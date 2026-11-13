Chồng thiếu gia của Hương Liên đã thay đổi sau 1 năm chung sống

Mới đây, người mẫu Hương Liên thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh kỷ niệm một năm ngày cưới bên ông xã Minh Trung. Đi kèm những khoảnh khắc tình cảm, cô viết dòng trạng thái bằng tiếng Anh: "Happy 1st wedding anniversary, my love" (tạm dịch: Chúc mừng kỷ niệm một năm ngày cưới, tình yêu của em).

Trong loạt hình, Hương Liên diện chiếc váy trắng chất liệu mềm mại, trang điểm nhẹ nhàng, khoe vẻ ngoài nữ tính và thanh lịch. Ông xã Minh Trung xuất hiện với trang phục tối màu, phong thái lịch lãm. Đáng chú ý, nếu trước đây chồng người đẹp khá kín tiếng, ít xuất hiện trước ống kính, thì lần này anh thoải mái thể hiện tình cảm với vợ. Trong một khoảnh khắc, Minh Trung nhẹ nhàng ôm lấy Hương Liên, cúi xuống hôn lên trán cô. Ở những bức ảnh khác, cả hai cùng dùng bữa, nhìn nhau tình tứ và vui vẻ tạo dáng trước máy ảnh.

Hương Liên và ông xã Minh Trung kỷ niệm 1 năm ngày cưới

Nam doanh nhân trao nụ hôn ngọt ngào tới bà xã

Khi một người quen nhận xét ông xã cô nay đã diễn trước ống kính tự nhiên hơn và gửi lời chúc mừng ngày kỷ niệm, nữ người mẫu hài hước đáp lại: "Sau 1 năm huấn luyện phải khác chứ ạ". Câu trả lời dí dỏm nhanh chóng thu hút sự chú ý, cho thấy Minh Trung đã dần quen với việc xuất hiện trong những hình ảnh được vợ chia sẻ trên mạng xã hội.

Trước đó, Hương Liên khá hạn chế đăng ảnh chung và tiết lộ về đời tư của chồng. Vì vậy, loạt hình lần này không chỉ là dịp kỷ niệm ngày cưới mà còn cho thấy sự thoải mái hơn của cả hai khi chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm với công chúng.

Ông xã Hương Liên ngày càng tự tin tạo dáng, khoe tình cảm trước ống kính

Hương Liên sinh năm 2002, được biết đến rộng rãi qua các video trên TikTok với biệt danh "mỹ nhân nụ cười triệu view", sau đó phát triển công việc người mẫu ảnh và tham gia The Face Vietnam 2023. Tại chương trình, cô thuộc đội huấn luyện viên Vũ Thu Phương. Dù không tiến vào Chung kết, Hương Liên vẫn gây chú ý nhờ gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ và ngoại hình nổi bật. Sau cuộc thi, cô tiếp tục hoạt động với vai trò người mẫu, chụp ảnh quảng cáo và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Tháng 6/2025, Hương Liên bất ngờ công khai hình ảnh lễ ăn hỏi. Ông xã cô là Lê Minh Trung, là thiếu gia trong một tập đoàn lớn, có đời sống riêng tư khá kín tiếng. Theo chia sẻ của nữ người mẫu, cả hai quen nhau nhờ sự mai mối của mẹ chồng. Hương Liên từng kể chuyến bay từ Hà Nội vào TP.HCM là nơi cô gặp mẹ của Minh Trung, từ đó có cơ duyên tìm hiểu và nên duyên với anh.

Tháng 7/2025, Hương Liên chia sẻ hình ảnh đi đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng. Đến tháng 11 cùng năm, cặp đôi tổ chức đám cưới tại Hà Nội với không gian được trang trí bằng hoa tươi, kết hợp hình ảnh hoa sen và tre.

Hương Liên và chồng đến với nhau là nhờ mẹ chồng cô mai mối

Sau khi kết hôn, người đẹp thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như nấu ăn, cắm hoa, chăm chút nhà cửa và đi du lịch cùng ông xã. Cuộc sống làm dâu trong gia đình có điều kiện của Hương Liên cũng trở thành chủ đề được quan tâm. Cô từng tiết lộ được mẹ chồng yêu quý ngay từ lần đầu gặp mặt, đồng thời cho biết hai bên gia đình có sự vun vén để cặp đôi đến với nhau.

Trên trang cá nhân, người đẹp vẫn duy trì việc cập nhật hình ảnh thời trang, những chuyến đi nước ngoài và các hoạt động thường ngày. Sau một năm kết hôn, qua loạt ảnh mới nhất, Hương Liên cho thấy cuộc sống hôn nhân vẫn có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào, còn ông xã Minh Trung cũng ngày càng thoải mái hơn khi xuất hiện bên vợ trước công chúng.

Ông xã Hương Liên khá kín tiếng trên mạng xã hội, thường chỉ xuất hiện qua những chia sẻ của nữ người mẫu

Ảnh: FBNV