Hoa hậu Việt Nam đăng quang năm 19 tuổi, tốt nghiệp đại học danh tiếng: Kết hôn với thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ ở tuổi 24, cuộc sống hiện tại gây chú ý

Sau khi thử sức ở lĩnh vực kinh doanh, người đẹp kết hôn với doanh nhân Nguyễn Viết Vương ở tuổi 24. Một năm sau đám cưới, nàng hậu ngày càng kín tiếng, dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình và tận hưởng cuộc sống riêng.

Mới đây, Hoa hậu Đỗ Thị Hà thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh kỷ niệm một năm ngày cưới cùng ông xã Nguyễn Viết Vương. Trong bộ ảnh được thực hiện tại châu Âu, cặp đôi xuất hiện trên một chiếc du thuyền gỗ sang trọng giữa khung cảnh thơ mộng ở Italy. Người đẹp diện váy trắng thanh lịch, trong khi chồng cô mặc vest đen, tạo nên những khoảnh khắc tình tứ.

Kèm theo hình ảnh, Đỗ Thị Hà viết bằng tiếng Anh: "One-year anniversary" (tạm dịch: Kỷ niệm một năm ngày cưới).

Hoa hậu Đỗ Thị Hà thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh kỷ niệm một năm ngày cưới cùng ông xã Nguyễn Viết Vương.

Bài đăng nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác cùng nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi nàng hậu chia sẻ hình ảnh tình cảm bên chồng kể từ khi kết hôn.

Sau một năm về chung nhà, cuộc sống của Đỗ Thị Hà có nhiều thay đổi. Người đẹp ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí, thay vào đó dành thời gian cho những công việc đời thường như nấu ăn, cắm hoa, chăm sóc nhà cửa và đồng hành cùng chồng trong một số hoạt động.

Đăng quang hoa hậu năm 19 tuổi, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 tại Thanh Hóa. Cô được công chúng biết đến rộng rãi sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 khi mới 19 tuổi. Thời điểm đó, người đẹp đang là sinh viên ngành Luật Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân, một trong những trường đại học có tiếng trong lĩnh vực kinh tế tại Việt Nam.

Chiến thắng của Đỗ Thị Hà tại cuộc thi năm ấy được chú ý bởi cô gái trẻ sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, chiều cao 1,75 m cùng phong thái tự tin. Sau đăng quang, người đẹp tiếp tục hoàn thành trách nhiệm của một hoa hậu, tham gia các hoạt động cộng đồng, sự kiện thời trang và quảng bá hình ảnh.

Đỗ Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 19 tuổi. Ảnh: Kiếng Cận.

Năm 2021, Đỗ Thị Hà đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2021 tổ chức tại Puerto Rico. Tại đây, cô lọt Top 13 chung cuộc, đồng thời tạo dấu ấn ở phần thi Người đẹp Nhân ái. Thành tích này giúp tên tuổi của người đẹp gốc Thanh Hóa được biết đến rộng rãi hơn.

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Đỗ Thị Hà vẫn duy trì việc học. Tháng 8/2023, cô chính thức nhận bằng tốt nghiệp chuyên ngành Luật Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân sau 4 năm theo học.

Việc vừa đảm nhiệm vai trò hoa hậu, vừa hoàn thành chương trình đại học từng là thử thách với người đẹp. Tuy nhiên, cô vẫn nỗ lực cân bằng hai công việc, không để việc tham gia các hoạt động giải trí ảnh hưởng đến mục tiêu học tập.

Từ hoa hậu đến CEO, từng muốn trở thành người phụ nữ độc lập tài chính

Sau khi hoàn thành chương trình đại học, Đỗ Thị Hà dần chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh. Cuối năm 2023, cô đảm nhận vai trò đồng sáng lập và CEO một cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp.

Đây được xem là bước đi mới của người đẹp sau nhiều năm hoạt động trong showbiz. Thay vì chỉ dựa vào danh tiếng hoa hậu để phát triển công việc nghệ thuật, cô muốn thử sức ở một lĩnh vực khác, học cách điều hành doanh nghiệp và xây dựng nguồn thu nhập riêng.

Trước khi công khai bạn đời, người đẹp khá kín tiếng về đời tư, hiếm khi chia sẻ thông tin liên quan đến chuyện hẹn hò.

Trong một lần chia sẻ với truyền thông, Đỗ Thị Hà từng bày tỏ mong muốn trở thành "đại gia, thành phú bà của chính cuộc đời mình". Quan điểm này phần nào cho thấy định hướng độc lập tài chính mà cô theo đuổi sau khi có danh hiệu.

