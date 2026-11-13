Hà Nội có hàng caramel bán suốt 31 năm trong biệt thự cổ hơn 100 tuổi, nay bất ngờ gây tranh cãi vì chất lượng

Giữa phố Hàng Than vốn nổi tiếng với những hàng bánh ngọt, bánh cốm và các món quà vặt, có một địa chỉ bán caramel khá đặc biệt: cửa hàng nằm bên trong một căn nhà mang dáng dấp biệt thự Pháp cổ, được chủ quán cho biết đã có tuổi đời hơn một thế kỷ.

Không gian bên ngoài mang nét trầm mặc của những ngôi nhà Hà Nội xưa, nhưng bên trong lại là một hàng caramel đã gắn bó với con phố này suốt hơn ba thập kỷ. Theo lời ông chủ, cửa hàng bắt đầu bán từ năm 1995, đến nay đã bước sang năm hoạt động thứ 31.

Caramen Dương Hoa nằm trong một căn nhà có dáng dấp biệt thự Pháp cổ hàng trăm năm tuổi

Điều khiến câu chuyện thêm thú vị là căn nhà không phải một mặt bằng thuê để kinh doanh. Khi được hỏi, ông chủ xác nhận đây là nhà của gia đình, đã tồn tại hơn 100 năm. Còn hàng caramel được duy trì từ khi vợ ông học được cách làm món bánh này từ một người nước ngoài. Sau đó, hai vợ chồng tự mày mò, hoàn thiện cách chế biến và bắt đầu bán cho khách.

Từ một món tráng miệng có nguồn gốc phương Tây, caramel dần trở thành thức quà vặt quen thuộc với nhiều thế hệ người Hà Nội. Hàng quán không quá cầu kỳ, nhưng nhờ nằm trên con phố đông đúc và có tuổi đời đáng kể, địa chỉ này đã trở thành cái tên được nhiều thực khách biết đến.

Ảnh: Chú báo Anh Vũ ơi

Khi được hỏi mỗi ngày quán đón bao nhiêu khách, ông chủ chỉ trả lời rằng khách ra vào nhiều đến mức không đếm xuể. Còn chuyện có muốn truyền nghề cho con cái để duy trì cửa hàng qua nhiều thế hệ hay không, câu trả lời lại khá bất ngờ: “Chả truyền đời cho ai cả!”.

Hàng caramel 31 năm và cuộc tranh luận về chất lượng

Những ngày gần đây, cửa hàng bất ngờ được chú ý trở lại sau một bài đăng ghi lại cuộc trò chuyện với ông chủ. Khi nghe được lời bình về chất lượng kem nhà mình đi xuống, người đàn ông lập tức phản ứng khá gay gắt: “Không bao giờ! Không bao giờ có chuyện đó! Vẫn thế, chẳng qua là có nhiều đứa ghen ăn tức ở nói này nói kia…”.

Theo chia sẻ của ông, quán vẫn duy trì cách làm caramel thủ công, không sử dụng lò vi sóng. Đây cũng là yếu tố giúp bánh có độ mềm, mịn và rung rinh khi được úp ra đĩa. Ông cho rằng nếu làm bằng lò vi sóng, kết cấu bánh sẽ dễ bị cứng hơn.

Theo chia sẻ của ông chủ, quán vẫn duy trì cách làm caramel thủ công, không sử dụng lò vi sóng. Ảnh: Chú báo Anh Vũ ơi

Tuy nhiên, phần bình luận dưới nhiều đoạn video về quán lại xuất hiện không ít ý kiến trái chiều. Một số người cho biết họ từng là khách quen nhưng gần đây không còn cảm thấy hương vị giống trước. Có người nhận xét bánh bị loãng, vữa, thậm chí có mùi tanh. Một số khác còn gọi tên Kim Yến – hàng caramel nằm ngay bên cạnh - hay Minci như những địa chỉ có hương vị hợp khẩu vị hơn.

Thậm chí, có người còn rủ nhau sang hàng bên cạnh để ăn thử. Dẫu vậy, cũng có những thực khách lên tiếng bênh vực, cho biết họ vẫn thường xuyên ghé quán và không nhận thấy sự thay đổi đáng kể nào.

Caramel mềm núng nính có phải là caramel ngon?

Trực tiếp thưởng thức, chiếc caramel tại đây có bề mặt khá mịn, không bị rỗ, vị ngọt và béo tương đối hài hòa. So với những loại caramel homemade có giá gần 30.000 đồng, sản phẩm ở đây có thể không tạo cảm giác cầu kỳ hay cao cấp bằng, nhưng vẫn là một món ăn vặt dễ ăn, không quá ngấy.

Điều đáng bàn nằm ở chỗ, không phải chiếc caramel nào mềm và rung rinh cũng đồng nghĩa với việc bánh bị hỏng. Một số loại caramel được làm từ whipping cream và sữa có kết cấu rất mềm, mỏng, gần như tan nhẹ trong miệng. Độ mềm mịn đôi khi chính là đặc trưng của công thức và kỹ thuật chế biến.

