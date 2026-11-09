Tài sản lớn nhất của MC Diệp Chi

MC Diệp Chi (Nguyễn Diệp Chi, sinh năm 1986) là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều chương trình như Rung Chuông Vàng, Đường Lên Đỉnh Olympia, Điều Ước Thứ 7,... Sau 20 năm gắn bó với VTV, thông tin nữ MC, đạo diễn rời nhà đài đang nhận được nhiều sự quan tâm.

MC Diệp Chi

Bên cạnh những dấu ấn trong sự nghiệp, cuộc sống đời thường và những chia sẻ về gia đình của Diệp Chi cũng khiến công chúng chú ý. Với nữ MC, gia đình luôn được xem là tài sản quan trọng nhất, được đặt ở vị trí ưu tiên.

Cách đây không lâu - cuối tháng 9/2026, Diệp Chi chia sẻ loạt món ăn do chính tay mình chuẩn bị cho gia đình. Nữ MC giải thích đây đơn giản là niềm vui khi được vào bếp, tự tay chăm sóc những người thân yêu. Cô kể cuộc sống gần đây diễn ra êm đềm, chậm rãi với những niềm vui đời thường. Dù bên ngoài có bao nhiêu xáo trộn, cô vẫn cảm thấy hạnh phúc khi giữ được thế giới bình yên của riêng mình.

Một chi tiết được Diệp Chi nhắc đến là những tin nhắn nũng nịu của con gái trên đường đi học về. An Nhiên thường nhắn mẹ nấu cho món này, món kia. Thế là dù đang ở đâu, người mẹ cũng chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà để chuẩn bị bữa tối. Cô hào hứng kể về căn bếp với đủ thứ nguyên liệu, từ thịt cá, rau dưa đến dầu mắm, rồi tưởng tượng cảnh cả nhà quây quần bên mâm cơm. Niềm vui của Diệp Chi là được ngồi nhìn con gái và các thành viên trong gia đình vừa ăn vừa gật gù khen món mẹ nấu.

Nữ MC viết: "Nếu vài chục năm nữa vẫn cứ được vui với những điều nhỏ xinh, ấm áp thế này thì mình nghĩ cuộc đời thế là viên mãn. Không ước sang giàu, không cần phải trở thành một ai đó, chỉ mong một đời sống bình an bên những người mình thương".

Những bữa ăn mà Diệp Chi nấu cho gia đình

Đây cũng là quan điểm Diệp Chi từng bày tỏ trong dịp Tết Nguyên đán 2026 vừa qua. Nữ MC chia sẻ: “Một năm qua đi, đại gia đình vẫn mạnh khoẻ, bình an - đó luôn là cái ĐƯỢC lớn nhất, là điều duy nhất mình mong cầu vào mỗi dịp đầu năm. Mình sẽ giữ nguyên lịch trình vào mỗi sáng mùng 3 Tết này cho đến trọn đời. Cả năm đi đâu cứ đi, Tết là phải về đây hít hà hương lúa mới, ngắm cây lá trổ lộc trong vườn nhà bà, quây quần cùng gia đình bên mâm cỗ toàn món ngon quê nhà”.

MC Diệp Chi cùng với bố, em gái và con gái

Ngoài những dịp sum họp, Diệp Chi cũng dành nhiều thời gian để tạo ra những trải nghiệm và kỷ niệm đáng nhớ với từng thành viên trong gia đình như bố, em gái - Lê Chi, con gái - An Nhiên (thường gọi là Sumo).

Với con gái An Nhiên, nữ MC vừa là mẹ, vừa là người bạn đồng hành trong cuộc sống lẫn những chuyến đi khám phá thế giới. Hai mẹ con từng đặt chân đến hàng chục quốc gia, thăm thú nhiều cảnh đẹp và có nhiều trải nghiệm văn hóa. Trước mỗi hành trình, cả hai thống nhất nguyên tắc: mẹ không làm việc, con không làm bài để có thể dành trọn thời gian cho nhau. Sau nhiều chuyến đi, An Nhiên cũng dần trở thành một người bạn du lịch thực thụ của mẹ, có thể cùng tìm đường, tra cứu lịch trình và tham gia lên kế hoạch.

Không chỉ cùng con đi du lịch, Diệp Chi còn thường xuyên đưa con gái đi xem concert đu idol. Những sở thích chung giúp hai mẹ con có thêm nhiều hoạt động để chia sẻ, bên cạnh những câu chuyện thường ngày.

Trên trang cá nhân, nữ MC cũng từng đăng tải những đoạn tin nhắn giữa hai mẹ con, trong đó có những lời nhắn nhủ, trò chuyện và cả những màn tương tác đáng yêu. Qua đó, có thể thấy An Nhiên không chỉ là người được mẹ chăm sóc mà còn là người bạn mà Diệp Chi thoải mái chia sẻ nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Nữ MC và con gái cùng nhau đi du lịch nhiều nơi

Với bố, Diệp Chi cũng duy trì thói quen đưa ông đi du lịch. Một trong những chuyến đi gần đây của hai bố con là hành trình đến Nhật Bản hồi tháng 4/2026. Thay vì chỉ dành thời gian cho con gái, nữ MC cũng chủ động tạo thêm những trải nghiệm bên bố.

“Thực hiện lời hứa đưa bố em đi ngắm tuyết và ngắm hoa anh đào. Trải nghiệm nào cũng thành công mỹ mãn, nụ cười của bố và cả nhà là hạnh phúc của em Diệp” - MC Diệp Chi tâm sự.

MC Diệp Chi và bố trong chuyến đi Nhật Bản

(Ảnh: FBNV)