệm tầm soát hiện đại; đồng thời nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc chủ động chăm sóc sức khỏe, duy trì khám sức khỏe định kỳ hằng năm và theo dõi các yếu tố nguy cơ để có biện pháp can thiệp phù hợp và kịp thời.‏

‏Đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế tư vấn sức khỏe, khám và tầm soát cho người dân. Ảnh: Ngô Lộc‏

‏Phát biểu khai mạc sự kiện, TS. BS Hồ Thị Thu Hằng - Giám Đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long bày tỏ kỳ vọng, thông qua chương trình, đội ngũ nhân viên y tế có thêm cơ hội tiếp cận kiến thức chuyên môn, từ đó nâng cao năng lực tư vấn cho người dân một cách đầy đủ, rõ ràng và chính xác. Đặc biệt, phụ nữ tại địa phương được tiếp cận các phương pháp xét nghiệm tầm soát hiện đại; đồng thời nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc chủ động chăm sóc sức khỏe, duy trì khám sức khỏe định kỳ hằng năm và theo dõi các yếu tố nguy cơ để có biện pháp can thiệp phù hợp và kịp thời.‏

‏Bác sĩ chia sẻ về các bệnh ung thư phổ biến ở phụ nữ và vai trò của tầm soát sớm. Ảnh: Ngô Lộc‏

‏Từ câu chuyện truyền cảm hứng của VĐV Châu Tuyết Vân đến sự tham gia của 1.000 phụ nữ Vĩnh Long, chương trình lan tỏa một thông điệp giản dị nhưng ý nghĩa: Mỗi người phụ nữ đều xứng đáng được yêu thương, chăm sóc và bảo vệ. Hành trình yêu thương chính mình có thể bắt đầu từ hôm nay bằng những hành động thiết thực, quan tâm bản thân nhiều hơn, động thăm khám sức khỏe, phòng ngừa các nguy cơ. ‏

‏Từ Vĩnh Long đến Lâm Đồng và TP.HCM: Hiện thực hóa cam kết "Vì phụ nữ Việt Nam" ‏

‏Sự kiện tại Vĩnh Long là hoạt động cộng đồng đầu tiên, tiếp nối lễ phát động dự án "Vì Phụ nữ Việt Nam - Không còn nỗi lo ung thư" đã diễn ra vào ngày 23/10/2026 tại TP.HCM. Tại lễ phát động, Long Châu cùng các Sở Y tế, Quỹ Hope Foundation, Gene Solutions, bệnh viện và 8 tập đoàn dược quốc tế khẳng định cam kết kết nối mọi nguồn lực trong phòng ngừa và phát hiện sớm nguy cơ ung thư ở phụ nữ.‏

‏Sau Vĩnh Long, Long Châu sẽ nối dài hành trình "Vì Phụ nữ Việt Nam - Không còn nỗi lo ung thư" tại Lâm Đồng và TP.HCM, tiếp tục đồng hành tầm soát sớm cho hàng ngàn phụ nữ. Ảnh: Ngô Lộc‏

‏Dự án hướng đến xây dựng hành trình chăm sóc dài hạn với 6 bước kết nối: nhận diện nguy cơ, phòng ngừa chủ động, sàng lọc phù hợp, tầm soát sớm, phát hiện đúng lúc, hỗ trợ tiếp cận điều trị, đồng hành liên tục với phụ nữ tại nhiều địa phương. Qua đó, các đơn vị kỳ vọng góp phần xây dựng một cộng đồng nơi phụ nữ được quan tâm, được tiếp cận thông tin y tế chính xác và có thêm cơ hội chủ động bảo vệ sức khỏe. ‏

‏Đáng chú ý, trong khuôn khổ buổi lễ, 3.000 gói khám, tầm soát ung thư cho phụ nữ đã được Long Châu trao cho Sở Y tế TP.HCM, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng và Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long; thể hiện cam kết cùng nhau kiến tạo giá trị bền vững, gia tăng cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế tiên tiến và các xét nghiệm chất lượng cho phụ nữ, đặc biệt những người có hoàn cảnh khó khăn.‏

‏Trong khuôn khổ chương trình tại Vĩnh Long, các đại biểu đã trao các phần quà ý nghĩa cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Ngô Lộc‏

‏Ông Lê Cao Bảo - Phó Giám đốc Marketing Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu bày tỏ: ‏‏"Chương trình tại Vĩnh Long hôm nay là một dấu mốc ý nghĩa trên hành trình hiện thực hóa cam kết của Long Châu cùng ngành y tế: Đưa các chương trình tầm soát ung thư đến gần phụ nữ hơn, chung tay từng bước tháo gỡ những rào cản, đồng hành xây dựng hành trình chăm sóc sức khỏe chủ động hơn, liên tục hơn qua từng giai đoạn cuộc đời. Long Châu sẽ tiếp tục phát huy mạng lưới gần 3.000 nhà thuốc, hơn 240 trung tâm tiêm chủng, đội ngũ hơn 22.000 chuyên viên y tế và hệ sinh thái công nghệ để đưa dự án và các hoạt động chăm sóc sức khỏe đến nhiều người dân trên cả nước. Thông qua các chương trình cộng đồng, chúng tôi nỗ lực xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe bền vững, lấy con người làm trung tâm, hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ."‏

‏Ông Lê Cao Bảo - Phó Giám đốc Marketing Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu. Ảnh: Ngô Lộc‏

‏Trong tháng 12/2026, hành trình "Vì phụ nữ Việt Nam" sẽ tiếp tục mở rộng đến Lâm Đồng và TP.HCM. Bên cạnh các hoạt động tầm soát trực tiếp, chương trình đẩy mạnh truyền thông, giáo dục sức khỏe trên đa nền tảng, xây dựng những nội dung y khoa chính xác, dễ hiểu, góp phần nâng cao nhận thức chăm sóc chủ động cho cộng đồng. ‏