Tóm gọn Chị Đẹp được CEO cả nước bảo vệ đeo Richard Mille 11 tỷ, xách 5,9 tỷ tiền mặt xuống phố để làm điều này

Ngày 12/11, tờ Sina đưa tin Vương Tâm Lăng vừa bị cánh săn ảnh ghi lại khoảnh khắc xuất hiện tại một cửa hàng trang sức ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Theo paparazzi, "nữ thần thanh xuân" đã thuê đội xe chuyên phục vụ những ngôi sao lớn như G-Dragon hay Thái Y Lâm để hộ tống cô ra ngoài. Lý do là Vương Tâm Lăng trực tiếp xách theo 2 túi tiền mặt với tổng giá trị lên tới 7,5 triệu Đài tệ (khoảng 5,9 tỷ đồng) để đi mua sắm.

Màn xuất hiện rầm rộ và hoành tráng của Vương Tâm Lăng khiến nhân viên cửa hàng trang sức cao cấp đứng hình mất vài giây. Sau khi vào bên trong, nữ ca sĩ ung dung tháo khẩu trang, ngồi trước quầy để thử các mẫu vòng tay và khuyên tai. Sau đó, cô tiếp tục khiến các nhân viên toát mồ hôi khi lần lướt xếp từng sấp tiền có mệnh giá 1.000 TWD (781.000 đồng) lên bàn để thanh toán. Cửa hàng đã phải huy động nhiều nhân viên kiểm đếm 15 sấp tiền mặt với tổng giá trị mỗi sấp 500.000 TWD (gần 390 triệu đồng) mà Vương Tâm Lăng mang đến. Sau khi kết thúc chuyến mua sắm xa xỉ, nữ ca sĩ tiếp tục lên xe di chuyển đến thăm một người bạn. Đến khoảng 19h, cô mới trở về biệt thự riêng, khép lại một ngày vừa bận rộn vừa ngập tràn những màn chi tiêu hào phóng.

Vương Tâm Lăng xách 5,9 tỷ tiền mặt đi mua sắm. Clip: Weibo.

Cô đựng tiền trong 2 chiếc túi vải, cứ vậy xách đi trên phố. Ảnh: Next Apple.

Chị Đẹp ung dung lựa mua trang sức. Ảnh: Next Apple.

Nữ ca sĩ được quản lý cửa hàng tiễn ra tận xe. Ảnh: Next Apple.

Sau hàng chục năm hoạt động nghệ thuật, Vương Tâm Lăng được cho biết sở hữu khối tài sản kếch xù. Dù vậy, cô vô cùng kín đáo và hiếm khi khoe khoang sự giàu có của mình. Nữ diễn viên thường đi taxi giá rẻ, mặc trang phục áo phông quần jeans khi ra ngoài. Tuy nhiên, nhiều món trang sức nhỏ nhắn trên người Chị Đẹp này được cho biết có giá không hề rẻ. Như trong chuyến đi mua sắm lần này, cô đeo trên tay chiếc đồng hồ Richard Mille RM 07 màu trắng có giá trị gần 14 triệu TWD (gần 11 tỷ đồng), đắt hơn cả số tiền mặt 7,5 triệu TWD (5,9 tỷ đồng) mà cô mang đến cửa hàng.

Vương Tâm Lăng là phú bà ngầm của showbiz Hoa ngữ. Ảnh: Sina.

"Tình đầu quốc dân" được loạt CEO nghìn tỷ đứng sau chống lưng

Sinh năm 1982, Vương Tâm Lăng là biểu tượng thanh xuân của làng giải trí Hoa ngữ và được mệnh danh là "Giáo chủ ngọt ngào" - một trong "Tứ đại giáo chủ" Đài Loan cùng Dương Thừa Lâm, Thái Y Lâm và Trương Thiều Hàm. Cô ghi dấu ấn đậm nét với dòng nhạc sweet pop qua loạt hit như Love You, Honey, When You’re Lonely You’ll Think Of Me... cùng hàng loạt bộ phim thần tượng đình đám như Tình Cờ, Đào Hoa Tiểu Muội, Mỹ Lạc Cố Lên!...

Vương Tâm Lăng là 1 trong "Tứ đại giáo chủ" của ngành giải trí Đài Loan, cùng Dương Thừa Lâm, Thái Y Lâm, Trương Thiều Hàm. Ảnh: Weibo.

Tháng 5/2022, tên tuổi Vương Tâm Lăng bùng nổ trở lại sau màn tái hiện bản hit Yêu Anh tại show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 3. Tiết mục này không chỉ gây bão mạng xã hội mà còn giúp mức cát-xê của cô tăng vọt gấp 3 lần, từ 1 triệu NDT lên 3 triệu NDT/quý (khoảng 11,5 tỷ đồng).

Đáng chú ý, cô sở hữu lực lượng người hâm mộ thuộc hàng "khủng" và giàu có bậc nhất showbiz, quy tụ nhiều CEO công nghệ, chủ tịch ngân hàng và đại gia bất động sản. Thậm chí, từng có thông tin một số cổ đông của Mango TV vì quá hâm mộ nữ ca sĩ đã gây áp lực tài chính, dọa rút vốn nếu nhà sản xuất dám loại cô ở chặng nước rút của Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 3.

Vương Tâm Lăng là một trong những mỹ nhân được mệnh danh là biểu tượng thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả. Đáng chú ý, nữ ca sĩ còn sở hữu fandom được xem là giàu có bậc nhất showbiz, quy tụ hàng loạt tổng tài và CEO quyền lực của các tập đoàn lớn. Ảnh: Sina.

Về đời tư, sau khi chia tay doanh nhân công nghệ Lam Úy Văn vào năm 2022 vì sự phản đối của gia đình nhà trai, Vương Tâm Lăng vướng nghi vấn hẹn hò bí mật với nam ca sĩ Ngô Khắc Quần. Cặp đôi từng có tin đồn tình cảm từ 19 năm trước và liên tục để lộ dấu hiệu thân mật gần đây: xuất hiện cùng nhau tại sân bay (9/2024), song ca tình tứ tại Đêm nhạc giao thừa của Bilibili, đi ăn tối rồi cùng về biệt thự riêng của nữ ca sĩ. Dù sống ở hai nơi khác nhau (Bắc Kinh và Đài Loan), Ngô Khắc Quần luôn tranh thủ tháp tùng mỗi khi cô có lịch trình tại Đại lục, thậm chí cả hai còn bị phát hiện dùng đồ đôi khi cùng đi du lịch tại Ý.

Gần đây, Vương Tâm Lăng vướng nghi vấn hẹn hò với Anh Trai Chông Gai Ngô Khắc Quần. Ảnh: Sohu.

Nguồn: Sina, Sohu