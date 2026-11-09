Không khí lạnh tiếp tục tràn xuống, miền Bắc rét 15 độ C

Tại Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vừa, mưa to và dông, một số nơi mưa rất to.

Nhiệt độ lúc 13h phổ biến 18-21 độ C, riêng vùng núi từ 15-18 độ C. Trên biển, đặc khu Bạch Long Vỹ ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 8, giật cấp 10; đặc khu Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8-9; đặc khu Lý Sơn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6.

Dự báo chiều tối và đêm 9/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến những nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số khu vực Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trời rét. Từ đêm 9/11, TP Huế chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị phổ biến 15-18 độ C, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 12 độ C.

Tại Hà Nội, trời có mưa vài nơi và rét.

Trong đêm 10/11 và ngày 11/11, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục duy trì mức 15-18 độ C; vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ trung bình phổ biến 19-21 độ C, riêng vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C.

Tại TP Huế, nhiệt độ thấp nhất trong đêm 9/11 và ngày 10/11 phổ biến 20-22 độ C, nhiệt độ trung bình 21-23 độ C. Sang đêm 10/11 và ngày 11/11, các mức tương ứng giảm còn 19-21 độ C và 20-22 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong đêm 9/11 và ngày 10/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, đêm có lúc cấp 8, giật cấp 9-10. Sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh. Tại Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng cao 4-6m, biển động mạnh.

Vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng cao 3-5m, biển động mạnh.

Ở vùng biển phía Nam khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau và phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng cao 2-4m, biển động.

Gió mạnh, gió giật và sóng lớn có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền cũng như các hoạt động khác trên biển.

Từ chiều tối 9/11 đến sáng 10/11, khu vực Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông.

Trong khi đó, từ chiều tối 9/11 đến đêm 11/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm còn có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.