Ca sĩ Việt SN 1992 có giải quốc tế, hit nổi tiếng cả nước, nay lưu diễn 3 châu lục

Tối 7/11, (S)TRONG Trọng Hiếu tổ chức liveshow cá nhân mang tên Dị Kiều Show 2026: Đến Giây Cuối Cùng tại Hà Nội. Đây không chỉ là đêm diễn thứ hai thuộc chuỗi liveshow mang thương hiệu riêng của nam ca sĩ mà còn đánh dấu điểm khởi đầu cho World Tour 2026-2027, chuyến lưu diễn quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp. Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ sinh năm 1992 lựa chọn quê hương của bố mẹ làm nơi xuất phát trước khi đưa âm nhạc đến Đức và Mỹ, đi qua ba châu lục với hơn 15 thành phố trong hơn 5 tháng.

Tối 7/11, (S)TRONG (S)TRONG Trọng Hiếu tổ chức liveshow cá nhân mang tên Dị Kiều Show 2026: Đến Giây Cuối Cùng tại Hà Nội

Với chủ đề Đến Giây Cuối Cùng, liveshow tại Hà Nội được xây dựng như một câu chuyện nhìn lại hành trình nghệ thuật của (S)TRONG Trọng Hiếu. Chương trình gồm ba phần, lần lượt đưa khán giả trở về những ngày đầu nam ca sĩ theo đuổi âm nhạc, gợi nhắc ký ức thanh xuân qua loạt ca khúc quen thuộc và giới thiệu màu sắc trình diễn mới. Những ca khúc như Con Đường Tôi, Em Là Bà Nội Của Anh, Thú Vị Hơn Vậy xuất hiện ở phần đầu, tiếp nối bằng những bản nhạc quốc tế và Vpop gắn với thập niên 2000 như I Want It That Way, My Love, Vầng Trăng Khóc, Kiếp Ve Sầu.

Với chủ đề Đến Giây Cuối Cùng, liveshow tại Hà Nội được xây dựng như một câu chuyện nhìn lại hành trình nghệ thuật của (S)TRONG Trọng Hiếu

Sau đêm diễn tại Hà Nội, (S)TRONG Trọng Hiếu sẽ trở lại Đức với chuỗi 12 đêm diễn tại 12 nhà hát thuộc 12 thành phố, dự kiến diễn ra từ ngày 13/2 đến 6/3/2027. Các điểm dừng chân gồm Remscheid, Solingen, Wolfsburg, Stade, Detmold, Herford, Villingen-Schwenningen, Saarlouis, Offenburg, Lippstadt, Iserlohn và Siegen. Đây là chặng lưu diễn có quy mô đáng chú ý khi nam ca sĩ lựa chọn những nhà hát mang không gian kiến trúc và lịch sử đặc trưng của các thành phố châu Âu. Sau chặng Đức, World Tour dự kiến tiếp tục tại Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên (S)TRONG Trọng Hiếu biểu diễn tại thị trường này. Tổng thể hành trình đi qua ba quốc gia thuộc ba châu lục, gồm châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ.

(S)TRONG Trọng Hiếu sẽ có chuyến lưu diễn đi qua 3 châu lục

Để có được cột mốc hiện tại, (S)TRONG Trọng Hiếu đã trải qua hành trình hoạt động nghệ thuật không ít thăng trầm. Nam ca sĩ tên đầy đủ Nguyễn Trọng Hiếu, sinh ngày 4/7/1992 tại Bad Kissingen, bang Bavaria, Đức. Anh sớm bộc lộ năng khiếu ca hát và vũ đạo, từng tham gia các sân chơi nghệ thuật tại Đức từ khi còn nhỏ.

Đáng chú ý, năm 9 tuổi, (S)TRONG Trọng Hiếu giành chức vô địch nhảy hip-hop tại Đức. Những năm tháng trưởng thành trong môi trường âm nhạc phương Tây cũng góp phần hình thành phong cách trình diễn giàu năng lượng, thiên về vũ đạo và khả năng làm chủ sân khấu của anh.

(S)TRONG Trọng Hiếu sinh năm 1992 sớm bộc lộ năng khiếu ca hát và vũ đạo, từng tham gia các sân chơi nghệ thuật tại Đức từ khi còn nhỏ

Năm 2015, trong một chuyến trở về Việt Nam, (S)TRONG Trọng Hiếu quyết định thử sức tại Vietnam Idol. Không được biết đến rộng rãi trước đó tại thị trường trong nước, anh nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của mùa giải nhờ giọng hát, ngoại hình sáng sân khấu và khả năng trình diễn. Tại đêm chung kết, (S)TRONG Trọng Hiếu vượt qua đối thủ để giành ngôi Quán quân với 71,5% bình chọn từ khán giả. Ca khúc chiến thắng Con Đường Tôi cũng trở thành một trong những sản phẩm gắn liền với tên tuổi nam ca sĩ trong giai đoạn đầu sự nghiệp.