Ảnh: Chú báo Anh Vũ ơi

Tuy nhiên, mềm mịn khác với tình trạng bánh bị tách nước, lợn cợn hoặc vỡ cấu trúc. Một chiếc caramel ngon vẫn cần giữ được độ đồng nhất, mượt mà và hương vị hài hòa. Vì thế, những nhận xét như “loãng”, “vữa” của khách hàng có thể không đơn thuần xuất phát từ việc bánh mềm hơn so với kỳ vọng.

Một cửa hàng tồn tại hơn 30 năm chắc chắn có câu chuyện riêng để kể, nhưng tuổi đời lâu năm không đồng nghĩa với việc chất lượng sẽ luôn được giữ nguyên trong mắt mọi thực khách. Người bán có lý do để tin rằng mình vẫn duy trì cách làm cũ, trong khi những khách hàng từng gắn bó với quán cũng có quyền cảm thấy hương vị hiện tại không còn giống ký ức.

Có lẽ, điều thú vị nhất ở hàng caramel nằm trong căn biệt thự cổ trên phố Hàng Than này không chỉ là tuổi đời 31 năm, mà còn là câu chuyện về cách một món ăn nhỏ bé có thể lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ. Và câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ: caramel ở đây thực sự đã thay đổi, hay khẩu vị của những người từng yêu thích món bánh này đã khác đi theo thời gian?

Khách trên Google Reviews nói gì về hàng caramel 31 năm tuổi?

Dạo qua các đánh giá trên Google Reviews, có thể thấy Caramen Dương Hoa nhận được khá nhiều phản hồi tích cực từ những thực khách từng ghé quán. Điểm được nhắc đến thường xuyên nhất vẫn là kết cấu bánh mềm, mịn, núng nính và vị ngọt vừa phải.

Một khách hàng chia sẻ từng biết đến quán từ hơn 10 năm trước, khi còn là sinh viên, và đến nay vẫn ghé lại mỗi khi có dịp. Người này mô tả caramel có độ mềm mịn, chạm nhẹ đã rung rinh, gần như tan ngay trong miệng. Lớp bánh béo ngậy hòa cùng phần sốt caramel hơi đắng nhẹ, tạo nên hương vị không quá ngọt gắt. Người này thậm chí cho rằng việc quán vẫn giữ được lượng khách đông đảo giữa rất nhiều xu hướng ăn uống mới là một dấu hiệu đáng tin về chất lượng.

Một số thực khách khác cũng đồng tình với nhận xét này. Có người cho biết họ đặc biệt thích caramel vì không quá ngọt, không gây cảm giác ngấy, phù hợp với những ai không thích các món tráng miệng nhiều đường. Một vị khách còn chấm quán 100 điểm, nhận xét các món đều ngon, giá cả hợp lý so với mặt bằng khu vực phố cổ.

Đáng chú ý, không ít người bị thu hút bởi cảnh tượng cửa hàng thường xuyên đông khách. Một thực khách viết trong đánh giá tháng 8/2025 rằng ban đầu chỉ tò mò ghé vào vì thấy quán lúc nào cũng đông nườm nượp. Dù không gian bên trong hơi nhỏ, bí và có phần nóng, người này vẫn dành lời khen cho món caramel. Một số khách còn kể cảnh mua nhiều hộp mang về, để trong tủ lạnh ăn dần.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có cùng cảm nhận. Có thực khách từ miền Nam ghé thử vì nghe danh hàng caramel nổi tiếng lâu năm, nhưng lại cho rằng hương vị chưa thực sự tạo được ấn tượng. Người này nhận xét bánh có kết cấu mềm gần giống tàu hũ, nhưng chưa cảm nhận rõ độ thơm béo của trứng sữa hay vị cà phê như loại bánh flan thường ăn. Dù vậy, họ vẫn đánh giá đây là một trải nghiệm thú vị để khám phá khẩu vị địa phương.

Một số đánh giá khác cũng cho rằng caramel khá mềm, mùi sữa đậm, nhưng nếu thích vị cà phê rõ nét thì có thể chưa thực sự hợp khẩu vị. Không gian ngồi lại không quá rộng, việc gửi xe cũng được xem là điểm bất tiện. Ngoài ra, món kem dừa của quán cũng nhận được những phản hồi khác nhau. Có khách kỳ vọng kem mang vị dừa rõ rệt hơn, nhưng thực tế đây là kem vị sữa được đựng trong quả dừa.

Nhìn chung, các đánh giá cho thấy Caramen Dương Hoa có một nhóm khách hàng trung thành, yêu thích kết cấu mềm mịn và vị ngọt thanh đặc trưng. Nhưng với những người quen ăn bánh flan có độ đặc, vị trứng sữa hoặc cà phê đậm hơn, trải nghiệm tại đây có thể không hoàn toàn như kỳ vọng.

Có lẽ đây cũng là lý do cùng một chiếc caramel nhưng người khen hết lời, người lại thấy bình thường. Với món ăn vốn phụ thuộc khá nhiều vào khẩu vị và sở thích về kết cấu, sự khác biệt trong cảm nhận của thực khách cũng là điều dễ hiểu.

Nguồn: Chú báo Anh Vũ ơi, Google Review