Mâm cơm nhà của MC Diệp Chi

Nhắc đến MC Diệp Chi, nhiều khán giả nhớ ngay hình ảnh người dẫn chương trình điềm đạm gắn với Rung chuông vàng, Đường lên đỉnh Olympia hay Điều ước thứ 7. Ngoài trường quay, cô có một niềm vui rất giản dị là tự tay vào bếp, từ món Việt đến món Tây, món nào cũng được chăm chút cả hương vị lẫn cách trình bày.

Món con gái "đặt" nhiều nhất là trứng ngâm tương

Với Diệp Chi, bữa cơm trước hết là để chiều con gái. Cô bé hay nhắn tin nhờ mẹ nấu món mình thích sau giờ học. Một trong những món con gái mê nhất là trứng ngâm tương, những quả trứng bóng màu nâu mật nằm trong chiếc bát sứ nhỏ cùng vài lát hành tây rắc mè. Bên cạnh đó là nồi chà bông tự làm xơ tơi, đủ để cả nhà ăn cùng cơm trắng mỗi bữa.

Phần lớn mâm cơm vẫn là những món Việt quen thuộc được làm rất gọn gàng, và cá hấp cuốn bánh tráng là món gây ấn tượng nhất về mặt thị giác. Con cá nằm trong khay sứ trắng, phủ cà rốt sợi, hành lá và rau thơm, hai bên là hai đĩa tròn xếp xoài, cà rốt, dưa leo và ớt chuông đỏ cắt sợi thành từng cánh như một bông hoa, giữa là nắm rau tía tô xanh tím. Kèm theo còn đĩa rau sống, lá cuốn và những chén nước chấm chua ngọt pha ớt đặt rải đều quanh bàn, mỗi người một chén.

Ngược lại với vẻ rực rỡ ấy, nồi cá kho mộc mạc hơn nhiều. Nước kho sánh màu cánh gián, điểm trái ớt đỏ và tiêu xay, đựng trong chiếc tô sứ hồng nhạt, đậm đà đến mức dễ dàng đưa cơm. Cùng kiểu đậm vị ấy là thịt ba chỉ kho trứng cút với cánh hoa hồi, những miếng thịt óng màu nâu đỏ nằm xen giữa những quả trứng vàng ươm, ăn cùng dưa leo cà rốt tỉa hoa trong chiếc bát hình trái tim và những bát cơm rắc hành phi. Cho những ngày bận rộn thì có đậu hũ non sốt thịt băm cà chua, lớp sốt đỏ cam rắc hành lá xanh mướt trong chiếc chảo inox, nhanh gọn mà vẫn đủ bắt cơm.

Bên cạnh những món kho, mâm cơm còn có những món cầu kỳ hơn. Giả cầy xuất hiện đến hai lần, nước dùng vàng sánh trong chiếc nồi xanh, thịt mềm rắc rau mùi và hành lá, ăn cùng bún trắng, đậu phụ rán vàng, đĩa thịt chiên giòn, dưa leo thái lát, rau thơm và ba chén chấm sánh màu tím hồng. Nồi gà hầm sâm thuốc bắc có nước dùng đen sẫm, thả mộc nhĩ, nấm và cà rốt, sánh đặc nhưng vẫn trong. Canh rau dền nấu cùng trứng bắc thảo có nước nâu đỏ, vài lát gừng vàng nổi lên trên mặt. Đĩa sò dương nướng mỡ hành thì được xếp thành hai hàng thẳng tắp, mỗi chiếc vỏ đều phủ mỡ hành, hành phi và đậu phộng rang. Còn với những bữa nước, cô nấu tô bún nước dùng cà chua đầy tôm to, sườn, nấm hương, rắc hành phi, thì là và hành lá.

Để có được sự đa dạng ấy, cô không gắn mình với một cách nấu nào. Gà hầm sâm thuốc bắc được ninh bằng chế độ hầm áp suất của nồi cơm điện, gia vị duy nhất chỉ là xì dầu. Giả cầy giao cho máy nấu đa năng để thịt mềm và ngấm gia vị. Thịt băm sốt cà chua nấu trên bếp từ, còn thịt nướng có bếp riêng đặt ngay giữa bàn.