Sau cuộc thi, (S)TRONG Trọng Hiếu liên tục phát hành sản phẩm âm nhạc, thử nghiệm nhiều màu sắc từ pop, dance đến R&B. Anh được đánh giá cao ở khả năng trình diễn trực tiếp, vũ đạo và phong thái biểu diễn mang hơi hướng quốc tế. Tuy nhiên, việc tìm được một bản hit thực sự có sức lan tỏa rộng rãi tại thị trường Việt Nam lại không phải điều dễ dàng. Phải đến năm 2025, nam ca sĩ mới có bước ngoặt đáng kể với Kho Báu.

Kho Báu - (S)TRONG Trọng Hiếu

Ra mắt tháng 7/2025, Kho Báu nhanh chóng tạo được sự chú ý nhờ giai điệu bắt tai, cách xử lý giọng hát tiết chế và màu sắc hoài niệm. Ca khúc có sự tham gia sáng tác, sản xuất của Hứa Kim Tuyền và Dlight, mang đến một hình ảnh (S)TRONG Trọng Hiếu gần gũi hơn với khán giả đại chúng. Chỉ sau khoảng một tháng phát hành, sản phẩm vươn lên vị trí số 1 Billboard Vietnam, đồng thời dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc trong nước. MV cũng hơn 27 triệu lượt xem trên YouTube. Thành công của Kho Báu được xem là cột mốc quan trọng, giúp (S)TRONG Trọng Hiếu tìm thấy sự kết nối rõ rệt hơn với công chúng Việt Nam sau 10 năm hoạt động.

Bên cạnh dấu ấn trong nước, (S)TRONG Trọng Hiếu cũng từng có cơ hội thử sức tại một sân chơi âm nhạc quốc tế lớn. Năm 2023, anh tham gia Unser Lied Für Liverpool, vòng tuyển chọn đại diện Đức tham dự Eurovision Song Contest. Với ca khúc Dare To Be Different, nam ca sĩ mang đến sân khấu thông điệp tôn trọng sự khác biệt, kết hợp âm nhạc hiện đại cùng những hình ảnh gợi nhắc văn hóa Việt Nam như nón lá và trang phục lấy cảm hứng từ áo dài.

Năm 2023, anh tham gia Unser Lied Für Liverpool, vòng tuyển chọn đại diện Đức tham dự Eurovision Song Contest và lọt vào top 3 chung cuộc

Vượt qua hơn 350 ứng viên, anh góp mặt trong nhóm 8 thí sinh tranh tài tại đêm chung kết và xếp thứ 4 chung cuộc. Dù chưa giành được tấm vé đại diện Đức đến Eurovision, màn trình diễn này vẫn là dấu mốc đáng nhớ, giúp nghệ sĩ gốc Việt được chú ý trên sân khấu âm nhạc châu Âu.

Năm 2024, (S)TRONG Trọng Hiếu tiếp tục mở rộng độ nhận diện khi tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Tại đây, nam ca sĩ cho thấy khả năng biến hóa qua nhiều thể loại, từ trình diễn cá nhân đến những tiết mục kết hợp cùng các nghệ sĩ khác.

(S)TRONG Trọng Hiếu đã trải qua 11 năm xây dựng sự nghiệp và World Tour 2026-2027 vì thế không đơn thuần là một chuyến lưu diễn, mà còn là cột mốc tiếp nối hành trình tìm kiếm bản sắc của nam ca sĩ

Từ một chàng trai Việt kiều trở về nước thi Vietnam Idol, (S)TRONG Trọng Hiếu đã trải qua 11 năm xây dựng sự nghiệp với nhiều lần thử nghiệm và thay đổi. Nếu Kho Báu giúp anh có bản hit được đông đảo khán giả trong nước đón nhận, thì những trải nghiệm tại Đức và sân khấu Eurovision mở ra cơ hội tiếp cận công chúng quốc tế.

World Tour 2026-2027 vì thế không đơn thuần là một chuyến lưu diễn, mà còn là cột mốc tiếp nối hành trình tìm kiếm bản sắc của nam ca sĩ. Lần này, (S)TRONG Trọng Hiếu không còn phải lựa chọn giữa hai quê hương, mà muốn mang cả hai phần văn hóa đã tạo nên mình đến với thế giới.