Căn biệt thự 300 tỷ của Lamine Yamal mua từ Shakira – Gerard Pique

Dù mới chuyển về sống chung chưa lâu, sao trẻ Lamine Yamal và người đẹp Inés García đã quyết định chi đậm để cải tạo lại toàn bộ dinh thự xa hoa vừa mua từ vợ chồng cũ Shakira – Gerard Piqué.

Theo ghi nhận từ hãng tin Europa Press, công trình hiện vẫn đang trong quá trình đại tu khẩn trương nhằm cá nhân hóa không gian sống theo đúng sở thích của Yamal và bạn gái. Mới đây, cánh săn ảnh đã bắt gặp cặp đôi di chuyển trên một chiếc xe van màu đen cùng đội ngũ bảo vệ tiến thẳng vào bên trong khuôn viên. Sự xuất hiện của hàng loạt thùng xe tải chở phế thải xây dựng túc trực phía ngoài là minh chứng rõ nhất cho quy mô sửa chữa hoành tráng bên trong.

Từ bên ngoài, dễ dàng quan sát thấy hàng ngũ công nhân đang làm việc hết công suất, liên tục vận chuyển đất đá và vật liệu thừa ra các container tập kết. Tiếng máy móc thi công rầm rộ suốt cả ngày cho thấy tiến độ cải tạo tổ ấm mới của ngôi sao trẻ xứ Catalunya đang diễn ra vô cùng khẩn trương.

Căn biệt thư nhà Yamal đang được cải tạo (Ảnh: Marca)

Căn biệt thự của Lamine Yamal

Dinh thự xa hoa mà Lamine Yamal mua lại với giá khoảng 11 triệu euro nằm tại khu vực biệt lập Ciutat Diagonal (Esplugues de Llobregat, Barcelona) — chỉ cách sân tập Joan Gamper của FC Barcelona vài phút di chuyển. Công trình được hoàn thiện vào năm 2012 theo bản thiết kế của kiến trúc sư Mireia Admetller dành riêng cho cựu trung vệ Gerard Piqué và ngôi sao âm nhạc Shakira.

Tổ ấm mới của Yamal có tổng diện tích khuôn viên lên tới 3.800 m², trong đó khu nhà ở chiếm hơn 1.240 m² diện tích sử dụng với 2 căn nhà liền kề. Bất động sản này sở hữu hệ thống tiện ích chuẩn siêu xa xỉ, bao gồm các bể bơi ngoài trời và trong nhà, sân bóng đá mini, sân padel, phòng gym hiện đại cùng khu vật lý trị liệu phục hồi. Đáng chú ý, dinh thự còn tích hợp sẵn một phòng thu âm chuyên nghiệp từng được Shakira đầu tư xây dựng và phòng chiếu phim gia đình cao cấp, mang lại không gian sống vừa thư giãn vừa đáp ứng tối đa nhu cầu tập luyện lẫn giải trí cá nhân của ngôi sao trẻ.

Cận cảnh căn nhà Yamal mua lại (Ảnh: marca)

(Ảnh: marca)

(Ảnh: marca)

Yamal sống chung cùng bạn gái

Mối quan hệ giữa thần đồng Lamine Yamal và bạn gái Inés García hiện đang rất mặn nồng và nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Inés García là một hot girl, influencer khá nổi tiếng trên mạng xã hội tại Tây Ban Nha. Sau vài tháng công khai hẹn hò, cặp đôi gần như sống chung mỗi ngày tại căn biệt thự 11 triệu euro ở Barcelona và cùng nhau giám sát việc tu sửa tổ ấm mới.

Yamal và bạn gái sống chung (Ảnh: IG)

Trên mạng xã hội, người đẹp sinh năm 2005 thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ngọt ngào bên bạn trai, từ việc chăm sóc các chú cún cưng cho đến những chuyến du lịch nghỉ dưỡng xa xỉ. Không chỉ đồng hành trong cuộc sống thường nhật, Inés còn luôn có mặt trên khán đài để cổ vũ Yamal trong các trận đấu quan trọng của FC Barcelona lẫn đội tuyển quốc gia, cho thấy sự gắn kết khăng khít và ủng hộ hết lòng dành cho sự nghiệp của tiền đạo trẻ.



