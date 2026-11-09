Hoa hậu quê Khánh Hoà vừa tốt nghiệp thạc sĩ ở tuổi 30: Từng trượt đại học, làm CEO công ty kiến trúc

Ngày 7/11, Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham dự lễ tốt nghiệp và nhận bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Trong những hình ảnh được chia sẻ, Miss Grand Vietnam 2023 xuất hiện với diện mạo rạng rỡ, đánh dấu thêm một cột mốc đáng nhớ sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và kinh doanh.

Hành trình chinh phục tấm bằng thạc sĩ của Lê Hoàng Phương không hề dễ dàng. Kể từ khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2023 và giành danh hiệu Á hậu 4 Miss Grand International cùng năm, người đẹp liên tục tham gia các sự kiện, chương trình nghệ thuật và hoạt động cộng đồng.

Ngày 7/11, Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham dự lễ tốt nghiệp và nhận bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Ảnh: FBNV

Miss Grand Vietnam 2023 xuất hiện với diện mạo rạng rỡ, đánh dấu thêm một cột mốc đáng nhớ sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và kinh doanh. Ảnh: FBNV

Song song với công việc trong làng giải trí, Lê Hoàng Phương còn đảm nhận vai trò kiến trúc sư và CEO trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng. Việc phải cân bằng nhiều công việc khiến người đẹp không ít lần rơi vào tình trạng căng thẳng. Có những ngày, cô vừa trang điểm chuẩn bị tham gia sự kiện, vừa tranh thủ hoàn thành bài tập để kịp tiến độ.

Nàng hậu từng hài hước kể rằng bản thân phải liên tục chuyển đổi giữa các vai trò: lúc là Hoa hậu, lúc là kiến trúc sư, khi lại trở thành học viên tất bật với bài tập và thời hạn nộp bài. Có thời điểm, áp lực công việc và học tập cùng lúc dồn dập khiến Lê Hoàng Phương căng thẳng đến bật khóc.

Dù vậy, cô vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu, hoàn thành chương trình đúng hạn và đạt kết quả cao trong phần bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Đối với Lê Hoàng Phương, hành trình này không chỉ mang đến kiến thức chuyên môn mà còn giúp cô học được cách quản lý thời gian, tổ chức công việc và phối hợp với tập thể.

Song song với công việc trong làng giải trí, Lê Hoàng Phương còn đảm nhận vai trò kiến trúc sư và CEO trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng. Ảnh: FBNV

Lê Hoàng Phương sinh năm 1995, quê Khánh Hòa. Trước khi được biết đến với danh hiệu Miss Grand Vietnam 2023, người đẹp đã có hành trình theo đuổi học vấn và sự nghiệp không ít thử thách.

Ít ai biết rằng, cô từng trượt đại học và trải qua giai đoạn chông chênh khi những kế hoạch ban đầu không diễn ra như mong đợi. Sau đó, Lê Hoàng Phương tiếp tục theo học ngành Kiến trúc tại HUTECH và tốt nghiệp năm 2021. Người đẹp còn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực kiến trúc, đồng thời làm người mẫu để tăng thêm thu nhập.

Trước khi giành vương miện Miss Grand Vietnam, Lê Hoàng Phương từng hai lần thử sức tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Năm 2019, cô lọt Top 10 và giành giải Người đẹp biển. Đến năm 2022, người đẹp tiếp tục ghi tên mình vào Top 5 chung cuộc.

Dù chưa đạt được ngôi vị cao nhất ở hai lần tham gia, Lê Hoàng Phương vẫn kiên trì theo đuổi giấc mơ. Tháng 8/2023, người đẹp vượt qua 43 thí sinh để đăng quang Miss Grand Vietnam 2023. Chỉ hai tháng sau, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International và giành danh hiệu Á hậu 4.

Trước khi giành vương miện Miss Grand Vietnam, Lê Hoàng Phương từng hai lần thử sức tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Ảnh: FBNV

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp, Lê Hoàng Phương còn theo đuổi sự nghiệp kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết kế và thi công công trình. Tháng 4/2024, người đẹp tiếp tục công bố việc đảm nhận vị trí CEO tại công ty kiến trúc thứ hai do mình sáng lập.

Trước đó, vào tháng 9/2023, Lê Hoàng Phương nhận được học bổng toàn phần chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại HUTECH. Việc lựa chọn ngành học này xuất phát từ mong muốn nâng cao kiến thức quản lý, vận hành doanh nghiệp và phát triển sự nghiệp kiến trúc lâu dài.

Sau hơn ba năm kể từ khi đăng quang Miss Grand Vietnam, nàng hậu hiện đã có thêm một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển bản thân. Ở tuổi 30, Lê Hoàng Phương không chỉ sở hữu thành tích tại các cuộc thi sắc đẹp mà còn có nền tảng học vấn cùng kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp, Lê Hoàng Phương còn theo đuổi sự nghiệp kinh doanh. Ảnh: FBNV