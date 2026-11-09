Trang web quảng bá du lịch Việt Nam vươn lên thứ 2 Đông Nam Á, xếp trên Thái Lan và Malaysia

Đó là website quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel, do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quản lý. Với lượng truy cập tháng 10/2026 tăng 19,4% so với tháng trước, website đã vượt qua Thái Lan để vươn lên vị trí thứ 2 Đông Nam Á, chỉ sau Singapore.

Thành tích này không đến bất ngờ. Vietnam.travel ra mắt ngày 5/7/2018 với vai trò cổng thông tin du lịch chính thức của quốc gia, và đã nhiều lần cho thấy khả năng bứt tốc. Đến tháng 3/2024, bảng xếp hạng của Similarweb ghi nhận website này ở hạng 132.676 thế giới, cao hơn website du lịch Thái Lan (hạng 136.108), trong khi Singapore dẫn đầu khu vực với hạng 84.176. Mức tăng gần 20% của tháng 10 vì thế được xem là sự tiếp nối của một đà đi lên đã có từ trước.

Điều làm nên sức nặng cho thứ hạng không chỉ nằm ở số lượng người truy cập mà còn ở việc họ là ai. Theo số liệu Similarweb được công bố trước đây, tỷ lệ truy cập từ thị trường quốc tế của vietnam.travel đạt 85%, cao hơn hẳn Indonesia (64%), Thái Lan (44%), Malaysia (42%) và Philippines (28%). Phần lớn người đọc website là du khách ở nước ngoài, đúng đối tượng mà một cổng thông tin du lịch quốc gia cần tiếp cận.

Tiếp cận được mới là bước đầu, giữ chân được người xem mới là phép thử của chất lượng nội dung. Ở điểm này, tỷ lệ thoát của vietnam.travel là 65,09%, thấp hơn Singapore (69,64%), Thái Lan (72,34%) và Indonesia (75,95%), nghĩa là người dùng ở lại khám phá thay vì rời đi ngay. Đáng chú ý, 74% người dùng truy cập bằng điện thoại di động, phản ánh thói quen tìm kiếm thông tin du lịch ngày càng gắn với thiết bị cầm tay.

Những con số ấy có được nhờ chiến lược nội dung bám sát nhu cầu của du khách. Website đẩy mạnh truyền thông về các chính sách miễn thị thực và cấp thị thực điện tử cho khách quốc tế, những yếu tố tác động trực tiếp đến quyết định chọn điểm đến. Song song đó, vietnam.travel tập trung giới thiệu du lịch biển đảo, văn hóa, ẩm thực, thiên nhiên và sinh thái, cùng các danh hiệu quốc tế dành cho du lịch Việt Nam.

Sức hút trên môi trường số cũng song hành với kết quả ngoài đời thực. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, 10 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón 19,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 13,8% so với cùng kỳ, trong đó châu Âu tăng nhanh nhất với 51,5%. Con số này càng nổi bật khi UN Tourism đã hạ dự báo tăng trưởng khách quốc tế toàn cầu năm 2026 xuống còn 1 đến 2%. Lượng người tìm hiểu du lịch Việt Nam trên kênh chính thức tăng lên, vì vậy, có thể xem là một tín hiệu đi trước của nhu cầu đến Việt Nam.

Tín hiệu ấy đến đúng lúc ngành du lịch bước vào giai đoạn nước rút. Với 19,5 triệu lượt, ngành mới đạt khoảng 78% mục tiêu 25 triệu lượt khách quốc tế của cả năm, và cần thêm khoảng 5,5 triệu lượt trong hai tháng cuối năm, bình quân 2,75 triệu lượt mỗi tháng. Một kênh thông tin chính thống có lượng truy cập cao và chủ yếu đến từ quốc tế sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các chương trình xúc tiến tại những thị trường trọng điểm.

Để biến lượt xem thành những chuyến đi cụ thể, vietnam.travel cần gắn với tiến trình chuyển đổi số chung của ngành. Một bước đi đáng chú ý là nền tảng dữ liệu du lịch quốc gia Visit Vietnam, được định hướng phát triển như một trợ lý du lịch ảo (AI Travel Assistant) đồng hành cùng du khách suốt hành trình. Khi nguồn cảm hứng trên vietnam.travel được nối liền với công cụ lên lịch trình và đặt dịch vụ, quãng đường từ tìm hiểu đến quyết định sẽ ngắn lại đáng kể.

Vị trí thứ 2 Đông Nam Á vì vậy là thành tích đáng khích lệ nhưng chưa phải đích đến. Thử thách phía trước là giữ vững đà tăng trưởng, nâng chất lượng nội dung và trải nghiệm trên thiết bị di động, đồng thời chuyển hóa sự quan tâm trên không gian mạng thành lượng khách thực tế, để du lịch Việt Nam phát triển bền vững.

Nguồn tham khảo: Báo Nhân Dân, Báo Văn Hoá, vietnam.travel