Tháng 2/2025, người đẹp thông báo kết thúc hợp đồng với công ty quản lý Sen Vàng sau 4 năm gắn bó. Cô lựa chọn hoạt động độc lập, mở ra một chặng đường mới trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, sau đó Đỗ Thị Hà dần hạn chế xuất hiện trong các hoạt động giải trí. Người đẹp cũng không còn tham gia show diễn hay sự kiện với tần suất dày đặc như trước, thay vào đó tập trung cho công việc kinh doanh và cuộc sống cá nhân.

Kết hôn với thiếu gia tập đoàn Sơn Hải ở tuổi 24

Chuyện tình cảm của Đỗ Thị Hà từng là chủ đề được công chúng quan tâm trong thời gian dài. Trước khi công khai bạn đời, người đẹp khá kín tiếng về đời tư, hiếm khi chia sẻ thông tin liên quan đến chuyện hẹn hò.

Chồng của nàng hậu là doanh nhân Nguyễn Viết Vương, sinh năm 1994, quê Quảng Trị. Anh là con trai ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là các dự án hạ tầng giao thông.

Nguyễn Viết Vương từng đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc doanh nghiệp gia đình. Anh được truyền thông nhận xét là người khá kín tiếng, ít xuất hiện trước công chúng.

Hôn lễ của cặp đôi năm ngoái từng thu hút sự chú ý của công chúng.

Sau khoảng thời gian hẹn hò riêng tư, cặp đôi chính thức tổ chức lễ ăn hỏi tại Thanh Hóa ngày 16/10/2025. Đám cưới sau đó diễn ra tại Quảng Trị ngày 22/10 và tiếp tục được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 11 cùng năm.

Thời điểm kết hôn, Đỗ Thị Hà 24 tuổi, còn ông xã hơn cô 7 tuổi. Hôn lễ của cặp đôi thu hút sự chú ý bởi quy mô tổ chức, sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ và những nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh.

Sau đám cưới, người đẹp có những điều chỉnh đáng kể trong công việc. Cuối năm 2025, cô thông báo dừng vai trò CEO tại công ty kinh doanh mỹ phẩm, làm đẹp để ưu tiên những trách nhiệm mới trong cuộc sống hôn nhân.

Đỗ Thị Hà chia sẻ việc dừng lại không đồng nghĩa với kết thúc sự nghiệp, mà là lựa chọn chuyển sang một chặng đường khác. Cô muốn dành thời gian vun vén tổ ấm và có trách nhiệm hơn với tương lai chung của hai vợ chồng.

Cuộc sống vợ chồng son: Chăm nấu ăn, cắm hoa, đi du lịch cùng chồng

Một năm sau đám cưới, hình ảnh Đỗ Thhị Hà trên mạng xã hội có nhiều thay đổi so với thời điểm còn hoạt động sôi nổi trong showbiz. Người đẹp thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như vào bếp chuẩn bị bữa ăn, trang trí nhà cửa, cắm hoa hay dành thời gian chăm sóc bản thân.

Trong một số video được đăng tải, Nguyễn Viết Vương cũng xuất hiện bên cạnh vợ. Anh cùng cô đi chợ, thưởng thức những món ăn do vợ nấu hoặc dành thời gian thư giãn vào dịp cuối tuần. Cặp đôi còn có những chuyến du lịch nước ngoài, tận hưởng khoảng thời gian riêng sau khi kết hôn.

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5/2026, cặp đôi có chuyến đi Nhật Bản được xem như tuần trăng mật muộn. Trước đó, cả hai chưa thể sắp xếp kỳ nghỉ dài ngay sau đám cưới do lịch trình công việc.

Cả hai có chuyến đi Nhật Bản được xem như tuần trăng mật muộn vào tháng 4.2026.

Ngoài cuộc sống riêng, Đỗ Thị Hà cũng đồng hành cùng chồng trong một số hoạt động, dự án liên quan đến doanh nghiệp gia đình. Dù vậy, cô vẫn giữ phong cách kín tiếng, không thường xuyên chia sẻ những thông tin cụ thể về công việc của chồng hay các hoạt động kinh doanh.

Từ một cô gái Thanh Hóa đăng quang hoa hậu khi mới 19 tuổi, Đỗ Thị Hà đã trải qua nhiều cột mốc đáng nhớ: chinh phục đấu trường nhan sắc quốc tế, hoàn thành chương trình đại học, thử sức kinh doanh và xây dựng gia đình ở tuổi 24.

Ở tuổi 25, người đẹp hiện có nhịp sống khác so với những năm đầu nhiệm kỳ. Thay vì liên tục xuất hiện trước công chúng, cô lựa chọn sự kín đáo, dành nhiều thời gian hơn cho tổ ấm và những trải nghiệm cá nhân. Hành trình của Đỗ Thị Hà vì thế không chỉ gắn với chiếc vương miện năm nào, mà còn là câu chuyện về những lựa chọn mới khi bước sang một giai đoạn khác của cuộc đời.

Tổng hợp, ảnh: FBNV

Minh Ngọc