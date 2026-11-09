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Công an khám xét nhà, khởi tố Nguyễn Thị Thơ SN 1983 và Nguyễn Thị Luyến SN 1978 mua bán nhiều thửa đất nhưng trốn thuế

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Công an khám xét nhà, khởi tố Nguyễn Thị Thơ SN 1983 và Nguyễn Thị Luyến SN 1978 mua bán nhiều thửa đất nhưng trốn thuế

Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 2 bị can Nguyễn Thị Thơ và Nguyễn Thị Luyến về tội Trốn thuế, liên quan đến hoạt động mua bán, chuyển nhượng nhiều thửa đất nhưng không kê khai đầy đủ các giao dịch và nghĩa vụ thuế theo quy định.

Ngày 6/11/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã thi hành lệnh khám xét, tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thơ (SN 1983, trú tại thôn Phú Thị, xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên; hiện ở tại khu căn hộ Hồ Thiên Nga, Khu đô thị Ecopark, xã Phụng Công) và Nguyễn Thị Luyến (SN 1978, trú tại thôn Mễ Sở, xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên) về tội Trốn thuế, quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1/2022 đến tháng 4/2024, Thơ và Luyến đã mua nhiều thửa đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nhưng không thực hiện thủ tục đăng ký biến động, sang tên quyền sử dụng đất theo quy định. Đồng thời, hai người cũng không kê khai, nộp thuế đối với các giao dịch phát sinh.

Sau khi mua đất, Thơ và Luyến tiếp tục tìm kiếm khách hàng để chuyển nhượng lại các thửa đất nhằm thu lợi. Đáng chú ý, giá trị ghi trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn nhiều lần so với giá trị giao dịch thực tế, qua đó làm giảm số thuế phải kê khai, nộp.

Ngoài ra, thay vì thực hiện đầy đủ thủ tục chuyển nhượng qua từng lần giao dịch và kê khai nghĩa vụ thuế tương ứng, hai bị can bị xác định đã sử dụng các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không hợp pháp, thể hiện giao dịch trực tiếp từ người bán ban đầu đến người mua cuối cùng, bỏ qua các giao dịch trung gian.

Các tài liệu này được sử dụng để kê khai, nộp hồ sơ thuế nhằm che giấu những lần mua bán thực tế, qua đó trốn tránh nghĩa vụ thuế theo quy định.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, việc cố tình không đăng ký sang tên, không kê khai các giao dịch thực tế hoặc sử dụng hợp đồng, chứng từ không hợp pháp để che giấu hoạt động mua bán, làm giảm số thuế phải nộp có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Theo Điều 200 Bộ luật Hình sự, hành vi trốn thuế có thể bị xử lý bằng hình thức phạt tiền hoặc phạt tù, tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm và các tình tiết cụ thể của vụ án.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là các cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản, cần tuân thủ quy định pháp luật về đất đai, thuế và các lĩnh vực liên quan; thực hiện đầy đủ, trung thực thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, kê khai và nộp thuế theo quy định. Khi phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động mua bán, chuyển nhượng bất động sản, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an để tiếp nhận, xác minh và xử lý.

 (Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hưng Yên)

Lê Anh

Đời sống & Pháp luật

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