Lương từng 146 triệu/tháng nhưng giờ thất nghiệp: Cặp vợ chồng phải bán nhà trả nợ, chấp nhận lỗ 1,75 tỷ đồng

Bán nhà cho dứt nợ, lỗ tiền tỷ cũng phải chịu vì không còn lựa chọn nào khác

Zhang Wei và Li Na - Một cặp vợ chồng ở Thượng Hải (Trung Quốc), hiện đang rơi vào hoàn cảnh có phần căng thẳng khi cả hai cùng thất nghiệp. Trước đây, mức thu nhập hàng tháng của gia đình là 40.000 NDT/tháng (khoảng 146 triệu đồng), còn hiện tại, con số đó là 0. Dù không còn nguồn tiền từ công việc, họ vẫn phải đối mặt với hàng loạt khoản chi cố định, từ tiền trả góp nhà đến chi phí nuôi dạy con cái.

Chia sẻ với tờ Secret China, vợ chồng Zhang Wei cho biết gia đình này có 3 thành viên, đang sống trong một căn hộ nhỏ rộng khoảng 60 m2 tại Thượng Hải. Trước khi mất việc, cuộc sống của gia đình khá thoải mái dù có nợ nần.

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Cụ thể, khoản chi lớn nhất là tiền trả góp căn hộ. Mỗi tháng, họ phải dành 8.000 NDT (khoảng 29,2 triệu đồng) để thanh toán khoản vay mua nhà. Đây là nghĩa vụ tài chính không thể tùy ý trì hoãn, ngay cả khi hai vợ chồng đều không còn việc làm. Trước áp lực kinh tế ngày càng lớn, hai người từng cố gắng duy trì mức sống, nhưng cuối cùng vẫn phải cân nhắc giữa việc tiếp tục gồng gánh khoản vay và bán nhà để giảm bớt áp lực. Họ quyết định bán căn hộ, chấp nhận khoản lỗ lên tới 480.000 NDT (khoảng 1,75 tỷ đồng).

Không chỉ nhà ở, chi phí dành cho con cái cũng trở thành một khoản cần điều chỉnh. Trước đây, gia đình chi khoảng 4.000 NDT/tháng (khoảng 14,6 triệu đồng) cho các lớp học và hoạt động ngoại khóa của con. Sau khi mất việc, họ quyết định cắt bớt các lớp học cờ vua và võ thuật, chỉ giữ lại một môn tiếng Anh chính. Nhờ vậy, khoản chi giáo dục được giảm xuống còn 2.000 NDT/tháng (khoảng 7,3 triệu đồng).

Việc điều chỉnh chi tiêu cũng đồng nghĩa với việc gia đình phải từ bỏ một phần kế hoạch giáo dục và sinh hoạt trước đây dành cho con. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh không còn thu nhập, đây là cách họ cố gắng giảm bớt gánh nặng tài chính trước mắt.

Hiện tại sau khi nỗ lực cắt giảm chi tiêu, vợ chồng Zhang Wei vẫn cần 10.000 NDT/tháng (khoảng 36,5 triệu đồng) để duy trì cuộc sống. Tuy nhiên, con số này chưa bao gồm tiền ăn uống, đi lại và các nhu cầu sinh hoạt khác. Điều đó cho thấy việc giảm bớt một số khoản chi mới chỉ giúp họ tiết kiệm được một phần ngân sách, chứ chưa thể giải quyết toàn bộ áp lực tài chính khi nguồn thu nhập đã biến mất.

Thất nghiệp vẫn phải chi 55,75 triệu đồng/tháng

Khi tình hình việc làm ngày càng căng thẳng, đặc biệt là ở những đô thị hạng nhất như Thượng Hải (Trung Quốc), không ít gia đình đang phải vật lộn với việc giảm thu nhập trong khi chi tiêu thì gần như không thể giảm.

Và vợ chồng Chen Hao là một trong số đó. Anh cho biết chi tiêu hàng tháng của gia đình hiện khoảng 15.000 NDT (khoảng 54,75 triệu đồng). Gia đình gồm 4 người, trong đó người vợ vừa mất việc, tiền lương của Chen Hao giờ là nguồn thu duy nhất.

Các khoản chi của gia đình này bao gồm 5.000 NDT tiền thuê nhà (khoảng 18,25 triệu đồng), 4.000 NDT tiền trả góp căn hộ (khoảng 14,6 triệu đồng) và 5.000 NDT sinh hoạt phí cho cả gia đình (khoảng 18,25 triệu đồng). Tổng cộng, ba khoản cố định đã lên tới 15.000 NDT/tháng, tương đương gần 55 triệu đồng.

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Vợ Chen Hao chia sẻ rằng sau khi mất việc, cô phải đối mặt với cảm giác lo lắng tột độ vì các hóa đơn vẫn đều đặn xuất hiện. Trong khi đó, chồng cô làm việc trong ngành công nghệ thông tin, thu nhập khoảng 16.000 NDT/tháng (khoảng 58,4 triệu đồng). Với một người kiếm tiền nuôi cả 4 thành viên, khoản thu nhập này gần như không tạo ra nhiều dư địa để gia đình chống đỡ những biến cố bất ngờ.

Có thể thấy sau khi trừ đi các chi phí cố định, gia đình Chen Hao chỉ còn khoảng 1.000 NDT (khoảng 3,65 triệu đồng). Trong hoàn cảnh này, nếu công việc của Chen Hao gặp vấn đề hoặc gia đình có việc phát sinh, khả năng xoay sở thực sự mong manh.

Câu chuyện của Chen Hao và vợ chồng Zhang Wei cho thấy: Thất nghiệp không đơn thuần chỉ là mất đi 1 công việc. Với những người đã lập gia đình và đang nuôi con nhỏ, thu nhập giảm buộc họ phải đánh giá lại những lựa chọn tài chính từng được xem là bình thường. Khi chưa biết bao giờ mới tìm được công việc mới, việc bảo toàn số tiền còn lại, hạn chế các cam kết tài chính dài hạn và chuẩn bị cho những tình huống ngoài dự kiến trở thành ưu tiên.

Với nhiều gia đình, bài toán khó nhất lúc này không phải duy trì mức sống như trước, mà là làm sao để tài chính không tiếp tục mất cân đối trong thời gian chờ thu nhập phục hồi.

(Nguồn: life.secretchina.com)