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Công an xác định 3 người đăng tin chưa kiểm chứng về Trường Giang

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Cơ quan chức năng xác định có 3 người đăng tin chưa kiểm chứng về Trường Giang, trong đó có người làm việc trong lĩnh vực truyền thông.

Ngày 9/11, các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đang củng cố hồ sơ, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 cá nhân đã có hành vi "làm ra, phát tán thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và môi trường thông tin trên không gian mạng" vi phạm điểm a, khoản 2, Điều 11, Nghị định số 330/2026/NĐ-CP.

Trước đó, ông Võ Vũ Trường Giang (nghệ sĩ Trường Giang) có đơn phản ánh gửi đến đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân/tổ chức quản trị, sử dụng các tài khoản trên nhiều nền tảng mạng xã hội phát tán các tin, bài viết, video clip sử dụng hình ảnh Trường Giang để suy diễn, hướng lái dư luận theo chiều hướng tiêu cực.

Nghệ sĩ Trường Giang (Ảnh: FBNV)

Phía Trường Giang cho rằng nội dung những bài đăng xúc phạm trực diện danh dự, nhân phẩm, lợi ích hợp pháp của nam nghệ sĩ nên đề nghị cơ quan công an xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Nhận đơn, các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an TP Hà Nội mời làm việc đối với nhiều cá nhân; trong đó có một số người làm việc trong lĩnh vực truyền thông.

Quá trình làm việc với công an, các cá nhân đều khai báo thành khẩn, thừa nhận hành vi của bản thân và cam kết không đăng tải, phát tán các thông tin có nội dung sai sự thật, chưa kiểm chứng. Đồng thời, sau khi làm việc, những người này đều tự nguyện đăng tải thông tin cải chính.

Trong số những cá nhân bị mời làm việc, Công an TP.HCM xác định 3 cá nhân đã có hành vi "làm ra, phát tán thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và môi trường thông tin trên không gian mạng". Hiện công an đang củng cố hồ sơ, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 cá nhân trên.

Trước đó, ngày 9/11, trên trang cá nhân nghệ sĩ Trường Giang đăng tải văn bản do văn phòng luật sư đại diện pháp lý soạn. Trong đó, nội dung bài đăng cho rằng phía Trường Giang đã lập vi bằng, thu thập và củng cố chứng cứ về thông tin sai sự thật.

Bên cạnh đó, gửi văn bản đến Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM; các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM; các công ty chủ quản, đơn vị vận hành nền tảng mạng xã hội... đề nghị phối hợp xác minh, ngăn chặn và xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Minh Tuệ

Đời sống & Pháp luật

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