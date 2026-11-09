Nữ diễn viên SN 1972 làm mẹ đơn thân: "Phải tự cứu lấy mình"

Mới đây, diễn viên Việt Trinh đã chia sẻ về căn bệnh trầm cảm của mình và cách vượt qua nó để gửi đến những người cũng bị trầm cảm giống cô.



Cô tâm sự: "Lời khuyên chân thành nhất của tôi dành cho các bạn đang bị trầm cảm giống tôi: Đừng bao giờ dựa dẫm vào bất cứ ai 100% để người ta giúp mình vượt qua khỏi.

Hãy tin vào bản thân mình và phác đồ điều trị của bác sĩ. Bởi vì bệnh này tâm lý yếu, thay đổi bất thường khiến người bên cạnh đôi khi họ không chịu nổi rồi buông tay mình.

Như vậy có khi mình sốc và bệnh nặng hơn. Chi bằng mình hiểu bệnh của mình và phải tự cứu lấy mình là tốt nhất, bởi vì bệnh là bệnh của mình thì mình hiểu và chịu được, chứ không phải bệnh của người khác, nên không thể bắt họ phải song hành và hi sinh với mình tuyệt đối".

Chia sẻ của Việt Trinh nhận được nhiều quan tâm, ủng hộ từ khán giả, bạn bè đồng nghiệp và đặc biệt là cộng đồng người mắc bệnh trầm cảm.

Việt Trinh từng trải qua quãng thời gian dài vật lộn với căn bệnh trầm cảm.

Nguyên nhân bệnh xuất phát từ áp lực công việc, biến cố cuộc sống và giai đoạn mang thai, sinh con. Triệu chứng chính bao gồm mất ngủ triền miên, lo âu thường trực, sợ hãi và căng thẳng tột độ.

Có thời điểm, sức khỏe và tinh thần suy kiệt khiến cô sụt cân nghiêm trọng chỉ còn 48kg. Ban đầu, nữ diễn viên từng có phản ứng chối bỏ, thậm chí giận dữ khi bác sĩ thông báo kết quả chẩn đoán.

Sau đó, cô đã tuân thủ phác đồ điều trị chuyên khoa, kiên trì uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Do tác dụng phụ của thuốc kết hợp thay đổi thể trạng, cân nặng của cô tăng lên khoảng 63kg.

Bên cạnh y học hiện đại, cô còn kết hợp tập luyện thể thao, ăn uống điều độ và gần gũi thiên nhiên. Cô cũng từng gặp tình trạng tái phát bệnh do tự ý ngưng thuốc khi cảm thấy cơ thể đã tạm ổn.

Hiện tại, Việt Trinh đã cởi mở chia sẻ câu chuyện để truyền cảm hứng và động lực vượt qua bệnh tật. Cô sống một cuộc sống mẹ đơn thân vui vẻ, nhiều năng lượng tích cực và thường xuyên chia sẻ về cuộc sống cá nhân, quan điểm sống của mình trên mạng xã hội.