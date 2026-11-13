Sao nữ Vbiz ai cũng biết mặt tổ chức lễ cưới chỉ 50 khách, cô dâu xuất hiện cùng 1 thứ đắt nhất thế giới

Lệch nhau 11 tuổi, Ngô Thanh Vân và Huy Trần vẫn là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự ủng hộ của công chúng. Trước khi tìm thấy bến đỗ hạnh phúc, nữ diễn viên từng trải qua nhiều năm độc thân và không ít lần chia sẻ về hành trình tìm kiếm tình yêu. Cô từng thổ lộ phải mất hơn 10 năm mới gặp được người khiến mình muốn mở lòng, gác lại cuộc sống độc thân để bước vào hôn nhân.

Ngô Thanh Vân là "đả nữ", ai cũng biết mặt trong showbiz Việt

Ngày 8/5/2022, Ngô Thanh Vân và Huy Trần tổ chức hôn lễ tại một resort cao cấp sát biển ở Đà Nẵng. Dù cô dâu là một trong những ngôi sao hàng đầu showbiz Việt, buổi lễ chỉ giới hạn khoảng 50 khách mời, bao gồm người thân, bạn bè thân thiết và những cộng sự đã đồng hành cùng cô trong nhiều năm. Trong số đó có các thành viên nhóm 365 như Isaac, Jun Phạm, S.T Sơn Thạch và Will và Xuân Lan, Nam Trung, Đỗ Mạnh Cường.

Không gian tiệc cưới được trang trí chủ đạo bằng sắc trắng, tạo cảm giác tinh khôi và lãng mạn. Ê-kíp sử dụng hơn nửa tấn hoa tươi nhập khẩu, gồm hoa baby, cẩm tú cầu trắng, lan hồ điệp và tulip để tô điểm cho lễ đường. Đặc biệt, hoa Veronica cũng được lựa chọn làm điểm nhấn. Đây là loài hoa có tên trùng với tên tiếng Anh của Ngô Thanh Vân, khiến không gian cưới càng mang dấu ấn cá nhân của cô dâu.

Ngô Thanh Vân và chồng kém 11 tuổi cưới ở Đà Nẵng, trong resort cạnh bãi biển

Hôn lễ của Ngô Thanh Vân chỉ có 50 người dự và tầm 7-10 nghệ sĩ

Trong ngày trọng đại, Ngô Thanh Vân xuất hiện trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, trang điểm nhẹ nhàng và không giấu được vẻ xúc động. Khi trao lời thề nguyện, cả cô dâu lẫn chú rể đều bật khóc. Nữ diễn viên nghẹn ngào cảm ơn Huy Trần vì đã xuất hiện, kiên nhẫn chờ đợi và trở thành người đàn ông cô mong muốn đồng hành trong cuộc đời. Trong khi đó, Huy Trần nắm chặt tay vợ, gọi cô là “nhà” trong mọi hành trình về sau.

Đáng chú ý, khi xuất hiện tại lễ đường, Ngô Thanh Vân còn cầm trên tay bó hoa linh lan trắng, một trong những loài hoa cưới được xem là đắt đỏ và sang trọng bậc nhất. Linh lan, còn được gọi là lan chuông, có những bông hoa nhỏ hình chiếc chuông rủ xuống, mang vẻ đẹp thanh khiết và tinh tế. Loài hoa này thường được xem là biểu tượng của hạnh phúc, sự thuần khiết và tình yêu vĩnh cửu. Giá thành cao, nguồn cung theo mùa và việc bảo quản cầu kỳ khiến hoa linh lan trở thành lựa chọn xa xỉ trong các lễ cưới. Một bó hoa cưới linh lan có thể lên đến hàng chục triệu đồng tùy kích thước và thời điểm.

Ngô Thanh Vân mang bó hoa linh lan, loài hoa đắt nhất thế giới khi xuất xuất hiện ở lễ đường

Cặp đôi trao nhau nhiều lời nguyện thề xúc động

Sau phần nghi lễ, tiệc tối của Ngô Thanh Vân và Huy Trần tiếp tục được tổ chức riêng tư bên bãi biển với khoảng 6 bàn tiệc. Thay vì những nghi thức cầu kỳ, buổi tiệc diễn ra trong không khí thân mật, nơi cô dâu chú rể cùng bạn bè trò chuyện, nhảy múa và tận hưởng niềm vui. Khách mời cũng được đề nghị hạn chế đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội để giữ trọn sự riêng tư cho ngày đặc biệt của cặp đôi.

Khu vực đãi tiệc ngoài trời của Ngô Thanh Vân và Huy Trần cũng chỉ tầm 6 bàn

Do khách mời toàn những người thân quen nên cả hai quẩy hết mình

Hôn nhân của Ngô Thanh Vân và Huy Trần

Sau khi kết hôn, Ngô Thanh Vân và Huy Trần thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đồng hành trong cuộc sống. Nữ diễn viên từng thẳng thắn nhìn nhận hôn nhân không phải lúc nào cũng hoàn hảo, sẽ có những ngày mệt mỏi, những đêm thức trắng và áp lực mà chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu. Tuy nhiên, cô cho rằng điều quan trọng nhất là cả hai vẫn lựa chọn ở bên, cùng nhau vượt qua mọi chuyện.

Ngô Thanh Vân và Huy Trần nay đã là bố mẹ bỉm của một bé gái có tên thân mật là Gạo

Về phía Huy Trần, nam doanh nhân cũng nhiều lần thể hiện tình cảm dành cho vợ. Trong dịp kỷ niệm 4 năm bên nhau, anh viết những lời ngọt ngào, cho biết cuộc sống chưa bao giờ khiến mình cảm thấy đứng yên kể từ khi gặp được người bạn đời luôn ủng hộ và đồng hành trong mọi thử thách. Anh cũng xúc động nhắc đến món quà đặc biệt mà vợ dành tặng: “Sau 4 năm, vợ đã tặng cho chồng một cục bánh bao nhỏ, và không có gì hạnh phúc hơn khi hai đứa mình được cùng nhau chia sẻ tình yêu đó cho một ý nghĩa lớn hơn cả bản thân mình”.

Đến giữa năm 2025, gia đình Ngô Thanh Vân và Huy Trần chào đón thành viên mới là bé Gạo. Từ khi có con, nữ diễn viên dành nhiều thời gian hơn cho tổ ấm, hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Cô cũng cùng chồng tập trung phát triển công việc kinh doanh nhà hàng chay.

Cặp đôi sống trong căn hộ cao cấp 150m2

Thỉnh thoảng Ngô Thanh Vân sẽ góp mặt trong vài sự kiện Vbiz

Ảnh: FBNV