Đổi gió với mì Ý, bò sốt kem và bếp nướng kiểu Hàn

Từ món Việt sang món Tây, mâm cơm của cô chuyển đổi khá nhẹ nhàng. Bữa mì Ý hải sản gây ấn tượng bởi chiếc chảo lớn đặt thẳng giữa bàn, sợi fettuccine vàng nhạt trộn nghêu và tôm. Xung quanh là những đĩa mì khác kèm miếng gà áp chảo vàng ruộm, đĩa salad thanh long ruột đỏ cắt hạt lựu trộn rau arugula và bơ, một viên phô mai trắng tròn đặt giữa, đĩa bánh mì hạt cắt lát dày, đĩa nhỏ rưới sốt balsamic sẫm màu và ly rượu vang trắng.

Ở một bữa đồ Tây khác, sợi mì bản dẹt lại xuất hiện cùng những con vẹm xanh tím xếp quanh đĩa, cà chua bi bổ đôi và hai lá húng quế đặt chính giữa như điểm nhấn. Vai chính thuộc về những lát bò cắt đều tay, hồng đều bên trong, nằm trên lớp sốt kem vàng nhạt, bày ở cả đĩa lớn lẫn đĩa nhỏ màu đỏ. Đi kèm là bát salad xoài, bơ, cà chua bi và rau arugula, có viên phô mai trắng tròn ở giữa, cùng những chiếc ly thủy tinh chân cao. Một bữa Âu vì thế luôn đủ bộ ba gồm món mì, món thịt và đĩa salad cân bằng.

Có hôm, bàn ăn còn đổi gió theo phong cách Hàn. Máy nướng màu trắng với mặt chảo đen được đặt ngay giữa bàn, hai bên tràn đầy những đĩa thịt ướp, những miếng bò đỏ thẫm, ba chỉ ướp nâu đỏ, thịt ướp cam hồng, mỗi loại nằm trên một chiếc đĩa màu riêng như vàng, xanh lá, đỏ cam, tím và hồng. Phía trước là rổ xà lách xanh mướt cùng lá cuốn, quanh đó là những chén nhỏ đựng tỏi và sốt chấm, khiến cả bàn nhìn như một bữa tiệc nhỏ ngay trong nhà.

Bên cạnh phần mặn, cô cũng dành chỗ cho món ngọt và đồ giải nhiệt. Bát chè dưỡng nhan trong chén thủy tinh có nước đường vàng nâu, nhãn nhục, táo đỏ và hạt sen, được đặt trên tấm lót thêu hoa cạnh chiếc thìa sứ hồng. Hai ly chè đỗ đen thạch găng, dừa non bào sợi trắng phủ trên mặt, cắm ống hút kim loại, đứng cạnh nhau trên mặt bàn sáng. Còn đĩa salad sung tươi cắt múi xếp cùng rau arugula, xà lách và lớp kem trắng, điểm những hạt tròn trong veo, là cách khép bữa ăn bằng vị thanh nhẹ.

Món đổi liên tục, nhưng bộ bát đĩa thì gần như giữ nguyên. Chén, đĩa, thìa, đũa và gác đũa được chọn với đủ gam cam, hồng, vàng, xanh bạc hà và xanh navy viền vàng, có những chiếc chén nhỏ màu đen mạ vàng họa tiết cầu kỳ. Thìa và đũa có cả hai tông hồng và xanh mint, gác đũa có màu vàng, cam, tím, đặt trên mặt bàn màu be nên món nào lên bàn cũng nổi bật. Chính bảng màu ấy tạo nên cảm giác ấm cúng và thống nhất cho mọi mâm cơm.

Với một MC gắn với những chương trình truyền hình quen thuộc của nhiều thế hệ, mâm cơm nhà Diệp Chi lại rất đời thường: bát trứng ngâm tương cho con gái, nồi cá kho đưa cơm, thỉnh thoảng một bữa mì Ý hay thịt nướng cho đổi vị, và lúc nào cũng có bộ bát đĩa nhiều màu quen thuộc.