Cuộc sống hiện tại của 23 người con được cố ca sĩ Phi Nhung nhận nuôi: 4 người nối nghiệp mẹ, người đã làm quản lý

Cố ca sĩ Phi Nhung, tên thật là Phạm Phi Nhung (1970-2021), là một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc trữ tình, Bolero và dân ca Việt Nam. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, cô còn được nhiều người nhớ đến bởi các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là việc nhận nuôi và chăm sóc 23 người con có hoàn cảnh khó khăn.

Phi Nhung từng là nữ ca sĩ nổi tiếng với dòng nhạc dân ca, trữ tình (Ảnh: FBNV)

Phi Nhung qua đời ngày 28/9/2021 sau thời gian điều trị Covid-19, để lại nhiều tiếc thương cho khán giả và những người con từng được cô yêu thương, dìu dắt.

Sau sự ra đi của mẹ nuôi, cuộc sống của các con dần có những thay đổi. Những người đã trưởng thành bắt đầu theo đuổi sự nghiệp riêng, trong khi các em nhỏ tiếp tục được người thân và những người từng gắn bó với nữ ca sĩ chăm sóc.

4 người con nối nghiệp ca hát của mẹ

Trong số các con nuôi của Phi Nhung, Hồ Văn Cường, Tuyết Nhung, Quỳnh Trang và Thiêng Ngân là 4 người tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật. Dù cùng lựa chọn âm nhạc, mỗi người lại có hướng phát triển riêng.

Hồ Văn Cường là cái tên được công chúng chú ý nhiều nhất. Nam ca sĩ nổi tiếng sau khi giành quán quân Vietnam Idol Kids 2016. Sau những biến động trong cuộc sống kể từ khi Phi Nhung qua đời, anh tiếp tục hoạt động ca hát và từng bước xây dựng sự nghiệp độc lập.

Hồ Văn Cường tiếp tục theo đuổi con đường ca hát, tích cực tham gia các hoạt động và dự án âm nhạc sau khi mẹ nuôi qua đời (Ảnh: FBNV)

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Hồ Văn Cường chia sẻ thông tin về liveshow riêng mang tên “Bước”, dự kiến diễn ra tại Nhà hát Bến Thành, đánh dấu 10 năm hoạt động nghệ thuật.

Quỳnh Trang, người được khán giả gọi là “Thiên thần Bolero”, cũng duy trì hoạt động ca hát và thử sức với diễn xuất. Tháng 10/2026, cô tổ chức liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát mang tên “Hoa tháng Mười” tại Nhà hát Trần Hữu Trang, TP.HCM.

Trong khi đó, Tuyết Nhung tiếp tục theo đuổi dòng nhạc dân ca, đồng thời có những thay đổi trong cuộc sống riêng. Cô lập gia đình vào đầu năm 2025 và duy trì hoạt động nghệ thuật tại các phòng trà, nền tảng trực tuyến.

Tuyết Nhung hiện có cuộc sống hạnh phúc, đồng thời vẫn duy trì hoạt động ca hát và tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật (Ảnh: FBNV)

Thiêng Ngân lựa chọn kết hợp việc học với ca hát, đồng thời tự xoay xở kinh tế gia đình. Theo Báo Thanh Niên, sau khi Phi Nhung qua đời, nữ ca sĩ ít show diễn, thu nhập không đủ trang trải cuộc sống và phụ giúp mẹ nuôi các em. Vì vậy, cô cùng mẹ bán xôi vào mỗi buổi sáng.

Dù cuộc sống còn nhiều lo toan, Thiêng Ngân vẫn kiên trì theo đuổi ước mơ ca hát, song song với việc học và phụ giúp gia đình (Ảnh: FBNV)

Người con trai trưởng làm quản lý nhà hàng chay, 19 người con tiếp tục được chăm sóc

Không theo đuổi nghệ thuật như các em, Phạm Đức Hiếu, người con trai trưởng được Phi Nhung nhận nuôi, lựa chọn con đường làm việc và tự lập, theo Báo Thanh Niên.

Đức Hiếu sinh năm 2002, từng được chăm sóc tại chùa Pháp Lạc, Bình Phước trước khi chuyển về sống cùng gia đình Phi Nhung vào năm 2016.

Phạm Đức Hiếu hiện đảm nhiệm công việc quản lý tại cơ sở 3 của nhà hàng Buddha Chay (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Bên cạnh những người đã trưởng thành và có công việc riêng, 19 người con còn lại của Phi Nhung vẫn đang trong quá trình học tập, phát triển.

5 năm sau ngày Phi Nhung qua đời, cuộc sống của 23 người con đã có nhiều đổi thay. Người theo đuổi âm nhạc, người lựa chọn công việc kinh doanh, người vẫn đang trên hành trình trưởng thành.

Dù mỗi người có một hướng đi riêng, hành trình của họ vẫn gắn với những năm tháng được nữ ca sĩ chăm sóc và dìu dắt.